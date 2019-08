Les ventes de véhicules zéro émission grimpent après le lancement du programme incitatif fédéral

Les véhicules achetés ou loués dans le cadre du programme réduisent les émissions de GES de 36 000 tonnes au cours des douze prochains mois

OTTAWA, le 1er août 2019 /CNW/ - La qualité de vie des Canadiens et la croissance future du pays sont étroitement liées à l'environnement. Pour soutenir la transition à un système de transport à faible émission de carbone, le gouvernement du Canada a fixé des cibles de vente pour les véhicules zéro émission au Canada. Le gouvernement a mis en place plusieurs mesures pour aider à atteindre ces cibles, notamment le programme Incitatifs pour l'achat de véhicules zéro émission, qui offre des incitatifs aux particuliers et aux entreprises pour l'achat ou la location de véhicules zéro émission.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, est heureux de souligner que plus de 14 000 achats ou locations ont été effectués à ce jour dans le cadre de son programme Incitatifs pour l'achat de véhicules zéro émission lancé il y a trois mois. Cela représente une réduction estimée de 36 000 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre par année, soit 429 000 tonnes sur la durée de vie prévue de ces véhicules.

Les ventes de tous les véhicules zéro émission au Canada pour les six premiers mois de 2019 sont en hausse de 30 % par rapport à l'an dernier. Les véhicules zéro émission représentaient environ 3 % de tous les véhicules légers neufs vendus au cours du premier semestre de 2019, comparativement à environ 2 % pour la même période en 2018.

Le Canada s'est engagé à travailler avec d'autres États qui partagent la même orientation et il est maintenant membre de l'Alliance internationale sur les véhicules zéro émission (ZEV Alliance), un groupe multilatéral de gouvernements qui unissent leurs forces pour accélérer l'adoption des véhicules zéro émission. Cette collaboration fait suite à l'entente de juin 2019 entre le Canada et la Californie sur la promotion des véhicules et des carburants propres, qui prévoit un travail d'analyse des mesures visant à atteindre les cibles de vente de véhicules zéro émission.

Grâce à ces efforts, le gouvernement du Canada encourage l'utilisation de véhicules zéro émission et rend cette technologie propre plus abordable pour les Canadiens, tout en favorisant un environnement plus propre et une meilleure qualité de vie.

Citation

« Il est temps de lutter contre les changements climatiques dès maintenant. Au cours des trois derniers mois, le programme Incitatifs pour l'achat de véhicules zéro émission a permis aux Canadiens de faire partie de la solution dans la lutte contre les changements climatiques, tout en réduisant les coûts quotidiens associés à l'utilisation de leur voiture. Notre gouvernement est fier des progrès réalisés en si peu de temps pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et continue de travailler à un avenir plus propre pour les Canadiens. »

L'honorable Marc Garneau, ministre des Transports

Les faits en bref

Le transport compte pour le quart des émissions de gaz à effet de serre au Canada et presque la moitié de celles-ci proviennent des automobiles et des camions légers. Le gouvernement s'engage à mettre plus de véhicules zéro émission sur la route, ce qui donne la possibilité de réduire les émissions à effet de serre de manière importante, particulièrement à long terme.

Les véhicules zéro émission, comme les véhicules électriques à batterie, les véhicules électriques hybrides rechargeables et les véhicules à pile à hydrogène, offrent la possibilité de réduire considérablement les émissions provenant des véhicules, en particulier à long terme.

Les cibles de vente pour les véhicules zéro émission au Canada sont les suivantes : 10 % des nouveaux véhicules légers vendus doivent être des véhicules zéro émission d'ici 2025, 30 % devront l'être en 2030 et 100 % en 2040.

100 % en 2040. Depuis le 1 er mai 2019, les Canadiens qui achètent ou qui louent l'un des véhicules admissibles suivants recevront un incitatif de 5 000 $ : un véhicule électrique à batterie, un véhicule à pile à hydrogène ou un véhicule hybride rechargeable à longue autonomie. Les Canadiens qui achètent ou qui louent un véhicule hybride rechargeable à courte autonomie recevront un incitatif de 2 500 $.

mai 2019, les Canadiens qui achètent ou qui louent l'un des véhicules admissibles suivants recevront un incitatif de 5 000 $ : un véhicule électrique à batterie, un véhicule à pile à hydrogène ou un véhicule hybride rechargeable à longue autonomie. Les Canadiens qui achètent ou qui louent un véhicule hybride rechargeable à courte autonomie recevront un incitatif de 2 500 $. Il existe plus de 25 modèles de véhicules zéro émission fabriqués par 15 constructeurs différents et admissibles à un incitatif dans le cadre du programme Incitatifs pour l'achat de véhicules zéro émission.

Documents connexes

SOURCE Transports Canada

Renseignements: Delphine Denis, Cabinet de l'honorable Marc Garneau, Ministre des Transports, Ottawa, delphine.denis@tc.gc.ca, 613-991-0700; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, media@tc.gc.ca, 613-993-0055

Related Links

http://www.tc.gc.ca/