INVITATION AUX MÉDIAS - Conférence de presse - Marie-Vincent et le Barreau du Québec s'allient pour mieux accompagner les jeunes victimes de violence sexuelle et leurs proches

MONTRÉAL, le 18 oct. 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont conviés à une conférence de presse qui se tiendra le 21 octobre 2024 à 11 h, au Centre Marie-Vincent de Montréal.

En présence de Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec, de Me Catherine Claveau, bâtonnière du Québec, de Stéphanie Gareau, directrice générale de Marie-Vincent et de Mélissa Désormeaux-Poulin, porte-parole de Marie-Vincent, nous annoncerons un partenariat entre Marie-Vincent et le Barreau du Québec qui a pour objectif de mieux former et outiller les professionnels et professionnelles du milieu sociojuridique travaillant auprès des jeunes victimes de violences sexuelles.

La conférence sera suivie de la possibilité d'une visite des espaces cliniques de Marie-Vincent, une opportunité de découvrir les lieux où notre équipe et ses partenaires apportent un soutien essentiel aux jeunes victimes de violence sexuelle et leurs proches.

Détails de l'événement :

Date : Lundi 21 octobre 2024

Heure : 11 h

Lieu : Centre Marie-Vincent de Montréal

Adresse : 4100, rue Molson , 3e étage (salle verte)

, 3e étage (salle verte) À la suite de la conférence : visite des espaces cliniques

Pour information, contactez : Marie-Vincent, Julien Archambault, chargé des communications, [email protected] 285-0505, poste 277; Barreau du Québec, Martine Meilleur, conseillère en relations publiques, 514 954-3489 ou [email protected]; Ministère de la Justice du Québec, Relations avec les médias, [email protected]