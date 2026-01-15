Ces évaluations indépendantes confirment le leadership de Bell en matière de réseau. Ce classement reflète sa priorité stratégique : offrir les meilleurs réseaux Internet par fibre optique et 5G.

Faits saillants

Le réseau Internet le plus rapide au pays : Pour la sixième fois consécutive, Ookla a nommé l'Internet pure fibre de Bell comme l'Internet le plus rapide au pays dans le cadre des Speedtest AwardsMD pour les T3 et T4 2025. OoklaMD a aussi décerné à l'Internet pure fibre de Bell les distinctions dans les catégories suivantes : meilleur réseau Internet, meilleur Internet pour les jeux en ligne et réseau Internet le mieux coté, soulignant ainsi les performances supérieures de Bell.1

Le réseau sans fil le plus rapide au pays : OoklaMD a reconnu la 5G de Bell comme le réseau sans fil 5G le plus rapide et le meilleur au pays. Bell remporte aussi des prix dans les catégories suivantes : meilleur réseau 5G pour jeux mobiles, réseau sans fil le plus rapide et meilleur réseau sans fil pour jeux mobiles. Ces distinctions démontrent le leadership de Bell en matière de technologie mobile, qui offre des expériences de jeux en ligne robustes, une diffusion en continu de niveau supérieur et des expériences d'IA prêtes pour l'avenir.2

Meilleure performance de diffusion en continu : L'organisme internationalement reconnu nPerf, spécialisé dans l'analyse et les tests complets des réseaux, a récompensé Bell. Il a classé le réseau Internet de Bell comme le meilleur en matière de performances de diffusion en continu. Cette distinction reflète l'engagement de Bell à fournir des services Internet de haute qualité qui permettent à ses clients de profiter d'une diffusion en continu sans tracas et en haute résolution.3

Le fournisseur le plus digne de confiance : Bell demeure le fournisseur de services de communication le plus digne de confiance au pays, selon BrandSpark International. Pour la sixième année consécutive, Bell a reçu de BrandSpark le prix du réseau Internet haute vitesse le plus digne de confiance ainsi que des distinctions similaires individuelles pour ses services de télévision, de téléphonie cellulaire et de téléphonie résidentielle4.

Pour en savoir plus sur l'Internet pure fibre de Bell, veuillez visiter Bell.ca/Services_Internet. Pour en savoir plus sur les réseaux sans fil 5G et 5G+, veuillez visiter Bell.ca/reseau .

1 D'après les données Speedtest IntelligenceMD fournies par OoklaMD pour le deuxième semestre de 2025. Tous droits réservés. Lien vers le rapport : https://www.speedtest.net/awards/bell_pure%20fibre/

2 D'après les données Speedtest IntelligenceMD fournies par OoklaMD pour le deuxième semestre de 2025. Tous droits réservés. Lien vers le rapport : https://www.speedtest.net/awards/bell/

3 Basé sur les résultats du baromètre nPerf pour les performances de l'Internet fixe au Canada, du 1er janvier au 31 décembre 2025. Pour connaître les détails de la méthodologie, consultez www.nperf.com.

Consultez: https://www.nperf.com/fr/awards/ca/2025/broadband/canada

4 Élue comme la marque la plus digne de confiance selon les consommateurs canadiens d'après l'Étude de BrandSparkMD sur la confiance des Canadiens dans les catégories suivantes : Fournisseur de services Internet haute vitesse le plus digne de confiance (2019, 2021-2024); Fournisseur de services Internet haute vitesse pour les performances Wi-Fi (2024-2025), et pour la connectivité Wi-Fi (2025); Fournisseur de services de téléphonie cellulaire (ex æquo, 2019, 2023-2025); Fournisseur de services télé (2019, 2023-2024, ainsi qu'ex æquo, 2017, 2021, 2022 et 2025); et Fournisseur de services de téléphonie résidentielle (2022-2025).



Lien vers l'annonce de BrandSpark : BrandSpark Most Trusted Awards announces 12th annual Most Trusted brands in Canada for 2025



Citations

« Pour Bell, tout part d'une connexion. Ces prix reflètent notre engagement à fournir à nos clients les meilleurs réseaux de fibre optique et sans fil. Les Canadiens et Canadiennes peuvent ainsi travailler, profiter de la diffusion en continu, jouer et rester connectés en toute confiance. Nous sommes fiers d'être à l'avant-garde pour que la population canadienne reste en contact avec ce qui compte le plus pour elle. »

- Blaik Kirby, président de groupe, marché consommateur et petites entreprises, Bell

« Au nom d'Ookla, c'est un honneur de reconnaître Bell comme le fournisseur de services le plus récompensé au pays. Au cours du second semestre de 2025, Bell et l'Internet pure fibre de Bell ont reçu neuf prix Speedtest pour les performances de leurs réseaux mobiles et fixes, dont meilleur réseau fixe au pays, meilleur réseau 5G, réseau fixe le plus rapide et réseau mobile le plus rapide. Grâce à la 5G+ et au Wi-Fi 7, l'engagement de Bell en faveur de l'innovation témoigne de sa position de leader dans le domaine de la connectivité. Nous les félicitons pour cette belle réussite et avons hâte de suivre leurs futurs progrès. »

- Stephen Bye, président et chef de la direction d'Ookla, une division de Ziff Davis

« Le réseau Internet de Bell offre des performances exceptionnelles au Canada, se classant en tête de tous les indicateurs du baromètre nPerf 2025 sur le haut débit, avec des résultats particulièrement remarquables en matière de qualité de la diffusion en continu. »

- Sébastien de Rosbo, directeur général, nPerf

« La confiance est la base de relations solides avec les consommateurs, et Bell Canada a démontré son leadership en remportant cinq prix Most Trusted Awards de BrandSpark dans les catégories Internet et Wi-Fi, téléphonie cellulaire, télévision et téléphonie résidentielle, ainsi que le prix du fournisseur de communications le plus digne de confiance au Canada. Cette reconnaissance témoigne de l'engagement de Bell à fournir des services de télécommunication exceptionnels, fiables et de qualité aux Canadiens et Canadiennes. Félicitations à toute l'équipe Bell pour cette distinction bien méritée et issue à 100 % du vote des consommateurs. »

- Robert Levy, président, BrandSpark International

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications au pays[5] et un chef de file des réseaux évolués de fibre optique et sans fil, des services aux entreprises et des médias numériques. En offrant des technologies de nouvelle génération qui tirent parti de solutions infonuagiques et propulsées par l'IA, nous permettons à nos clients de rester connectés, informés et divertis, tout en aidant les entreprises à demeurer compétitives à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca ou BCE.ca .

5D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées.

