Mérites 2025 - LE BARREAU DU QUÉBEC DÉCERNE DES MÉRITES À CINQ AVOCATS

MONTRÉAL, le 10 avril 2025 /CNW/ - Le Barreau du Québec est fier de présenter les avocats et les avocates recevant cette année les Mérites du Barreau. Une cérémonie officielle soulignera la remise de ces distinctions honorifiques lors de la Journée du Barreau du Québec, le 18 juin 2025, au Centre Mont-Royal, à Montréal.

Mérite Christine-Tourigny | Me Anne-Marie Laflamme, Ad. E.

Le Mérite Christine-Tourigny souligne l'engagement social et la contribution particulière d'un membre du Barreau à la progression des femmes dans la profession et dans la société. Cette année, la récipiendaire est Me Anne-Marie Laflamme, Ad. E., une avocate inspirante dont la carrière bien remplie se démarque par son engagement et ses travaux de recherche sur la santé mentale au travail, l'intégration et le maintien à l'emploi des personnes handicapées, la progression et la rétention des femmes dans la profession juridique et le droit à l'égalité des femmes au travail.

Membre du Barreau depuis 1985, Anne-Marie Laflamme est diplômée de l'Université Laval et également titulaire d'une maitrise et d'un doctorat de cette université. Après un séjour en pratique privée comme avocate spécialisée en droit du travail, elle a abordé sa carrière universitaire en devenant doyenne, en 2017, de la Faculté de droit de l'Université Laval.

L'engagement social de Me Laflamme s'est manifesté par ses nombreux travaux sur la progression et la rétention des femmes dans le milieu juridique, cause qui lui tient particulièrement à cœur, et dans d'autres milieux traditionnellement réservés aux hommes. S'ajoute à ces intérêts la santé psychologique au travail. Anne-Marie Laflamme a accordé une grande importance aux femmes de la profession juridique dans ses travaux de recherche; elle s'est impliquée activement à trouver des pistes de solutions pour leur rétention et leur bien-être, et à identifier des vecteurs de changement au modèle traditionnel typiquement masculin connu à ce jour.

Impliquée auprès du Barreau du Québec depuis 2012, ainsi qu'au Centre communautaire juridique de Québec, Anne-Marie Laflamme a été récemment nommée par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale à titre de membre du Comité chargé d'étudier le traitement des agressions sexuelles et du harcèlement sexuel survenus dans un contexte de travail.

Mérite | Me Maria Rita Battaglia, Ad. E.

Me Maria Rita Battaglia, Ad. E., reçoit le Mérite du Barreau du Québec pour son engagement et son leadership dans l'exercice de sa profession et pour sa participation significative au développement en droit de la famille.

Reçue au Barreau du Québec en 1990, Me Maria Rita Battaglia, Ad. E., exerce depuis 2002 au sein de son propre cabinet, dont l'expertise est reconnue en droit de la famille, en droit successoral et en droit de la jeunesse, ainsi qu'en médiation familiale. Passionnée par la transmission du savoir, elle a largement contribué à la formation juridique en partageant son expertise à travers d'innombrables conférences et formations. Elle est d'ailleurs une conférencière recherchée en droit de la famille, ayant donné notamment des conférences sur la Convention de La Haye concernant les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants pour l'Association des avocats et avocates en droit familial du Québec à Cuba et pour le Barreau canadien, ainsi que de nombreuses autres à des juges et à des membres du Barreau sur les droits de mobilité des parents.

Elle a joué un rôle de premier plan dans plusieurs instances et associations juridiques et sociales, dont, entre autres, le Comité consultatif sur les abus sexuels commis par des prêtres sur des mineurs, le Comité de mise en œuvre des recommandations du rapport Capriolo, le Comité d'implantation e de suivi de coordination parentale, le Conseil de la famille et de l'enfance du Gouvernement du Québec.

Sa présence régulière dans les médias télévisés et radiophoniques a permis de sensibiliser un large auditoire aux principes fondamentaux de la justice familiale.

Mérite Justice autochtone | Me Paul John Murdoch

Le Mérite Justice autochtone du Barreau est remis à Me Paul John Murdoch, fondateur du cabinet Murdoch Rodrigue Archambault Avocats dans la municipalité crie de Wemindji. Membre de la Nation crie d'Eeyou Istchee, Me Murdoch a été le premier représentant de sa communauté à accéder à la profession lorsqu'il a été admis au Barreau en 1999. Plaçant le territoire de la Nation d'Eeyou Istchee au cœur de sa vie professionnelle, il pratique le droit autochtone, le droit des affaires et de la gouvernance, et conseille plusieurs organisations autochtones et gouvernements des Premières Nations.

Tout au long de sa carrière, Me Murdoch a travaillé à l'avancement de droit et de la justice dans sa communauté. Il a été ambassadeur de son peuple auprès du Parlement européen, des Nations Unies et de l'Assemblée nationale du Québec et occupe aujourd'hui le poste de conseiller juridique auprès du gouvernement de la Nation Crie.

