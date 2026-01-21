La Journée Bell Cause pour la cause, qui en est à sa 16 e année, est le plus grand événement national consacré à la santé mentale au Canada

année, est le plus grand événement national consacré à la santé mentale au Canada Des événements et une programmation unique en direct sont prévus partout au Canada

MONTRÉAL, le 21 janv. 2026 /CNW/ - La Journée Bell Cause pour la cause a lieu aujourd'hui, et tout le monde est invité à prendre un moment pour la santé mentale. Le thème de cette année encourage la population canadienne à faire une pause, à réfléchir et à accorder la priorité à la santé mentale. C'est une invitation à prendre soin de soi, à prendre des nouvelles de ses proches ou à participer à des activités communautaires qui contribuent à créer de vrais changements. Faire des exercices de respiration, se promener dans la nature, se déconnecter du numérique ou exprimer sa gratitude sont des exemples de petits gestes qui font toute la différence. Ils contribuent à renforcer la résilience, à réduire le stress et l'anxiété, à favoriser les liens sociaux, à améliorer l'humeur et bien plus encore.

« Merci aux millions de Canadiennes et de Canadiens qui se mobilisent chaque année pour la santé mentale à l'occasion de la Journée Bell Cause pour la cause, ainsi qu'au quotidien. Prendre un moment pour sa santé mentale nous rappelle à quel point les petits gestes peuvent faire une grande différence. Que vous preniez une pause pour vous recentrer ou que vous tendiez la main à quelqu'un autour de vous, chaque moment compte. Ensemble, continuons de faire une différence, un moment à la fois. »

- Mirko Bibic, président et chef de la direction, Bell Canada et BCE

« Pour sa 16e édition, la Journée Bell Cause pour la cause continue d'être la journée nationale de la santé mentale au Canada. Aujourd'hui, nous invitons la population canadienne à prendre un moment pour la santé mentale. Allez prendre des nouvelles d'un proche qui vit des difficultés et reconnaissez le travail essentiel accompli dans les communautés à travers le pays. Prendre un moment ne remplace pas un diagnostic, un plan de traitement ou des médicaments, mais c'est un geste simple et pratique que nous pouvons faire ensemble pour soutenir notre mieux-être mental. »

- Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause

Pour marquer la 16e édition de la Journée Bell Cause pour la cause, la population canadienne est invitée à participer à des expériences immersives organisées dans des communautés partout au Canada, notamment :

Des installations téléphoniques au CF Carrefour Laval, au CF Centre Eaton de Toronto, au CF Pacific Centre à Vancouver, au CF Chinook Centre à Calgary, au West Edmonton Mall et au Centre Rideau CF à Ottawa. Les personnes qui passent près des installations pourront décrocher le combiné pour une courte conversation à propos de leur santé mentale.

Des séances de zoothérapie avec Ambulance Saint-Jean N-E/IPE auront lieu au Dartmouth Seniors Service Centre. La Winnipeg Humane Society organisera des sessions au Riverview Health Centre.

À Toronto, la chanteuse pop canadienne Jamie Fine rassemblera le public lors d'un concert improvisé dans le stationnement des studios Bell Média (299 Queen Street West) à 16 h (HE), une initiative offerte par Universal Music.

En 2026, Bell versera 10 millions de dollars pour la santé mentale des Canadiennes et Canadiens, ce qui portera l'investissement total de Bell Cause pour la cause à 194 millions de dollars depuis 2010.

Programmation Bell Cause pour la cause sur CTV, TSN/RDS, Noovo et Crave

Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause, fera une apparition dans les émissions de CTV THE SOCIAL, CTV YOUR MORNING et ETALK à l'occasion de la journée Bell Cause pour la cause. Elle discutera de la campagne de cette année et de l'importance de prendre un moment pour la santé mentale. Ces programmes accueilleront également Caitlin Morrison, directrice générale de la Matthew Perry Foundation, qui mettra en avant le documentaire de Crave Live Loud Live : A Bell Let's Talk Day Special. Ce film-concert en direct d'une heure explore les thèmes de la santé mentale et de la dépendance, présentant le travail essentiel accompli par la Matthew Perry House et Make Music Matter.

À l'occasion de l'émission THE GOOD STUFF WITH MARY BERG, Mary et ses invités Anna Olson, Vijaya Selvaraju et Alex Page aborderont des moyens pratiques de favoriser le mieux-être mental. Ces moyens seront inspirés par le thème de la journée Bell Cause pour la cause de cette année.

