La Sun Life annonce un rajustement du taux d'intérêt sur les billets avec remboursement de capital à recours limité

TORONTO, le 29 juin 2026 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF) (la « Compagnie ») a annoncé aujourd'hui le taux d'intérêt pour ses billets avec remboursement de capital à recours limité à 3,60 % de série 2021-1 (dettes subordonnées) d'un capital de 1 milliard de dollars (les « billets ») pour la période de cinq ans commençant le 30 juin 2026.

Conformément aux dispositions de l'acte de fiducie du 30 juin 2021 (l'« acte de fiducie »), le taux d'intérêt des billets pour la période allant du 30 juin 2026 (inclusivement) au 30 juin 2031 (exclusivement) sera de 5,614 % par année.

Le taux d'intérêt correspond au rendement des obligations du gouvernement du Canada (au sens donné à ce terme dans l'acte de fiducie) établi au 29 juin 2026, majoré de 2,604 %. L'intérêt sur les billets continuera d'être payable en versements semestriels à terme échu les 30 juin et 31 décembre de chaque année, le premier paiement devant être effectué le 31 décembre 2026.

Les billets viendront à échéance le 30 juin 2081. Dans le cadre de l'émission des billets, la Compagnie a émis 1 000 000 d'actions privilégiées à dividende non cumulatif et à taux rajusté de catégorie A de la série 14 (les « actions de la série 14 »). Ces actions seront détenues par la Société de fiducie Computershare du Canada, en qualité de fiduciaire de la fiducie de la Sun Life pour les billets avec remboursement de capital à recours limité (la « fiducie à recours limité »). En cas de non-paiement des intérêts ou du capital des billets à l'échéance, le recours de chaque porteur de billets est limité à la part proportionnelle de l'actif de la fiducie à recours limité qu'il détient, cet actif étant constitué des actions de la série 14 sauf dans certaines circonstances précises. Les billets et les actions de série 14 ont été émis au titre d'un supplément de prospectus en date du 24 juin 2021.

La Compagnie peut racheter les billets, avec l'approbation écrite préalable du Bureau du surintendant des institutions financières (Canada), en totalité ou en partie, durant la période allant du 31 mai 2031 au 30 juin 2031 (inclusivement) et tous les cinq ans par la suite, en donnant un préavis d'au moins 15 jours et d'au plus 60 jours, et uniquement lors du rachat par la Compagnie du nombre d'actions de catégorie A de série 14 correspondant au capital global des billets rachetés, conformément aux modalités de ces actions.

Pour plus de renseignements, consultez le supplément de prospectus du 24 juin 2021 sur le profil SEDAR+ de la Compagnie.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 mars 2026, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,58 T$. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs : Toutes les sommes sont en dollars canadiens.

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SOURCE Financière Sun Life Inc. - Nouvelles financières