Paul John Murdoch a orchestré d'importantes négociations sur des projets hydroélectriques, miniers, éoliens et forestiers. En 2002, il a participé aux négociations qui ont mené à l'accord de la Paix des Braves, entente historique où il a géré le volet hydroélectrique et pour lequel il a élaboré un plan de développement durable et respectueux des valeurs de sa communauté.

Il collabore régulièrement avec la Banque mondiale, de nombreuses multinationales, le gouvernement de plusieurs pays et les dirigeants des différentes nations autochtones du monde entier. Soulignons également son implication comme membre du Comité en regard des peuples autochtones du Barreau du Québec.

Mérite Engagement social | Me Maxime Gagné

Me Maxime Gagné se voit remettre le Mérite Engagement social en reconnaissance de son implication dans sa communauté, et à la défense des droits de la personne et de la justice sociale, particulièrement en matière d'équité, de diversité et d'inclusion.

Activement impliqué auprès de GRIS-Montréal pendant plusieurs années, il a contribué à de nombreuses initiatives et interventions en milieu scolaire pour dissiper les préjugés et les barrières sociales qui affectent la communauté LGBTQ+. Il a aussi siégé au sein de comités auprès de CAN-TECH et de l'École nationale de théâtre du Canada dont il assume, depuis 2021, la présidence du conseil d'administration. À ce titre, d'ailleurs, on lui doit la création de New Pathways, visant créer un accès équitable à l'éducation artistique aux étudiants autochtones, noirs et de couleur.

Impliqué dans l'Association du Barreau canadien, Division Québec, il est récemment intervenu auprès du gouvernement fédéral afin d'accélérer les nominations à la magistrature.

Me Maxime Gagné est associé et cofondateur du Cabinet juridique St. Lawrence, oeuvrant en propriété intellectuelle, divertissement, technologies, marketing et publicité et litige spécialisé dans ces secteurs d'activité. Il est également administrateur de sociétés et s'implique comme bénévole auprès d'organismes sans but lucratif.

Il a été reconnu comme l'un des meilleurs avocats au Canada, notamment par les prestigieuses publications Best Lawyers in Canada, World Trademark Review, Lexpert et comme finaliste aux prix Lexpert Rising Stars. Il est par ailleurs récipiendaire de l'Ordre du mérite 2023 décerné par la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa en reconnaissance de sa contribution à la profession juridique et de son dévouement envers divers organismes sans but lucratif.

Mérite Relève | Me Rime El Rhoul

Le Barreau du Québec remet à Me Rime El Rhoul, conseillère juridique aux affaires de l'entreprise chez Pelican International, le Mérite Relève soulignant la contribution exceptionnelle d'un membre inscrit au Tableau de l'Ordre depuis moins de 10 ans. Me El Rhoul est une avocate dont l'excellence professionnelle, l'engagement communautaire et le leadership inspirent la profession juridique.

Admise au Barreau en 2022, Rime El Rhoul s'illustre par sa pratique en contentieux alliant le droit des sociétés, la gouvernance, l'éthique, la conformité, et le droit des affaires. Au-delà du rôle de conseillère juridique, son travail en entreprise en est un de collaboration étroite et stratégique avec le conseil d'administration et la haute direction.

Le mentorat est l'une des facettes les plus remarquables de son engagement professionnel. À travers le programme Fil d'Ariane, elle accompagne des étudiantes en droit, leur offrant un soutien personnalisé et des conseils précieux pour naviguer dans leur parcours académique et professionnel. En collaboration avec la Fondation du Barreau, elle étend également ce mentorat auprès des jeunes de la DPJ, contribuant ainsi à élargir les horizons d'une jeunesse souvent confrontée à des défis majeurs. Enfin, Me El Rhoul est aussi engagée dans la communauté juridique; elle siège notamment au conseil d'administration du Jeune Barreau de Laval et participe activement et bénévolement à divers comités.

Le Barreau du Québec

Le Barreau du Québec est l'ordre professionnel encadrant la pratique de plus de 31 000 avocates et avocats de tous les domaines de droit. Il a pour mission d'assurer la protection du public, de contribuer à une justice accessible de qualité et de défendre la primauté du droit. Ses positions sont adoptées par ses instances élues à la suite d'analyses et de recommandations de ses comités consultatifs et groupes d'experts.

Pour connaître en primeur les nouvelles du Barreau du Québec, joignez-nous sur :

Facebook www.facebook.com/barreauduquebec

Bluesky bsky.app/profile/barreauduquebec.bsky.social

LinkedIn www.linkedin.com/company/barreau-du-quebec

Instagram www.instagram.com/barreauduquebec

SOURCE Barreau du Québec

Renseignements : Martine Meilleur, conseillère en relations publiques, Service des communications, Barreau du Québec, 514 954-3489 ou [email protected]