Les RSS le 1er janvier 2023 sur les chantiers : les syndicats sont prêts

MONTRÉAL, le 13 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le 1er janvier 2023 est la date prévue d'entrée en vigueur des nouveaux mécanismes de prévention sur les chantiers du Québec à la suite de la réforme de la Loi sur la santé et sécurité du travail (Loi 27). Cette réforme a enfin intégré le représentant ou la représentante en santé et sécurité (RSS) sur tous les chantiers de 10 travailleurs et travailleuses et plus; une demande syndicale depuis plus de 40 ans.

La FTQ, la CSN, la CSD et les cinq syndicats de la construction (FTQ-Construction, Conseil provincial (International), Syndicat québécois de la construction (SQC), CSD Construction et CSN-Construction) ont convié leurs membres, ce mardi 13 décembre, devant les bureaux de la CNESST. Toutes les associations représentant des travailleurs et travailleuses de la construction ont uni leur voix pour affirmer haut et fort que des représentants en santé et sécurité devront être mis en poste sur les chantiers, le 1er janvier, comme prévu.

L'absence de prévention sur les chantiers a coûté la vie à trop de travailleurs et travailleuses et blessé de nombreux autres. Malheureusement, les employeurs font maintenant de l'obstruction à la table de consultation des mécanismes de prévention et tentent par tous les moyens d'arrêter l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. La CNESST doit continuer de résister à la pression.

Les syndicats de la construction sont donc unis pour dire qu'ils sont prêts. Il est grand temps qu'il y ait des représentants et représentantes en santé et sécurité sur le terrain. Les bons outils doivent être déployés sur nos chantiers de construction et aucun délai ne sera toléré.

CITATIONS :

« Bravo au ministre du Travail et à la CNESST de ne pas céder aux pressions des employeurs voulant retarder le processus de mise en place des représentants et représentantes en santé et sécurité (RSS) sur les chantiers de construction du Québec. Il n'y a absolument aucun argument valable pour obstruer ce processus. Faut-il rappeler aux employeurs qu'il ne s'agit pas d'un dossier de relations de travail, mais bien d'un dossier de santé et de sécurité dont l'objectif est de sauver des vies? Le 1er janvier, on veut des RSS sur nos chantiers, un point c'est tout. » - Daniel Boyer, président de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)

« Si nous avions toujours écouté le patronat, tout ce qui s'est fait et tout ce qui se fait encore en matière de prévention et de réparation en santé et sécurité du travail n'aurait tout simplement pas existé. Les mouvements syndicaux et populaires doivent donc poursuivre leur lutte afin de maintenir cette pression sur les employeurs qui priorisent leurs profits avant la vie des travailleuses et des travailleurs. Nous attendons ces représentants en santé et en sécurité depuis trop longtemps et il n'est pas question de reporter la mise en application de ces nouvelles mesures essentielles. » - Caroline Senneville, présidente de la CSN.

« La santé et la sécurité au Québec est une affaire qui concerne tout le monde. La Loi 27 a malheureusement concentré la prévention davantage entre les mains des employeurs. Nous sommes réunis aujourd'hui pour revendiquer la pleine place au représentant en santé et sécurité dans les chantiers, le meilleur mécanisme à la fois pour faire valoir les droits des travailleurs et pour intervenir auprès des employeurs. Pour la CSD, tout doit entrer en vigueur dès le 1er janvier 2023. La prévention dans l'industrie de la construction n'est pas négociable ! » - Kaven Bissonnette, vice-président de la CSD.

« Il est grand temps que l'industrie de la construction cesse de banaliser les accidents de travail. Les représentants en santé et sécurité vont sauver des vies, prévenir des blessures et faire de la prévention. Il n'y a pas d'excuse patronale qui puisse excuser que l'on retarde l'entrée en vigueur de ces mécanismes de prévention. » - Simon Lévesque, responsable à la santé et sécurité au travail, FTQ-Construction.

« La construction a attendu près de 40 ans avant d'obtenir des mécanismes de prévention. Quarante longues années où il aurait été possible de mettre en place des mécanismes qui auraient pu éviter des accidents et sauver des vies. C'est le temps de démontrer que nous sommes unis et que nous allons travailler ensemble pour intégrer ces mécanismes-là dans nos milieux de travail afin de nous assurer que ceux-ci fonctionnent. » Patrick Bérubé, directeur général, Conseil provincial (International)

« Avec le nombre trop grand d'accidents et de décès dans notre industrie, il n'est plus question d'attendre. On a droit à des milieux de travail sains et sécuritaires, et c'est en janvier que ça commence. Le RSS fait partie de la solution. » - Steve Prescott, coordonnateur en santé et sécurité, Syndicat québécois de la construction (SQC)

« Lors de la fondation de la CSN-Construction en 1924, les questions de santé et de sécurité au travail figuraient déjà au centre des revendications de ceux et celles qui œuvraient dans le domaine de la construction. Nous n'avons jamais abandonné cet objectif moral, cette obligation fondamentalement éthique de protéger la vie et la santé des travailleuses et des travailleurs qui ont bâti le Québec et nous allons toujours nous mobiliser pour les défendre. » -Félix Ferland, vice-président SST de la CSN-Construction.

« Les travailleurs et travailleuses de la construction ont assez souffert des accidents et des maladies professionnelles. Ils en ont assez de la peur de ne pas rentrer chez eux et du strict minimum sur les chantiers. L'industrie de la construction est la plus meurtrière et ça doit cesser! Pour sauver des vies et donner les moyens aux travailleurs de défendre leurs droits, il est maintenant temps de déployer les représentants en santé et sécurité dans tous les chantiers du Québec. » - Carl Dufour, président de la CSD Construction.

Nos organisations de la construction représentent 215 000 travailleurs et travailleuses.

