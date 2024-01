Manifestation-surprise devant La Presse : la solidarité en action

MONTRÉAL, le 18 janv. 2024 /CNW/ - Hier, le mercredi 17 janvier 2024, devant le siège social de La Presse, environ 400 manifestantes et manifestants solidaires avaient répondu à l'appel du Syndicat des employés de bureau et de journaux (SEBJ-CSN), en grève depuis décembre.

« Pour la moitié des employé-es de La Presse en grève, la valorisation salariale s'est élevée à 1 % d'augmentation sur une décennie ! Et 4 employé-es sur 6 ont plus de 20 ans d'ancienneté ! Il y a un manque de respect qui dure depuis bien trop longtemps de la part de l'employeur, mais nous n'allons pas accepter une fois de plus ce mépris », explique Marie-Ève Phaneuf, présidente intérimaire du SEBJ-CSN.

Yvan Duceppe, trésorier de la CSN, souligne le refus d'avancer sur des propositions raisonnables : « On parle de 4500 dollars pour 3 employé-es. Trop souvent, nous constatons lors des négociations que la crispation idéologique de l'employeur lui coûte plus cher qu'une conciliation salariale. »

« Le matin, l'employeur est un professionnel de l'information reconnu qui traite de l'inflation et de ses effets. Mais l'après-midi, il devient un patron qui feint de ne pas voir les effets de cette inflation sur ses salarié-es. Aujourd'hui, nous sommes venus rappeler que l'inflation existe bel et bien pour toutes et tous, comme la solidarité syndicale », résume Annick Charette, présidente de la Fédération nationale des communications et de la culture-CSN.

Malgré le froid mordant, ils étaient en effet nombreux à venir manifester leur solidarité dans la bonne humeur et tout en musique, selon Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN : « On est ici avec des conductrices et des conducteurs d'autobus scolaire de chez Transco à Montréal, qui en sont à près de trois mois de grève et qui, comme le SEBJ-CSN, sont confrontés au manque de respect de l'employeur ; on est aussi avec des salarié-es, des élu-es et des militantes et militants de la CSN de toutes les régions, pour affirmer notre solidarité avec ces travailleuses et travailleurs qui méritent respect et dignité ! »

À propos de la CSN

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

À propos de la FNCC-CSN

La Fédération nationale des communications et de la culture (FNCC-CSN) a été fondée en 1972. Elle regroupe quelque 88 syndicats autonomes et plus de 6000 membres œuvrant dans les secteurs des médias, des communications et de la culture.

À propos du CCMM-CSN

Le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN rassemble tous les membres de la région de Montréal, de Laval, du Nunavik et Eeyou Istchee Baie-James.

