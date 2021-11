La Semaine du jumelage des points Aéroplan pour la Fondation Air Canada se déroule jusqu'au 5 décembre

Les dons aident les enfants malades à accéder à des soins médicaux spécialisés dans tout le Canada

« Je peux compter sur mon réseau de soutien, et Israfil peut rester à la maison, dans son lit, dans sa propre chambre, et voir sa famille entre les traitements, a confié Jessica, la mère d'Israfil. Ça n'a pas de prix. »

MONTRÉAL, le 30 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Vos dons aideront grandement Jessica et son fils Israfil, un garçon de deux ans atteint d'un type rare de cancer, et de nombreux autres enfants dans tout le Canada, qui doivent prendre l'avion pour aller à leurs rendez-vous médicaux. L'objectif de la Semaine du jumelage des points Aéroplan de la Fondation Air Canada est de permettre aux enfants d'accéder à des soins médicaux.

« Votre générosité, année après année, change vraiment la vie des enfants et de leur famille, a affirmé Valérie Durand, porte-parole de la Fondation Air Canada. Au cours des 18 derniers mois, vos précieuses contributions ont permis à Israfil et à sa mère Jessica, de voyager de Saskatoon à l'hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique où il reçoit ses traitements. Merci aux membres Aéroplan, leurs dons atténuent les soucis financiers des parents et donnent à ceux-ci la possibilité d'accorder toute leur attention à leurs enfants dans les moments difficiles. »

Jusqu'au 5 décembre, les membres qui font un don de points Aéroplan au Programme de transport hospitalier de la Fondation Air Canada doubleront l'impact de leur contribution, puisque la valeur des points donnés sera égalée par Aéroplan jusqu'à concurrence de 500 000 points. Grâce à la générosité des membres Aéroplan, la Fondation Air Canada donne chaque année des millions de points Aéroplan à 15 hôpitaux pédiatriques dans tout le Canada pour aider des enfants à se rendre dans des centres hospitaliers éloignés pour des soins médicaux cruciaux.

« Nous remercions très chaleureusement la Fondation Air Canada d'offrir à tous les hôpitaux pédiatriques canadiens son Programme de transport hospitalier, en partenariat avec le Children's Miracle Network. Ce programme procure le soutien et l'accès aux soins nécessaires, quand ils en ont besoin, aux enfants qui présentent des cas médicaux complexes comme Israfil », ont convenu Allison Hepworth, de la fondation de l'hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique et Tanner Braaten, de la fondation de l'hôpital pour enfants Jim Pattison.

« Grâce à ce programme, Israfil a pu obtenir des traitements d'une importance vitale depuis sa première année d'existence, a reconnu Jessica, qui a exprimé sa profonde gratitude aux donateurs Aéroplan au nom de son fils, Israfil. Nous n'aurions pas pu y arriver sans cette aide. Je ne peux pas imaginer comment nous aurions pu faire 26 heures de route chaque fois. On ne pense jamais aux répercussions financières du cancer infantile. »

Depuis le lancement du Programme de transport hospitalier de la Fondation Air Canada en 2003, des enfants malades, accompagnés d'un parent, ont accès à des soins médicaux essentiels offerts loin de chez eux. Les longues heures de conduite peuvent être exténuantes, tant pour l'enfant que pour le parent, surtout lorsque les visites à l'hôpital se multiplient ou lorsque les traitements durent plusieurs mois. Voyager par avion permet non seulement aux familles d'éviter la fatigue de longues heures de route, mais aussi de diminuer les tracas liés aux frais de déplacement, qui peuvent entraîner beaucoup d'insécurité sur le plan financier et affectif. Pour de plus amples renseignements sur le Programme de transport hospitalier de la Fondation Air Canada et son rayonnement, visitez aircanada.com/fondation.

À propos de la Fondation Air Canada

Créée en 2012, la Fondation Air Canada est un organisme sans but lucratif axé sur la santé et le bien-être des enfants et des jeunes. Elle offre un appui financier et non financier à des organismes caritatifs canadiens dûment enregistrés. Par l'entremise du Programme de transport hospitalier, l'un des principaux leviers d'intervention de la Fondation, celle-ci fait don de points Aéroplan à 15 hôpitaux pédiatriques au Canada, permettant à des enfants malades de recevoir des soins médicaux indispensables non offerts dans leur collectivité. En collaboration avec Air Canada, la Fondation dirige des activités de collecte de fonds, notamment Chaque sou compte, qui invite les clients d'Air Canada et d'Air Canada Rouge à faire don de leur petite monnaie, quelle que soit la devise, à bord des avions ou dans les salons Feuille d'érable d'Air Canada. De plus, la Fondation offre un soutien continu à d'importantes causes liées à la santé, au bénéfice des Canadiens, et elle s'implique à fond dans l'aide humanitaire à l'échelle mondiale lorsque les circonstances l'exigent. Pour en savoir plus sur la Fondation Air Canada, visitez aircanada.com/fondation ou consultez le rapport de développement durable 2020 intitulé Citoyens du monde à aircanada.com/citoyensdumonde.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus grande société aérienne du Canada à offrir des services intérieurs et internationaux. En 2019, le transporteur national du Canada comptait parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes dans le monde. Membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement mondial de transporteurs aériens, Air Canada est la seule société aérienne d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax. Air Canada a par ailleurs été proclamée meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par la revue Global Traveler pour la deuxième année de suite en 2020. En janvier 2021, elle s'est vu conférer par l'APEX la certification de niveau diamant pour son programme de biosécurité Air Canada SoinPropre+, créé pour gérer la COVID-19. C'est la seule société aérienne au Canada à atteindre l'échelon le plus élevé de l'APEX. Air Canada s'est donné un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Pour de plus amples renseignements, consultez aircanada.com/medias , suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn , et joignez-vous à Air Canada sur Facebook .

