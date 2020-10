OTTAWA, ON, le 27 oct. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, le CEPMB, dans le cadre de l'initiative du Système national d'information sur l'utilisation des médicaments prescrits, a publié un document sur le marché des médicaments oncologiques au Canada.

Le recueil de graphiques intitulé Les médicaments oncologiques au Canada examine les tendances canadiennes et internationales en matière de ventes, de prix, de distribution du marché et de coûts de traitement des médicaments oncologiques de 2010 à 2019. Il montre la croissance rapide de la part de marché de ce moteur de plus en plus important des ventes de produits pharmaceutiques au Canada.

Le document montre que les ventes de médicaments oncologiques ont presque triplé au cours de la dernière décennie, atteignant 3,9 milliards de dollars en 2019. De plus, le marché a évolué vers des médicaments plus coûteux, puisque les médicaments dont le coût de traitement de 28 jours dépasse 7 500 $ représentent maintenant plus de la moitié des ventes de médicaments oncologiques au Canada. Ces oncothérapies coûteuses représentent 43 % des coûts des médicaments oncologiques pour les régimes privés d'assurance-médicaments canadiens, en comparaison avec 17 % en 2010.

Étant donné que le vieillissement de la population devrait accroître la demande d'oncothérapies et qu'une importante filière de médicaments oncologiques est en cours d'élaboration, ce marché à croissance rapide continuera d'être une considération importante pour les patients, les prescripteurs et les payeurs dans les années à venir.

Les faits en bref

Les ventes de médicaments oncologiques au Canada ont presque triplé au cours de la dernière décennie, passant de 1,4 milliard de dollars en 2010 à 3,9 milliards de dollars en 2019, ce qui place le Canada au quatrième rang des pays du CEPMB11 en termes de croissance du marché des produits oncologiques.

Depuis 2010, la part des médicaments oncologiques par rapport à l'ensemble du marché canadien a plus que doublé, passant de 7,1 % à 14,6 %. Malgré cette augmentation rapide, la part des médicaments oncologiques dans les ventes de produits pharmaceutiques au Canada reste la plus faible parmi les pays du CEPMB11.

Les tendances récentes montrent une plus grande harmonisation internationale des prix des médicaments oncologiques. Bien que les prix globaux des produits oncologiques au Canada continuent de se situer au-dessus de la médiane du CEPMB11, les niveaux de prix dans les pays de comparaison se sont rapprochés ces dernières années.

Au cours de la dernière décennie, le marché canadien des médicaments oncologiques a pris un virage important vers des médicaments plus coûteux. Les médicaments dont le coût de traitement est supérieur à 7 500 $ pour 28 jours représentent désormais plus de la moitié de toutes les ventes de produits oncologiques au Canada, soit une forte augmentation par rapport à 2010 (16 %).

Le marché canadien des médicaments oncologiques est largement dominé par les nouveaux médicaments. Les médicaments introduits après 2010 ont représenté 58 % des ventes en oncologie en 2019, contre 24 % des ventes hors oncologie.

Les médicaments oncologiques coûteux représentent une part croissante du coût des médicaments dans les régimes privés d'assurance-médicaments au Canada. Les parts varient considérablement d'un pays à l'autre, probablement en raison des différences de couverture publique des traitements oraux, qui représentent aujourd'hui la moitié de toutes les ventes de produits oncologiques au Canada.