RDS

Tout au long de la journée, les plateformes RDS et les médias sociaux diffuseront le contenu de la Journée Bell Cause pour la cause. Il y aura des messages d'équipes et de personnalités du monde du sport, dont le joueur de tennis professionnel Alexis Galarneau, qui discutera du programme de santé mentale de Tennis Canada. Il y aura aussi le para-athlète Vincent Boily, qui participera à une entrevue dans le cadre de l'émission L'Antichambre.

TSN

TSN, chef de file des sports au Canada, diffusera le contenu de la Journée Bell Cause pour la cause sur toutes ses plateformes, ainsi que des messages d'équipes et de personnalités du monde du sport. L'animatrice de TSN Kara Wagland présentera une émission spéciale consacrée à la Journée Bell Cause pour la cause, qui mettra en vedette le joueur canadien de la NFL Benjamin St-Juste, des Chargers de Los Angeles. Le contenu de la journée Bell Cause pour la cause sera diffusé sur SPORTSCENTRE, TSN.ca et sur toutes les plateformes de médias sociaux de TSN, y compris dans l'édition du 22 janvier de DIGITAL SPORTSCENTRE.

Crave

Crave propose une collection dédiée à la sensibilisation à la santé mentale accessible à partir de la page d'accueil pour mettre en évidence des titres qui explorent des sujets courants liés à la santé mentale. Les titres comprennent Générations Burnout, Empathie, Les gars, faut qu'on se parle, Maman pourquoi tu pleures? et Live Loud Live : A Bell Let's Talk Special, The Abnormal Beauty Company, et bien plus encore.

Les plateformes numériques de CTV soulignent l'importance de la santé mentale

CTV.ca et l'appli CTV mettront en vedette la programmation de la Journée Bell Cause pour la cause dans les séries du réseau. Des collections axées sur la sensibilisation à la santé mentale, la santé et le bien-être seront aussi proposées. Des discussions avec des spécialistes de la santé mentale ainsi qu'une collection à regarder en visionnement sur demande seront également présentées.

Documentaire Générations Burnout

Générations Burnout met en lumière les parcours uniques de jeunes Canadiennes et Canadiens issus des générations Y et Z qui ont été confrontés à une forme ou à une autre d'épuisement professionnel. Le film analyse avec optimisme l'impact de cette crise et les moyens choisis par ces adultes pour transformer leur vie en la réinventant selon leurs propres valeurs. Accessible gratuitement sur Crave à partir du 21 janvier. Diffusé le mercredi 21 janvier à 20 h sur Canal Vie et à 21 h sur Canal D, et le vendredi 23 janvier à 21 h sur Noovo.

Noovo Info

Le nouveau documentaire Générations Burnout sera à l'honneur dans le bulletin de nouvelles de 17 h de Noovo Info et sur le site Web de Noovo Info. La conversation sur la santé mentale se poursuivra dans Les Débatteurs de Noovo à 22 h 30. Des contenus supplémentaires sur la santé mentale et des ressources connexes seront également accessibles sur noovo.info.

Noovo Moi

Noovo Moi couvrira également la journée Bell Cause pour la cause, avec des contenus sur la santé mentale tout au long de la journée sur noovomoi.ca.

Événements communautaires de la Journée Bell Cause pour la cause

Des sites emblématiques s'illuminent pour la santé mentale

Pour souligner la Journée Bell Cause pour la cause, plusieurs sites emblématiques s'illumineront en bleu, notamment les chutes du Niagara, l'enseigne 3D de Toronto au carré Nathan Phillips, le mur lumineux de l'Amphithéâtre de l'Espace 67 ainsi que le pavillon du Canada au Parc Jean-Drapeau à Montréal, Signal Hill à St. John's, la tour de Calgary, l'hôtel de ville de Vancouver, le pont de la rue Burrard à Vancouver et la passerelle de l'esplanade Louis Riel à Winnipeg. L'aéroport international de Montréal-Trudeau célébrera l'événement en affichant l'émoticône souriante de Bell Cause pour la cause sur son enseigne.

Des communautés partout au pays hissent le drapeau Bell Cause pour la cause

Des communautés et des organismes de tout le Canada hissent le drapeau Bell Cause pour la cause pour témoigner de leur soutien à la santé mentale. Les drapeaux seront également hissés par des gouvernements municipaux en Ontario, au Manitoba, à Terre-Neuve-et-Labrador et en Nouvelle-Écosse, ainsi que par des services de police partout au pays et de nombreux établissements d'enseignement postsecondaire.

