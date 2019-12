Lockout chez Rolland à Saint-Jérôme - Victoire syndicale contre les briseurs de grève

SAINT-JÉRÔME, QC, le 5 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Dans une décision rendue hier, le Tribunal administratif du travail (TAT) donne raison au Syndicat des travailleuses et travailleurs des entreprises Rolland-CSN.

« Nous prétendions que notre employeur avait recours à des briseurs de grève afin de poursuivre ses opérations, et ce, depuis le premier jour où nous avons déclenché la grève, le 22 novembre dernier, puis à la suite du lockout qu'il a décrété le 26 novembre. Le TAT nous donne raison puisque le juge a ordonné à l'employeur de ne plus avoir recours aux services de 23 personnes dont les noms figurent dans sa décision », de souligner Elysa Bergin, présidente du syndicat.

« Cette histoire est cousue de fil blanc. L'employeur tente de nous faire croire qu'il ne savait pas qu'il enfreignait la loi, tout en ayant recours à des méthodes dignes des pires employeurs. Lorsqu'il a refusé de laisser entrer les enquêteurs du Ministère du travail afin de vérifier s'il avait recours à des briseurs de grève - une première au Québec -, il nous cachait clairement la vérité. Nous attendons donc avec impatience le rapport des inspecteurs afin de faire toute la lumière sur cette histoire », de préciser Chantal Maillé, présidente du Conseil central des Laurentides-CSN.

« Depuis le début, nous suivons de très près les comportements de l'employeur et l'évolution de ce conflit. Ses techniques d'intimidation envers un groupe de salarié-es presqu'entièrement constitué de femmes sont démesurées et manquent carrément de classe. Au début du conflit, l'employeur a fait appel au service de police et a demandé l'arrestation des salarié-es en grève sur les lieux de piquetage alors qu'aucun événement ne le justifiait. En pleine situation de pénurie de main-d'œuvre, nous expliquons très mal ces comportements dépassés et ce manque flagrant de vision. Nous sommes fiers de voir que face aux agissements insensés de cet employeur, les travailleuses et les travailleurs demeurent solidaires et debout. Les syndicats de la CSN ont déjà déployé toutes les ressources, tant au niveau de la mobilisation qu'à celui du soutien financier afin de leur permettre d'aller jusqu'au bout », de conclure Kevin Gagnon, vice-président de la FIM-CSN.

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs des entreprises Rolland-CSN regroupe environ 30 membres. Le syndicat est affilié à la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) qui regroupe 320 syndicats comptant plus de 30 000 membres au Québec. Le Conseil central des syndicats nationaux des Laurentides regroupe près de 90 syndicats et plus de 16 000 membres dans tous les secteurs d'activité de la région des Laurentides.

Fondée en 1921, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Composée de près de 1500 syndicats, elle regroupe plus de 300 000 travailleuses et travailleurs œuvrant dans quelque 4500 lieux de travail, réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

