La Banque Scotia salue l'Hôpital St. Michael's, partenaire ScotiaINSPIRE, à l'occasion de l'expansion de la plateforme VITAL

La plateforme VITAL prend de l'ampleur et améliore ainsi le système de santé canadien en facilitant l'accès aux données médicales

TORONTO, le 24 juin 2026 /CNW/ - La Banque Scotia félicite l'Hôpital St. Michael's, Unity Health Toronto et l'équipe de recherche du réseau GEMINI pour la grande étape que leur plateforme vient de franchir. Fondée par Dr Amol Verma et Dr Fahad Razal, deux médecins de St. Michael's, VITAL vient d'être intégrée comme pilier central de la stratégie canadienne en matière d'IA. Le gouvernement fédéral versera 100 millions de dollars pour faciliter l'expansion de la plateforme à d'autres provinces.

La plateforme et son modèle d'IA sont une extension du programme ontarien de St. Michael's - GEMINI - qui recueille et analyse des données cliniques et administratives provenant d'une trentaine d'hôpitaux, ce qui représente plus de 60 % des soins hospitaliers prodigués à la patientèle ontarienne.

Par l'intermédiaire de ScotiaINSPIRE, son initiative d'investissement communautaire, la Banque Scotia est fière de soutenir le programme GEMINI et de l'hôpital St. Michael's. En 2025, la Banque a en effet investi deux millions de dollars pour soutenir GEMINI, ce qui a permis d'étendre la plateforme fondée sur l'IA et les données au-delà des grands hôpitaux urbains, vers des établissements de taille moyenne et plus petite. GEMINI a pour objectif de faciliter l'accès à des données de santé accessibles et fiables, essentielles pour améliorer et pérenniser le système de santé et pour favoriser des soins de qualité uniforme partout en Ontario. Pour ce faire, elle met des données hospitalières dynamiques et des ressources analytiques riches à la disposition de cliniciens et dirigeants qui se trouvent dans des régions plus reculées, généralement moins bien desservies. Grâce au soutien de la Banque Scotia, dix bourses seront aussi octroyées pour encourager le mentorat et la formation immersive en gestion de données médicales et en modélisation analytique avancée, contribuant ainsi à former la prochaine génération de leaders dans ce domaine stratégique.

VITAL s'appuie sur l'infrastructure d'analytique et de gestion des données cliniques de GEMINI pour en élargir la portée à des hôpitaux partout au pays et mettre en place un accès quasi instantané aux données médicales afin de soutenir la recherche et l'innovation à l'échelle nationale.

« Par l'entremise de l'initiative ScotiaINSPIRE, nous soutenons des institutions qui favorisent la résilience économique et une croissance durable, au bénéfice de toute la société », explique Meigan Terry, vice-présidente à la direction et cheffe, Relations publiques et Affaires mondiales de la société, Banque Scotia. « Notre partenariat avec l'Hôpital St. Michael's - qui, grâce à une utilisation responsable de l'IA, vise à renforcer le système de santé ontarien - illustre avec éloquence les retombées concrètes de notre engagement. Nous nous réjouissons que notre collaboration avec l'Hôpital St. Michael's pour appuyer GEMINI ait contribué à ouvrir la voie à cette expansion nationale. Félicitations à l'Hôpital St. Michael's et à toute l'équipe de GEMINI pour la reconnaissance que votre travail transformateur reçoit à l'échelle du pays. »

« C'est avec fierté que nous reconnaissons la Banque Scotia comme un partenaire essentiel dès les premières étapes du projet, grâce à son initiative ScotiaINSPIRE », déclare Kevin Goldthorp, président et chef de la direction de la Fondation de l'Hôpital St. Michael's. « Nous n'en serions pas à ce moment charnière sans son leadership et son investissement précoce. L'appui de la Banque Scotia a été déterminant dans le développement de GEMINI, dans la consolidation d'un écosystème de données hospitalières majeur au Canada et dans l'amélioration de l'accès aux données, de la recherche et des soins dans tout le système de santé. C'est avec beaucoup de reconnaissance que nous soulignons ce partenariat de longue date. »

À propos de ScotiaINSPIRE

ScotiaINSPIRE est une initiative de la Banque Scotia visant à investir 500 millions de dollars dans la collectivité. Son objectif est de favoriser la résilience économique en soutenant les programmes qui aident les personnes et les familles à saisir les occasions de croissance économique, à s'adapter aux changements, à surmonter les obstacles et à participer pleinement à l'économie. L'initiative ScotiaINSPIRE repose sur quatre piliers stratégiques : l'éducation, l'emploi, les besoins et la cohésion de la communauté, et l'économie résiliente. Depuis son lancement en 2021, l'initiative ScotiaINSPIRE a établi plus de 300 partenariats avec des organismes communautaires et a investi plus de 212 millions de dollars à l'échelle mondiale.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de sa clientèle et de générer une croissance rentable et durable. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clientes et clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. La Banque Scotia se classe parmi les banques les plus importantes de l'Amérique du Nord au chapitre des actifs, avec environ 1 500 milliards de dollars canadiens d'actifs au 30 avril 2026. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE:BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

À propos de la Fondation de l'hôpital St. Michael's

Chef de file mondial des soins liés à la sclérose en plaques, pionnier de l'innovation en santé cérébrale et cardiaque, précurseur de l'IA en santé et l'un des meilleurs centres de traumatologie en Amérique du Nord, l'hôpital St. Michael's - qui fait partie de Unity Health Toronto - est réputé pour relever certains des défis de santé les plus difficiles de notre époque.

La Fondation de l'hôpital St. Michael's, portée par des donatrices, des donateurs et des bénévoles passionnés, alimente cette mission. Elle donne aux équipes de soins les moyens de viser l'excellence, de stimuler l'innovation et de promouvoir l'équité en finançant des recherches novatrices, de l'équipement qui sauve des vies, des installations de pointe et des programmes qui soutiennent les communautés marginalisées.

Ensemble, nous concrétisons une promesse audacieuse : offrir des soins exceptionnels à tout le monde, à chaque moment critique, sans exception.

stmichaelsfoundation.ca

SOURCE Scotiabank

Demande des médias : Caitie Wallman, première directrice, Communications mondiales, [email protected]