Engagement des étudiants et étudiantes dans les universités et les collèges

La campagne Bell Cause pour la cause se tiendra sur les campus de plus de 200 universités, collèges et cégeps au Canada. Divers événements feront la promotion de la santé mentale et du bien-être des étudiants, dont près de 200 matchs universitaires et collégiaux Bell Cause pour la cause. Aujourd'hui, lorsque les étudiants achèteront un article vedette dans plus de 80 points de services alimentaires gérés par Chartwell sur les campus, 100 % des profits de la vente serviront à soutenir les services de santé mentale et de bien-être étudiant de leur établissement.

La Gendarmerie royale du Canada encourage la sensibilisation à la santé mentale partout au pays

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) s'engage à donner la priorité à la santé mentale dans le cadre de son travail pour créer de vrais changements pour l'organisation et les communautés qu'elle sert. En tant que fière partenaire de Bell Cause pour la cause, la GRC organisera des événements et encouragera ses employés partout au pays à accroître la sensibilisation à la santé mentale.

Le hockey en parle -- Les équipes de la LNH et de la Ligue de hockey de l'Ontario soutiennent la santé mentale

Les Jets de Winnipeg, les Sénateurs d'Ottawa et les Canadiens de Montréal affichent leur soutien sur les médias sociaux pour la Journée Bell Cause pour la cause. Cette initiative aura lieu après les soirées annuelles Le hockey en parle présentées par Bell et Bell MTS tout au long du mois.

Le hockey en parle -- Le Rocket à la Place Bell

La fin de semaine dernière, l'équipe Bell Cause pour la cause a accueilli des organismes communautaires locaux qui soutiennent des initiatives en santé mentale.

Soutien de la communauté d'affaires au Québec

Plus de 75 partenaires d'affaires de Bell, y compris des chambres de commerce locales partout dans la province, soutiennent la Journée Bell Cause pour la cause avec des initiatives sur les médias sociaux. Les bénéficiaires du Fonds communautaire, les investissements communautaires et les partenaires philanthropiques appuient également l'initiative.

Kids Eat Smart Foundation

La Kids Eat Smart Foundation et Bell Cause pour la cause organisent des déjeuners Bell Cause pour la cause pour 2 600 élèves dans cinq écoles de Terre-Neuve-et-Labrador. Le personnel enseignant participera à la conversation sur la santé mentale et le bien-être au pays en mettant l'accent sur la santé mentale des jeunes.

Patinage libre pour la Journée Bell Cause pour la cause à Charlottetown

Aujourd'hui, les membres de la communauté sont invités à participer à une séance de patinage libre à l'Île-du-Prince-Édouard, au Centre Bell Aliant de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard à Charlottetown. Un petit don couvre l'entrée, et tous les bénéfices seront versés à l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) de l'Île-du-Prince-Édouard.

Les communautés du Nunatsiavut organisent des activités pour la Journée Bell Cause pour la cause

Le gouvernement du Nunatsiavut invite les membres des communautés de Rigolet, Makkovik, Postville, Hopedale et Nain à assister à des journées portes ouvertes locales pour participer aux activités de la Journée Bell Cause pour la cause et courir la chance de gagner des prix.

Familles Solides -- Agir pour la santé mentale

L'Institut des Familles Solides invite les membres de la communauté à un événement matinal sur la santé mentale et le bien-être des jeunes à Halifax pour une heure inspirante placée sous le signe de l'espoir et de l'action.

Déjeuner-causerie à la Chambre de commerce de Belleville

Joignez-vous au déjeuner-causerie de la Chambre de commerce de Belleville à 7 h HE pour leur événement « Bell Cause pour la cause autour d'un déjeuner », en compagnie de professionnels de la santé mentale. Il sera question de la création de cultures de travail qui reconnaissent l'importance de prendre régulièrement un moment pour le mieux-être mental et des moyens pratiques d'adopter cette habitude dans nos organisations.

Festival de littérature de Lakefield

Rejoignez-nous au Showplace Theatre le 21 janvier à 19 h pour une discussion animée sur la santé mentale, les mécanismes d'adaptation au deuil et les outils pratiques pour recadrer nos pensées durant les périodes difficiles.

ACSM, filiale de Battlefords Inc.

Mobilisation des élèves du primaire et du secondaire lors de la Journée Bell Cause pour la cause. Interventions en milieu scolaire et distribution de matériel encourageant les jeunes à « Prendre un moment pour la santé mentale », favorisant ainsi la sensibilisation et le dialogue entre les groupes d'âge.

ACSM, filiale du comté de Simcoe

Une activité de santé mentale en milieu scolaire axée sur l'amélioration de la compréhension du bien-être mental par les élèves. L'activité vise à réduire la stigmatisation et encourager le dialogue autour de la santé mentale, tout en outillant les jeunes avec des moyens pratiques d'adaptation et de soutien par les pairs.

