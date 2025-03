MONTRÉAL, le 5 mars 2025 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Lors du premier Sommet de l'Est en 2023, DEC s'était engagé à investir 30 M$ dans l'Est de Montréal au cours des prochaines années. Dans le cadre du suivi de cet engagement, l'honorable Steven Guilbeault, député de Laurier-Sainte‍-‍Marie et ministre de l'Environnement et du Changement climatique, annoncera des appuis financiers du gouvernement du Canada pour le développement économique de l'Est de Montréal.

Le ministre Guilbeault annoncera à la fois des contributions financières pour soutenir 21 projets qui ont des retombées économiques dans l'Est de Montréal et pour 21 projets retenus dans le cadre de l'appel de projets en innovation sociale pour l'Est de Montréal lancé par DEC en octobre 2024.

L'annonce de ces contributions financières de DEC sera faite au nom de l'honorable Pascale St‍-‍Onge, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC.

Date :

6 mars 2025

Heure :

13 h 30

Endroit :

Montréal

Nous demandons aux journalistes qui souhaitent assister à cette conférence de presse de confirmer leur présence en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 11 h, le 6 mars 2025 : [email protected]. DEC utilisera les adresses courriel reçues pour l'envoi du communiqué de presse le jour de l'annonce. Le lieu où se tiendra la visite sera transmis aux représentants des médias qui auront confirmé leur présence.

