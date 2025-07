Décision du Conseil de discipline du Barreau du Québec - LE DROIT DE LEONARDO RIZZUTO D'EXERCER LA PROFESSION D'AVOCAT SUSPENDU IMMÉDIATEMENT

MONTRÉAL, le 3 juill. 2025 /CNW/ - Le Barreau du Québec annonce qu'en vertu des pouvoirs conférés par l'article 122.0.1 du Code des professions, le Conseil de discipline de l'Ordre a ordonné la suspension provisoire immédiate du droit de Leonardo Rizzuto d'exercer la profession d'avocat et de son droit d'utiliser le titre réservé aux membres de l'Ordre. Celui-ci est accusé d'avoir commis un meurtre au premier degré et d'avoir comploté dans le but de commettre des meurtres.

La décision du Conseil de discipline, rendue sur le banc le 2 juillet 2025, est exécutoire à compter du même jour. Suivant les conclusions à venir dans le cadre du dossier criminel, le Barreau avisera des développements relatifs à son droit d'exercice.

L'article 122.0.1 du Code des professions

L'article 122.0.1 prévoit que dans les cas d'accusations portées contre un professionnel pour une ou des infractions punissables de cinq ans d'emprisonnement ou plus, un Ordre peut, lorsqu'il est d'avis que celles-ci ont un lien avec l'exercice de la profession, déposer une requête devant le Conseil de discipline afin que le droit de pratique ou d'utiliser le titre réservé aux professionnels de l'accusé soit immédiatement suspendu ou limité de manière provisoire.

En tant qu'ordre professionnel, le Barreau du Québec détient des pouvoirs encadrés par les lois applicables, telles que le Code des professions et la Loi sur le Barreau, et par la jurisprudence. Au fil du temps, l'Ordre a milité pour obtenir de meilleurs outils permettant d'intervenir rapidement, ce qui a notamment mené à l'entrée en vigueur, en 2017, de l'article 122.0.1 au Code des professions qui permet aujourd'hui d'agir dès le dépôt d'accusations.

Publicité des avis de radiation, suspension et limitations

Le Barreau du Québec rend publics les avis de radiation, de suspension et de limitation d'exercice affectant un avocat ou une avocate membre de l'Ordre. Ceci s'inscrit dans sa mission de protection du public et permet d'assurer une communication d'information pour la population.

Prendre connaissance de l'avis de suspension.

Le Barreau du Québec

Le Barreau du Québec est l'ordre professionnel encadrant la pratique de plus de 31 000 avocates et avocats de tous les domaines de droit. Il a pour mission d'assurer la protection du public, de contribuer à une justice accessible de qualité et de défendre la primauté du droit. Ses positions sont adoptées par ses instances élues à la suite d'analyses et de recommandations de ses comités consultatifs et groupes d'experts.

Pour connaître en primeur les nouvelles du Barreau du Québec, joignez-nous sur :

Facebook www.facebook.com/barreauduquebec

Bluesky bsky.app/profile/barreauduquebec.bsky.social

LinkedIn www.linkedin.com/company/barreau-du-quebec

Instagram www.instagram.com/barreauduquebec

SOURCE Barreau du Québec

Renseignements : Martine Meilleur, conseillère en relations publiques, Service des communications, Barreau du Québec, 514 954-3489 ou [email protected]