ACSM, division du Yukon

Un « rave tropical » matinal organisé dans une boulangerie régionale. Il y aura de la musique, du mouvement et de la joie pour améliorer l'humeur, augmenter la dopamine et aider à réguler le système nerveux tout en sensibilisant à la santé mentale de manière amusante et accessible.

ACSM -- Filiale de Montréal

Une conférence publique hybride gratuite pour briser les mythes entourant le stress et l'anxiété, incluant leur définition, leurs impacts sur la santé mentale et l'accès aux ressources et soutiens disponibles. Cette conférence vise à renforcer la proactivité en matière de bien-être mental.

ACSM Central Alberta (Red Deer)

La marche hivernale pour le bien-être de Red Deer, un événement communautaire qui rassemble les gens en plein air pour promouvoir le bien-être mental de manière accessible et mémorable. Cette marche vise à réduire l'isolement, encourage le mouvement et renforce les liens sociaux.

ACSM Kelowna et district

En prévision de la Journée Bell Cause pour la cause, l'ACSM Kelowna mobilisera les membres de la communauté, les partenaires et les jeunes grâce à une campagne originale à travers plusieurs plateformes intitulée « Moment de santé mentale » (Mental Health Moment). Celle-ci comprend un appel public à soumettre de courtes vidéos de réflexion, deux compilations vidéo communautaires produites par des spécialistes (adultes et jeunes) et des stations de jeux de cartes placées à des endroits clés de la communauté. Ensemble, ces éléments invitent les gens à réfléchir, partager, découvrir des outils pratiques pour améliorer la santé mentale. Ces éléments invitent aussi à s'inspirer de l'ouverture et de la résilience des leaders et des pairs de la région. Cette campagne vise à créer des liens, réduire la stigmatisation et afficher son soutien en collectivité le 21 janvier.

ACSM Kootenays

L'organisme soulignera la Journée Bell Cause pour la cause par une campagne de sensibilisation médiatique et communautaire. La campagne comprendra des entrevues à la radio et à la télévision avec des partenaires de confiance régionaux et un kiosque d'information dans un centre commercial achalandé. Les personnes pourront découvrir des ressources en santé mentale, de l'information sur les crises et un tirage de prix. Ensemble, ces activités optimiseront la visibilité des programmes et des initiatives de soutien régionales et sensibiliseront les gens de tous âges à la santé mentale.

ACSM Champlain Est

Trois séances de dîner-causerie Bell Cause pour la cause de 30 minutes créant des espaces sécuritaires et bienveillants autour de la santé mentale. Ces séances visent à sensibiliser et à encourager les personnes à demander de l'aide, dans la collectivité comme au travail.

ACSM Windsor-Essex

Un atelier d'arrangement floral où les personnes sur place créent un bouquet à emporter. L'atelier vise à renforcer la créativité, la pleine conscience et la beauté comme moyen de promouvoir le bien-être émotionnel et d'apporter chaleur et gaieté.

ACSM Manitoba et Winnipeg

Un rassemblement « Café et Connexion » à l'échelle de la province organisé dans les centres d'apprentissage de chaque filiale de l'ACSM au Manitoba. Les personnes qui participent découvriront des manières de prendre un moment pour la santé mentale, de tisser des liens avec d'autres grâce à la conversation et à des collations. Il sera aussi possible d'accéder à un soutien par les pairs bienveillant dans un cadre décontracté. Les filiales auront également l'option d'inclure un élément culturel, tel qu'un cercle de partage, une cérémonie de purification ou un moment avec un gardien du savoir ou un Aîné. Cela offre aux gens un espace pour s'ancrer dans le moment présent et obtenir un soutien qui reflète les besoins de leur collectivité.

Centre d'amitié Pulaarvik Kablu

Émission de radio Uqalakta « Cause pour la cause » (Let's talk) : Un événement radiophonique communautaire invitera la population à participer à une conversation en ondes sur la santé mentale. Le public pourra appeler, texter ou envoyer des messages à la station et parler de gestion de stress et de soutien des proches durant les moments difficiles, avec une chance de gagner une carte-cadeau. La séance aura lieu le mercredi 21 janvier de 13 h à 15 h à la Tadjaaraqpaluk Radio Society, soutenue par des conseillers communautaires régionaux.

Centre d'amitié First Light de St. John's

Semaine du mieux-être | Bell Cause pour la cause

L'initiative « Semaine du mieux-être » invitera les membres de la collectivité à réfléchir au bien-être en tant qu'équilibre entre la santé mentale, émotionnelle, physique, culturelle et communautaire. Grâce à des trousses de bien-être accessibles, des activités et des affirmations, les personnes qui participent découvriront d'autres moyens de prendre soin de soi, renforcer les liens et demander du soutien au besoin. L'initiative renforce l'idée que demander de l'aide est un acte de sagesse et une partie essentielle du bien-être collectif. Les activités se dérouleront du 19 au 24 janvier.

