Le prix le plus généreux du Canada pour les arts visuels contemporains revient avec des bourses totalisant 465 000 $.

OTTAWA, ON, le 17 janv. 2025 /CNW/ - Dès aujourd'hui, le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) et la Fondation Sobey pour les arts invitent les candidatures pour le Prix Sobey pour les arts 2025. Les mises en candidatures seront acceptées jusqu'au vendredi 14 février 2025, à 20 h (HNE). Le formulaire de mise en candidature pour le Prix Sobey pour les arts 2025 est accessible en ligne ici.

Dès aujourd’hui, le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) et la Fondation Sobey pour les arts invitent les candidatures pour le Prix Sobey pour les arts 2025. (Groupe CNW/Musée des beaux-arts du Canada)

Pour la deuxième année consécutive, le prix prééminent d'arts visuels contemporains du Canada récompensera 30 artistes canadiens, à la suite de l'introduction l'année dernière d'une sixième région, la région Circumpolaire, dans le processus de nomination. Les autres régions sont le Pacifique, les Prairies, l'Ontario, le Québec et l'Atlantique. Nico Williams, de la région du Québec, a remporté le Prix Sobey pour les arts 2024 en novembre dernier.

« L'appel de candidatures pour le Prix Sobey pour les arts est une occasion exceptionnelle de reconnaître et d'affirmer l'étendue du talent artistique canadien. La réputation du prix, ici et à l'étranger, est inégalée, tout comme les engagements de la Fondation Sobey pour les arts à soutenir directement les artistes », a déclaré Jonathan Shaughnessy, directeur des Initiatives curatoriales au MBAC et président du jury du Prix Sobey 2025. « Nous avons hâte aux discussions animées qui attendent notre distingué jury lorsqu'il examinera les candidatures reçues de toutes les régions du pays, voire du monde entier. »

« L'année dernière, nous avons ressenti un grand enthousiasme de la part de tout le Canada et de la communauté artistique, et nous sommes impatients de présenter le prix pour la 22e année en 2025 », a ajouté Rob Sobey, président du conseil d'administration de la Fondation Sobey pour les arts. « Au fil des ans, les artistes de la longue liste, de la courte liste et les gagnantes et gagnants du Prix Sobey pour les arts ont bénéficié d'une grande visibilité et ont mené des carrières prolifiques au Canada et dans le monde entier. Nous nous réjouissons de mettre en lumière et de célébrer de nombreux autres artistes contemporains exceptionnels et méritants de tout le pays ».

D'une valeur totale de 465 000 $, le Prix Sobey pour les arts, décerné aux artistes canadien.ne.s en arts visuels contemporains, est l'un des prix les plus généreux du pays et même du monde entier. La personne gagnante reçoit 100 000 $; chacun des six artistes finalistes reçoit 25 000 $; et chacun des artistes de la longue liste reçoit 10 000 $.

La longue liste de 2025, qui sera dévoilée en mars, comptera 30 artistes canadiens, soit cinq artistes de chacune des six régions du Canada.

Les noms des six artistes de la courte liste seront annoncés en mai et leurs œuvres seront exposées au MBAC cet automne. Le nom de la personne gagnante sera annoncé lors d'une célébration qui se tiendra au Musée en novembre.

Processus de mise en candidature

Le Prix Sobey pour les arts est ouvert aux artistes et aux collectifs d'artistes. Les candidatures soumises doivent être celles de personnes de citoyenneté canadienne ou qui détiennent un statut de résidence permanente au Canada et ayant obtenu la reconnaissance de leurs pairs, des critiques et/ou des conservateurs.

Le MBAC accepte les candidatures d'artistes établi.e.s, de professionnel.le.s des arts, d'universitaires, de critiques, de conservateurs et conservatrices, de professionnel.le.s des galeries d'art et des centres d'artistes autogérés ainsi que celles de marchands canadiens d'œuvres d'art visuel ou médiatique. Veuillez prendre note que les demandes présentées par les candidats eux-mêmes ne seront pas acceptées. Le MBAC avisera le ou la candidat.e par courriel dès la réception de son dossier de mise en candidature.

Ne manquez pas l'exposition du Prix Sobey pour les arts 2024 !

Les œuvres d'art des six finalistes du Prix Sobey pour les arts 2024 sont exposées au Musée des beaux-arts du Canada jusqu'au 6 avril 2025.

Au sujet du Prix Sobey pour les arts

Le Prix Sobey pour les arts (PSA) est le prix prééminent au Canada pour les artistes visuels contemporains canadiens. Créé en 2002 grâce au financement de la Fondation Sobey pour les arts (FSA), le PSA a contribué à propulser la carrière d'artistes grâce à un soutien financier et à une reconnaissance au Canada et à l'international. Depuis 2016, le PSA est administré conjointement par le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) et la FSA.

Les ancien•ne•s gagnant•e•s du Prix Sobey pour les arts sont : Brian Jungen (2002), Jean-Pierre Gauthier (2004), Annie Pootoogook (2006), Michel de Broin (2007), Tim Lee (2008), David Altmejd (2009), Daniel Barrow (2010), Daniel Young et Christian Giroux (2011), Raphaëlle de Groot (2012), Duane Linklater (2013), Nadia Myre (2014), Abbas Akhaven (2015), Jeremy Shaw (2016), Ursula Johnson (2017), Kapwani Kiwanga (2018), Stephanie Comilang (2019), Laakkuluk Williamson Bathory (2021), Divya Mehra (2022), Kablusiak (2023) et Nico Williams (2024).

Au sujet de la Fondation Sobey pour les arts

La Fondation Sobey pour les arts a été créée en 1981 par le regretté Frank H. Sobey, grand collectionneur d'art canadien. Le Prix Sobey pour les arts a été créé en 2002 et est reconnu comme l'un des prix privés les plus généreux au monde pour les artistes visuels contemporains. Le prix vise à promouvoir les nouveaux développements dans les arts visuels contemporains et à attirer l'attention nationale et internationale sur les artistes canadiens.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada compte parmi les institutions artistiques les plus respectées au monde. En tant que musée national, notre raison d'être est de servir toutes les Canadiennes et tous les Canadiens, où qu'ils vivent. Pour ce faire, nous partageons largement notre collection, nos expositions et notre programmation publique. Nous créons des expériences dynamiques qui permettent de nouvelles façons de nous voir et de voir les autres à travers les arts visuels, tout en mettant l'accent sur les façons autochtones de savoir et d'être. Notre mandat consiste à développer, préserver et présenter une collection pour l'apprentissage et le plaisir de toutes et tous - aujourd'hui et pour les générations à venir. Nous abritons plus de 90 000 œuvres , dont l'une des plus belles collections d'art autochtone et canadien, des œuvres majeures du 14ᵉ au 21ᵉ siècle, ainsi que de vastes fonds de bibliothèque et d'archives.

Ankosé - Tout est relié - Everything is connected

SOURCE Musée des beaux-arts du Canada

À l'intention des journalistes - pour de plus amples renseignements, prière de communiquer avec : Josée-Britanie Mallet, Agente principale, Relations publiques et médiatiques, Musée des beaux-arts du Canada, [email protected]; Pénélope Carreau, Agente, Relations publiques, Musée des beaux-arts du Canada, [email protected]