Lutte contre l'insécurité et le gaspillage alimentaires - Budget 2026-2027 : Québec investit dans les infrastructures de Banques alimentaires du Québec pour améliorer l'accès à des aliments frais et locaux

QUÉBEC, le 17 juin 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec investit pour entretenir et améliorer les infrastructures de Banques alimentaires du Québec (BAQ), un réseau qui soutient près de 1 400 organismes à travers toutes les régions et qui répond à plus de 3 millions de demandes d'aide alimentaire par mois.

Des investissements de 40 millions de dollars sur 4 ans, prévus au budget 2026-2027, permettront d'améliorer les capacités d'entreposage, de conservation et de traitement des aliments en vue d'optimiser la gestion des denrées reçues par le réseau de BAQ. Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Donald Martel, a rappelé ces sommes lors de son discours prononcé le 16 juin, lors du congrès annuel de BAQ.

Par cet appui, le gouvernement souhaite favoriser l'accès à des aliments frais, locaux et de qualité pour les ménages qui ont recours aux services d'aide alimentaire. Pour y arriver, les banques alimentaires doivent pouvoir compter sur des infrastructures adaptées, notamment des entrepôts, des équipements de conservation et des camions réfrigérés.

Depuis 2021, le Programme d'aide financière au développement des infrastructures d'entreposage du réseau de BAQ a bénéficié d'un soutien gouvernemental de 26 millions de dollars. Ce sont 93 projets qui ont été déployés partout au Québec. Ils ont généré des investissements de 86,3 millions de dollars et vont permettre, lorsqu'ils seront achevés, la récupération de près de 10 000 tonnes supplémentaires de denrées alimentaires par année par le réseau de BAQ.

Citations

« Il y a tellement de travail et d'effort à chaque étape de la chaîne d'alimentation, des producteurs aux distributeurs, et personne ne souhaite qu'il y ait du gaspillage. En soutenant les projets d'amélioration et de construction des infrastructures des banques alimentaires, nous leur donnons les moyens de mieux entreposer, conserver et transformer les aliments reçus. C'est concret : une meilleure capacité d'entreposage permet de réduire le gaspillage alimentaire et d'aider davantage de personnes avec les ressources disponibles. Notre gouvernement répond présent pour appuyer un réseau essentiel pour des milliers de familles partout au Québec. »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Les banques alimentaires jouent un rôle essentiel auprès des personnes et des familles qui vivent des situations de vulnérabilité. Grâce au Plan d'action gouvernemental visant la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale 2024-2029, nous leur donnons des moyens concrets pour mieux répondre aux besoins grandissants sur le terrain. Ce nouvel appui à la modernisation des infrastructures s'inscrit dans notre volonté d'agir pour renforcer la sécurité alimentaire, soutenir les communautés et favoriser une plus grande solidarité partout au Québec. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« L'annonce de la reconduction du programme d'infrastructures dès 2027 pour quatre ans, ainsi que son élargissement aux organismes locaux, est un véritable soulagement. Cet appui essentiel du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation permettra à notre réseau, sous forte pression, de mieux répondre aux besoins grandissants et de renforcer sa capacité à soutenir les personnes les plus vulnérables. Cet investissement favorisera la réalisation de projets structurants pour nos membres tout en soutenant certains projets prioritaires des organismes locaux, dont les ressources atteignent leurs limites. Nous remercions le MAPAQ pour son écoute et son engagement dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et le soutien aux Québécoises et aux Québécois qui en sont touchés. »

Alexandre Lebel, directeur général désigné de Banques alimentaires du Québec

Faits saillants

Le Programme d'aide financière au développement des infrastructures d'entreposage du réseau de BAQ vise l'accompagnement de ses membres et organismes affiliés dans leurs projets d'infrastructures, notamment par l'acquisition d'équipements et la construction d'installations favorisant le traitement et la conservation des denrées alimentaires.

Le budget 2026-2027 du gouvernement du Québec prévoit un total de 257 millions de dollars pour renforcer les services destinés aux personnes vulnérables, notamment pour appuyer les organismes communautaires et soutenir l'approvisionnement des banques alimentaires.

Ces sommes, qui ont été annoncées au budget de mars 2026, sont prévues à partir de 2027-2028, à raison de 10 millions de dollars par an, jusqu'en 2030-2031.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Sources : Josiane Bélanger-Riendeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Cell. : 450 858-3987, [email protected]; Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 514 618-5167, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, [email protected]