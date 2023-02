L'Association des stations de ski du Québec reçoit 5 M$ de la part de DEC.

SUTTON, QC, le 24 févr. 2023 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le gouvernement du Canada veille à ce que le tourisme, moteur économique d'importance, continue de prospérer pour continuer d'attirer des visiteurs.

Selon une étude, les stations de ski du Québec génèrent des retombées économiques régionales à hauteur de 867 millions de dollars et accueillent 6 millions de visites annuelles en moyenne, comptant pas moins de 1,4 million d'adeptes de ski et de planche à neige. C'est pourquoi l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui une contribution non remboursable de 5 M$ à l'Association des stations de ski du Québec (ASSQ).

Cet appui de DEC permettra à l'organisme de consentir des contributions non remboursables à ses membres pour faire l'acquisition de nouveaux équipements innovants. Le projet permettra aux stations de ski du Québec d'améliorer l'expérience des visiteurs, en plus d'offrir un produit touristique durable et écoresponsable.

Fondée en 1979, l'ASSQ est une association touristique sectorielle qui regroupe 75 stations de ski membres réparties dans 16 régions touristiques à travers le Québec. Elle représente et défend les intérêts des stations membres, favorise la pratique du ski alpin, améliore la qualité du produit ainsi que la performance des stations. La contribution financière de DEC vise à appuyer les stations de ski dans l'achat de nouveaux équipements de damage dotés de nouvelles technologies leur permettant d'être plus efficientes dans leurs opérations. Elles seront ainsi en mesure d'assurer leur compétitivité, d'améliorer la qualité de l'offre et de demeurer des pôles d'attraction touristique pour leur région.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leur communauté. La relance économique du Québec repose notamment sur une industrie touristique forte dont les organisations sont ancrées dans l'économie régionale. Les acteurs de ce secteur contribuent de façon importante à la croissance, en plus d'être des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

Citations

« Les entreprises et les organisations du secteur touristique sont des acteurs clés pour la vitalité économique de nos régions et des travailleurs d'ici. Grâce à l'aide de cinq millions de dollars annoncée aujourd'hui, l'ASSQ permettra aux stations de ski du Québec de mieux s'outiller et de bonifier leur offre pour les prochaines saisons. Cet appui permettra aux stations de ski de continuer leurs efforts pour attirer les touristes canadiens et ceux du monde entier afin que tous puissent découvrir les meilleures expériences touristiques que le Québec et le Canada ont à offrir. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome‍-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Alors que nous sortons de la phase aiguë de la pandémie, le secteur canadien du tourisme montre de solides signes de croissance. Les investissements du gouvernement du Canada dans le tourisme au cours des deux dernières années étaient axés sur la survie de notre économie touristique. Dans le but de favoriser la relance et la croissance du secteur, nous assurons toujours un soutien ciblé aux entreprises touristiques afin qu'elles puissent continuer à offrir des expériences inoubliables. Il est essentiel d'avoir un secteur du tourisme robuste et pleinement rétabli pour que notre gouvernement puisse poursuivre ses efforts en vue de bâtir une économie qui profite à tous les Canadiens. »

L'honorable Randy Boissonnault, député d'Edmonton‍-Centre, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« L'industrie du ski du Québec accueille cette aide gouvernementale avec gratitude. Il s'agit d'une marque de reconnaissance du secteur comme moteur économique du tourisme hivernal. Cette aide financière vise à soutenir les stations de ski du Québec pour qu'elles puissent continuer d'adapter leurs opérations dans un contexte de changements climatiques. L'adoption de nouvelles technologies permettra aux stations québécoises d'accroître leur compétitivité face à la concurrence nord-américaine. »

Yves Juneau, président-directeur général, Association des stations de ski du Québec

Faits en bref

Le tourisme représente 102 milliards de dollars en activité économique sur une base annuelle, 1,8 million d'emplois et 2 % du PIB canadien.

Les données fournies sur l'industrie du ski au Québec proviennent de l'Étude économique et financière des stations de ski (M. Archambault, décembre 2022) et de l'Étude des retombées économiques des stations de ski du Québec ( Raymond Chabot Grant Thornton , août 2021).

(M. Archambault, décembre de ( , août 2021). L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans les investissements stratégiques effectués par DEC dans des projets qui permettront d'assurer la relance du tourisme et qui contribueront à l'économie de demain.

Les fonds ont été consentis en vertu du Fonds d'aide au tourisme, créé spécifiquement pour aider les entreprises et les organismes du secteur touristique à offrir des produits et des services novateurs aux visiteurs et à se préparer pour accueillir de nouveau les voyageurs internationaux.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Ariane Joazard-Bélizaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]