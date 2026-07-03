La Sun Life met en garde les actionnaires concernant l'offre d'achat inférieure au cours du marché d'Ocehan LLC

TORONTO, le 3 juillet 2026 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (la « Sun Life ») (TSX : SLF) (NYSE : SLF) a été informée qu'Ocehan LLC (« Ocehan ») avait fait une offre d'achat restreinte non sollicitée pour acheter jusqu'à 100 000 actions ordinaires de la Sun Life.

La Sun Life n'est pas associée à Ocehan et ne recommande ni n'appuie l'acceptation de son offre d'achat restreinte non sollicitée. Les actionnaires n'ont aucune obligation de vendre leurs actions à Ocehan.

La Sun Life prévient que l'offre d'achat restreinte d'Ocehan a été faite à un cours considérablement inférieur à celui récemment en vigueur sur les marchés. Cette offre représente un escompte de 24,95 % et 24,38 %, respectivement, par rapport au cours de clôture des actions ordinaires de la Sun Life à la Bourse de Toronto le 25 mai 2026 et à la Bourse de New York le 22 mai 2026, le dernier jour de bourse précédant le début de l'offre d'achat restreinte.

À propos des offres d'achat restreintes

Les autorités canadiennes et américaines en matière de valeurs mobilières recommandent aux investisseurs de faire preuve de prudence à l'égard des offres d'achat restreintes. Ce type d'offres est conçu pour éviter d'avoir à se soumettre aux exigences prévues par la réglementation canadienne et américaine sur les valeurs mobilières en matière de divulgation et de procédures applicables à la plupart des offres. Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) et la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis ont exprimé de sérieuses préoccupations au sujet des offres d'achat restreintes, notamment sur la possibilité que les investisseurs puissent déposer leurs titres en réponse à de telles offres sans bien comprendre le cours offert par l'offre par rapport à la valeur réelle du titre sur le marché.

La SEC a indiqué que « les émetteurs font des offres d'achat restreintes à des cours inférieurs à ceux du marché, en espérant que les investisseurs baissent la garde et qu'ils ne comparent pas le cours offert au cours actuel du titre sur le marché ». Elle a publié des « conseils pour les investisseurs » concernant les offres d'achat restreintes. Ces conseils sont accessibles sur le site de la SEC à l'adresse suivante (en anglais seulement) : www.sec.gov/investor/pubs/minitend.htm.

Des renseignements sur les directives de longue date des ACVM concernant les offres d'achat restreintes sont accessibles sur le site de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario à l'adresse suivante (en anglais seulement) : https://www.osc.ca/fr/droit-valeurs-mobilieres/normes-regles-politiques/6/61-301/csa-staff-notice-61-301-staff-guidance-practice-mini-tenders.

Les courtiers, négociants et autres participants du marché sont encouragés à faire preuve de prudence et à lire la lettre concernant la diffusion et la communication de l'information relative aux offres d'achat restreintes auprès des courtiers et négociants sur le site de la SEC, à l'adresse suivante (en anglais seulement) : www.sec.gov/divisions/marketreg/minitenders/sia072401.htm.

La Sun Life demande qu'une copie du présent communiqué de presse accompagne tous les documents liés à l'offre d'achat restreinte d'Ocehan visant les actions ordinaires de la Sun Life.

Renseignements à l'intention des actionnaires de la Sun Life

Selon les documents liés à l'offre d'Ocehan, les actionnaires de la Sun Life qui ont déjà déposé leurs actions peuvent les retirer dans les 21 jours suivants, conformément aux procédures décrites dans les documents liés à l'offre.

Les actionnaires devraient examiner attentivement les documents liés à l'offre faite par Ocehan, et consulter leur conseiller ou conseillère Sun Life, ou un conseiller ou une conseillère en placements, pour discuter de toute offre qu'ils ou elles pourraient recevoir et passer en revue leurs options concernant le placement de leurs actions de la Sun Life. Si vous êtes au Canada et que vous n'avez pas de conseiller Sun Life, mais que vous souhaitez en trouver un, rendez-vous sur https://www.sunlife.ca/fr/find-an-advisor/.

Ressources de la Sun Life

Les agents de transfert de la Sun Life offrent des services aux actionnaires situés au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, à Hong Kong et aux Philippines. Ils offrent des services directement à nos actionnaires inscrits et peuvent leur fournir des renseignements sur la gestion de leur compte d'actions, le dépôt direct des dividendes, le réinvestissement des dividendes et les régimes d'achat d'actions. Veuillez écrire à [email protected] ou appeler au 1-877-224-1760 pour en savoir plus.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 mars 2026, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,58 T$. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs : Toutes les sommes sont en dollars canadiens.

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SOURCE Financière Sun Life Inc. - Nouvelles financières