La Banque Scotia investit 2,5 millions de dollars dans la Smith School of Business de l'Université Queen's afin de contribuer à la formation d'une main-d'œuvre ferrée en IA

TORONTO, le 18 juin 2026 /CNW/ - La Banque Scotia investit 2,5 millions de dollars sur cinq ans dans le cadre d'une entente renouvelée avec la Smith School of Business de l'Université Queen's pour faciliter la recherche appliquée et l'apprentissage par l'expérience, et ainsi contribuer à la formation d'une main-d'œuvre ferrée en IA.

L'investissement fait au titre de ScotiaINSPIRE, son programme d'investissement de 500 millions de dollars sur 10 ans pour développer la résilience économique, procurera un soutien multidimensionnel continu au Centre d'analytique et d'IA Banque Scotia de la Smith School of Business de l'Université Queen's.

Fondé en 2016, le Centre d'analytique et d'IA Banque Scotia réunit des membres du personnel de la faculté, des étudiantes et des étudiants de cycle supérieur, ainsi que des spécialistes de l'industrie. Le but : favoriser la collaboration en recherche et préparer les étudiantes et les étudiants à des carrières dans la conception et le déploiement d'IA d'entreprise. L'entente renouvelée vise à développer la filière canadienne de talents en analyse et en IA par la collaboration industrie-université, la recherche appliquée et l'expérimentation, tout en promouvant des pratiques de gouvernance saines en IA et l'innovation en situation réelle.

« Depuis plus d'une décennie, la Banque Scotia investit dans l'apprentissage pratique de la recherche en données et en analyse afin de préparer les étudiants aux opportunités concrètes, grâce à notre partenariat avec Queen's », a déclaré Phil Thomas, chef, Stratégie et Exploitation. « L'IA redéfinit le mode de fonctionnement des organisations, et à mesure que la technologie évolue, notre soutien évolue lui aussi. Je suis fier que nous investissions dans les compétences dont la prochaine génération de talents et de chefs d'entreprise aura besoin pour réussir, tout en promouvant une IA responsable, dotée d'une gouvernance et d'une surveillance rigoureuses. »

L'entente renouvelée entre la Banque Scotia et l'Université Queen's appuiera la formation et la recherche inclusives et concrètes en matière d'IA pour les étudiantes et les étudiants, les professionnelles et les professionnels et les collectivités. Elle permettra de financer l'apprentissage pratique, la recherche en phase initiale à visée sociale, l'enseignement appliqué et le leadership éclairé par l'entremise d'ateliers, de conférences et de rencontres internationales. Ce don élargira aussi l'accès à des études avancées en IA au moyen de bourses ciblées et favorisera le renforcement des connaissances en matière d'IA dans les collectivités et les petites entreprises. Tous ces efforts appuient une innovation responsable et solidifient la filière canadienne de talents en matière d'IA.

« Nous saluons ce long partenariat avec la Banque Scotia et tirons une grande fierté de tout ce que nous avons accompli ensemble depuis 2016. Je pense ici à l'obtention de subventions de plusieurs millions de dollars du CRSNG et de Mitacs qui ont permis aux étudiantes et aux étudiants de cycle supérieur et aux chercheuses et aux chercheurs universitaires de se préparer à exercer des rôles de leadership dans une économie numérique », souligne Ceren Kolsarici, première directrice, Centre d'analytique et d'IA Banque Scotia, Smith School of Business, Université Queen's. « Ce don généreux nous permet d'avoir encore plus d'influence en favorisant le développement d'une main-d'œuvre inclusive et ferrée en IA grâce à l'apprentissage pratique et à l'innovation concrète. »

Développement des compétences liées à l'IA à la Banque Scotia

La Banque Scotia investit aussi dans les compétences liées à l'IA de son personnel en déployant l'analytique et l'intelligence artificielle à grande échelle au moyen de sa plateforme Intelligence Scotia, l'approche unifiée de la Banque en matière de données et d'IA. Les membres du personnel pouvant utiliser les outils d'Intelligence Scotia ont accès à un portail de ressources où sont regroupés des modules de formation autonome et de formation progressive qui traitent des notions fondamentales de l'IA et de cas d'utilisation propres au poste occupé. Ces ressources sont accompagnées d'ateliers pratiques offerts à l'échelle de l'organisation, de guides ainsi que d'un modèle de soutien collaboratif mobilisant les champions et championnes des unités fonctionnelles. Une formation obligatoire sur le risque lié à l'IA vient également soutenir le personnel dans l'adoption sécuritaire et responsable de ces technologies. En parallèle, la Banque Scotia continue d'attirer des talents de grand calibre en ingénierie, en données et en produits afin de renforcer sa prestation et d'améliorer les résultats pour la clientèle.

À propos de ScotiaINSPIRE

ScotiaINSPIRE est une initiative de la Banque Scotia visant à investir 500 millions de dollars dans la collectivité. Son objectif est de favoriser la résilience économique en soutenant les programmes qui aident les personnes et les familles à saisir les occasions de croissance économique, à s'adapter aux changements, à surmonter les obstacles et à participer pleinement à l'économie. L'initiative ScotiaINSPIRE repose sur quatre piliers stratégiques : l'éducation, l'emploi, les besoins et la cohésion de la communauté, et l'économie résiliente. Depuis son lancement en 2021, l'initiative ScotiaINSPIRE a établi plus de 300 partenariats avec des organismes communautaires et a investi plus de 212 millions de dollars à l'échelle mondiale.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de sa clientèle et de générer une croissance rentable et durable. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clientes et de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. La Banque Scotia se classe parmi les banques les plus importantes de l'Amérique du Nord au chapitre des actifs, avec environ 1 500 milliards de dollars canadiens d'actifs au 30 avril 2026. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX:BNS) et à New York (NYSE:BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter http://www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

À propos de la Smith School of Business

Cette école de l'Université Queen's est réputée pour son excellence, son innovation et son leadership dans le milieu de l'enseignement des affaires. Après avoir créé le premier diplôme universitaire de premier cycle en affaires il y a plus de cent ans, elle a aussi mis sur pied des programmes et des cours novateurs dans des domaines en émergence et se trouve ainsi à l'avant-garde de la préparation des étudiantes et des étudiants pour le milieu des affaires. Forte de ses traditions d'excellence universitaire et d'enseignement de pointe, l'école Smith est aussi reconnue pour l'expérience remarquable qu'elle offre sur le plan de l'apprentissage et du perfectionnement. Cette expérience se caractérise par une attention particulière, un accompagnement individuel et d'équipe, des occasions de spécialisation et un profond engagement envers la réussite des étudiantes et des étudiants. Pour en savoir plus, visitez le site smithqueens.com.

SOURCE Scotiabank

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