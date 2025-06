/R E P R I S E -- Avis aux médias - Assemblée générale de la Fédération internationale des journalistes (FIJ) à Montréal - Panel « Les diffuseurs publics : au cœur de notre droit à l'information »/

MONTRÉAL, le 28 mai 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que pour la première fois en Amérique du Nord, la Fédération internationale des journalistes (FIJ) tiendra son assemblée générale annuelle à Montréal du 9 au 11 juin 2025, à l'invitation de la Fédération nationale des communications et de la culture (FNCC-CSN). Dans ce cadre, les deux associations organisent le panel « Les diffuseurs publics : au cœur de notre droit à l'information », à la Maison de Radio-Canada le 9 juin à compter de 14 h 30.

Animé par Marie-Louise Arsenault, journaliste et animatrice à Radio-Canada et à Télé-Québec, l'événement réunira des journalistes œuvrant auprès de diffuseurs publics de partout dans le monde et membres de la FIJ :

Dominique Pradalié ( France ), Présidente de la FIJ, ancienne secrétaire générale du SNJ ( France ), fondatrice de la Maison des lanceurs d'alerte de Paris , ancienne rédactrice en chef à Francetv.

Tom Mills (Grande-Bretagne), maître de conférences en sociologie à l'Université Aston. Il est l'auteur de « The BBC: Myth of a Public Service » et coauteur du rapport récemment publié, « Our Mutual Friend: The BBC in the Digital Age ». Il est l'ancien président de la Media Reform Coalition, une organisation qui milite pour des médias indépendants, responsables et démocratiques, qui a été à l'avant-garde des campagnes pour une réforme radicale de la BBC et des médias de service public au Royaume-Uni.

Antoine Chuzeville ( France ), journaliste à Francetv, actuel Premier secrétaire général du SNJ. Le SNJ est le syndicat qui a fondé la FIJ en 1926 à Paris .

Michiko Kurita (Japon), journaliste indépendante, correspondante permanente pour différents médias. Elle est la responsable du bureau européen de la Japan Freelance Union (Japon).

Lorusso Raffaele (Italie), membre du Comité exécutif de la FIJ, journaliste professionnel, travaille pour le journal italien La Repubblica, en tant que correspondant spécial pour l'économie. Actuellement, il est chef du bureau des affaires étrangères de la FNSI.

Séamus Douley ( Irlande ), secrétaire général adjoint du Syndicat national des journalistes (NUJ) du Royaume-Uni et d' Irlande . Il a travaillé comme reporter régional puis rédacteur en chef d'un journal local avant d'occuper le poste de rédacteur en chef adjoint à l'Irish Independent, le plus grand quotidien irlandais.

Annick Charette (Québec), présidente de la FNCC-CSN, anciennement productrice à Télé Québec .

La présidente de la FIJ, Dominique Pradalié et la présidente de la FNCC-CSN, Annick Charette, seront disponibles pour entrevue entre le 9 et le 11 juin.

De plus, l'exposition photo « Prison des médias au cœur de l'Europe » de l'Association biélorusse des journalistes (BAJ) sera présentée dans les locaux de la CSN. Actuellement, 40 journalistes sont derrière les barreaux en Biélorussie. Ce pays se classe 166e sur 180 pays dans le monde au « Classement de la liberté de la presse 2025 ».

À propos

Fondée en 1926, la FIJ est la plus grande organisation de journalistes au monde. Elle représente 600 000 professionnel-les des médias dans 187 syndicats et associations dans plus de 140 pays. Elle représente les journalistes au sein des Nations Unies et du mouvement syndical international.

La FNCC-CSN regroupe 6000 membres dans 80 syndicats œuvrant dans les domaines des communications, du journalisme et de la culture. Elle est l'une des huit fédérations de la CSN qui réunit près de 330 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour renseignements : Eve-Marie Lacasse, Conseillère aux communications à la CSN, 514-809-7940, [email protected]