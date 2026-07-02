La Sun Life conclut l'acquisition de Bell Partners

TORONTO, le 2 juillet 2026 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX: SLF) (NYSE: SLF) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu l'acquisition de Bell Partners, un gestionnaire de placements immobiliers de premier plan aux États-Unis spécialisé dans le logement collectif et une entreprise verticalement intégrée de gestion immobilière.

Bell Partners continuera de mener ses activités en tant qu'entité distincte. Verticalement intégrée à BGO, elle gérera les actifs multifamiliaux américains de la société dans son ensemble. Cette acquisition élargit les capacités de gestion d'actifs de la Sun Life dans l'un des secteurs les plus importants et les plus résilients du marché immobilier américain.

Bell Partners conservera son équipe de direction actuelle, son image de marque distinctive liée aux propriétés, ses bureaux, ses véhicules de placement et sa stratégie axée sur les Clients.

La Sun Life a acquis une participation de 100 % dans Bell Partners pour un prix d'achat de 350 millions de dollars américains, dont environ 80 % sont payées en actions ordinaires de la Sun Life.

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À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 mars 2026, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,58 T$. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ».

À propos de Gestion SLC

Gestion SLC est un gestionnaire d'actifs mondial qui propose aux investisseurs institutionnels des solutions d'investissement traditionnelles, non traditionnelles et axées sur le rendement, sur les marchés publics et privés des titres à revenu fixe, ainsi que dans le secteur immobilier mondial (actions et créances). Gestion SLC est le nom commercial qui désigne les activités de gestion d'actifs institutionnels de la Financière Sun Life inc., auxquelles sont rattachées les entités Sun Life Capital Management (U.S.) LLC aux États-Unis et Gestion de capital Sun Life (Canada) Inc. au Canada. Ces entités sont également désignées sous le nom de « SLC Fixed Income » (ou titres à revenu fixe SLC) et regroupent les stratégies de Gestion SLC axées sur les titres à revenu fixe, tant publics que privés, de catégorie investissement.

BGO, InfraRed Capital Partners (InfraRed), Crescent Capital Group (Crescent) et Advisors Asset Management (AAM) font aussi partie de Gestion SLC. BGO est un conseiller mondial de premier plan en gestion d'investissements immobiliers et un fournisseur de services immobiliers reconnu à l'échelle mondiale. InfraRed est un gestionnaire d'investissements international spécialisé dans les infrastructures, qui gère des capitaux propres au sein de plusieurs fonds privés et cotés en bourse, principalement pour le compte d'investisseurs institutionnels du monde entier. Crescent est un gestionnaire mondial d'investissements en crédit non traditionnels qui se consacre exclusivement au crédit d'entreprise par l'entremise de stratégies consistant à investir dans des titres de créance négociables et émis par des entités privées. AAM est une société américaine indépendante de distribution au détail qui propose une gamme de solutions et de produits aux conseillers financiers des grandes sociétés de courtage, aux conseillers en placement inscrits et aux courtiers négociants indépendants.

Au 31 mars 2026, Gestion SLC comptait 308 milliards de dollars américains d'actifs sous gestion. Le total des actifs sous gestion de la société comprend les actifs gérés par le groupe de sociétés Gestion SLC pour le compte de clients externes, ainsi que le compte général de la Sun Life. Les actifs sous gestion incluent les engagements non déboursés, la trésorerie, les capitaux propres et d'autres soldes. Les actifs sous gestion totaux de la société n'incluent pas les actifs sous administration. AAM représente environ 11 milliards de dollars américains supplémentaires d'actifs sous administration. Les méthodologies utilisées pour calculer le total des actifs sous gestion sont susceptibles d'évoluer et peuvent ne pas tenir compte des actifs sous gestion réglementaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.slcmanagement.com.

À propos de BGO

BGO est un conseiller mondial en gestion d'investissements immobiliers de premier plan et un fournisseur de services immobiliers reconnu dans le monde entier. L'entreprise sert les intérêts de plus de 750 clients institutionnels et, en collaboration avec Bell Partners Inc. -- entreprise rachetée par la Sun Life et fusionnée avec BGO le 2 juillet 2026 --, gère environ 100 milliards de dollars américains d'actifs (au 31 mars 2026), mettant à profit son expertise en gestion des actifs immobiliers dans les secteurs des tours de bureaux, des bâtiments industriels, des immeubles résidentiels, de la vente au détail et de l'hôtellerie dans le monde entier. BGO exploite des bureaux dans plus de 25 villes situées dans 12 pays et possède des connaissances et une expérience locales vastes, ainsi que des réseaux étendus dans toutes les régions où elle investit dans des actifs immobiliers qu'elle gère au nom de ses clients des marchés primaires, secondaires et des co‑investissements. BGO fait partie de Gestion SLC, qui est l'entreprise de gestion d'actifs institutionnels traditionnels et non traditionnels de la Sun Life.

Les actifs sous gestion indiqués ci-dessus comprennent des investissements immobiliers et hypothécaires gérés par le groupe de sociétés BGO et ses filiales. Depuis le premier trimestre de 2021, ils incluent aussi certains engagements financiers non libérés jusqu'à leur expiration légale pour des dépenses d'investissement discrétionnaires et ils excluent certains engagements financiers non libérés pour des investissements effectués à l'entière discrétion de l'investisseur. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.bgo.com.

À propos de Bell Partners

Fondée en 1976, Bell Partners Inc. est l'une des principales sociétés américaines d'investissement et de gestion immobilière, et se spécialise dans les communautés locatives multifamiliales de qualité partout aux États-Unis. La société gère environ 65 000 logements dans 12 régions des États-Unis, y compris des communautés à Seattle, à San Francisco, dans le sud de la Californie, à Denver, à Dallas/Ft. Worth, à Austin, à Atlanta, dans le centre et le sud-est de la Floride, à Charlotte/Raleigh, à Washington D.C. et à Boston. Comptant neuf bureaux et environ 1 800 associés, Bell Partners offre une vaste plateforme nationale à services complets verticalement intégrée, spécialisée dans la gestion immobilière, les acquisitions, la construction, le financement, la comptabilité, la gestion des risques et les fonctions de soutien connexes. Pilotée par une équipe de direction cumulant en moyenne 27 ans d'expérience, Bell Partners a investi à toutes les étapes du cycle immobilier et a réalisé pour 12 milliards de dollars américains de transactions immobilières dans le secteur des appartements depuis 2002. Bell Partners fait partie de BGO, la société mondiale de gestion des investissements immobiliers de Gestion SLC, l'entreprise de gestion d'actifs institutionnels traditionnels et non traditionnels de la Sun Life. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.bellpartnersinc.com.

Note à l'intention des rédacteurs et des rédactrices : Toutes les sommes sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Renseignements pour les médias (Sun Life) Renseignements pour les investisseurs (Sun Life) Ariane Richard

Directrice, Rayonnement et Communications, Bureau du

Natalie Brady Vice-présidente principale Président de la Sun Life Québec - intérim Gestion du capital et relations avec les investisseurs 438 364-6807 (416) 902-3794 [email protected] [email protected]



Gestion SLC :

Hannah Stewart

Directrice générale, relations avec les médias et

communications

(646) 761-6344

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