Centres d'amitié autochtones de la Saskatchewan (Ligue de basketball Living Skies)

Bell Cause pour la cause : Pour le sport. Pour la vie. Bien-être holistique et performance à travers une perspective autochtone

Un atelier virtuel offrira aux athlètes et aux coachs un espace sécuritaire et favorable pour discuter du bien-être mental, de la performance et de la croissance personnelle à travers une perspective autochtone. Des leaders autochtones régionaux enseigneront le bien-être holistique, l'équilibre et les soins personnels, en mettant l'accent sur le lien entre l'esprit, le corps, l'âme et la collectivité. La séance est conçue pour faciliter les conversations sur la santé mentale tout en donnant les moyens aux personnes de s'entraider. L'atelier aura lieu le 20 janvier de 19 h 30 à 20 h 30 HNC.

Centre d'amitié autochtone d'Odawa

Racines du Bien-être : Retraite d'un jour, médecine du partage.

La retraite communautaire « Racines du bien-être : médecine du partage » rassemblera des personnes de tous âges pour une journée consacrée au bien-être autochtone, à la connexion et aux soins. Ouvert aux membres de la collectivité de 13 à 100 ans et plus, le rassemblement proposera des conversations, de la nourriture, de la créativité et des cérémonies. Les personnes pourront explorer le thème du mieux-être par des approches qui honorent l'équilibre entre l'esprit, le corps, l'âme et le cœur. Les activités comprendront un festin partagé, des ateliers créatifs pratiques, des salles de bien-être en petits groupes et la création collective d'une tapisserie permanente de l'Arbre du bien-être. L'événement aura lieu le 17 janvier de 10 h à 16 h.

Centre d'amitié autochtone de Calgary

Médecine pour l'esprit : Soupe, bannique et contes au pavillon des Aînés

Un rassemblement communautaire inclusif réunira des Aînés autochtones, des personnes qui résident au pavillon et des membres du grand public pour aider à combattre l'isolement durant les mois d'hiver. Les personnes sur place partageront un repas composé d'aliments traditionnels tels que de la soupe et de la bannique. Le repas sera suivi d'un Cercle de force, où les personnes sont invitées à raconter des témoignages de résilience, de connexion et de soutien. L'événement aura lieu le 21 janvier de 12 h à 14 h.

Centre d'amitié autochtone de Victoria

16e édition de la Journée Bell cause pour la cause : Prendre un moment pour la santé mentale

Un dîner communautaire accueillera les membres de la communauté autochtone et les alliés pour un après-midi de connexion et de réflexion culturelle. Le rassemblement débutera par un mot de bienvenue, des chants et une prière dirigée par des Aînés, ainsi qu'une table d'information mettant en lumière les soutiens régionaux en matière de bien-être et de santé mentale. Après le repas, des Aînés dirigeront un ou deux ateliers culturels, tels que le tissage du cèdre et le travail de la laine, offrant aux personnes sur place l'occasion de tisser des liens grâce à des pratiques traditionnelles. L'événement aura lieu le 23 janvier de 12 h à 15 h.

Jeunes en tête

Une séance spéciale Facebook Live Bell Cause pour la cause aura lieu le 21 janvier à 11 h 15. La séance mettra en vedette l'athlète olympique Charles Hamelin, qui racontera son expérience et abordera des enjeux clés de la santé mentale des jeunes. Il parlera d'anxiété, d'isolement et d'intimidation, tout en soulignant l'importance de prendre du temps pour son bien-être mental. L'initiative offrira également une occasion aux écoles et aux collectivités partout au Québec de se rassembler et de favoriser un dialogue ouvert sur la santé mentale des jeunes.

Aire ouverte CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

Un atelier sera organisé avec les jeunes le 21 janvier. L'atelier vise à adopter une approche créative pour promouvoir une santé mentale positive (comme l'art-thérapie, le massage sur chaise et le yoga) accompagné d'une collation. Un projet collectif ou individuel sera également proposé, invitant les jeunes participants à exprimer « ce que signifie pour moi une santé mentale positive », et l'œuvre résultante sera affichée dans l'aire de réception d'Aire ouverte.

Aire ouverte Jonquière

Une activité sera prévue lors d'une journée pédagogique à la Forêt d'Enseignement et de Recherche Simoncouche. En collaboration avec ses personnes-ressources, des activités basées sur la pleine conscience seront conçues comme une intervention axée sur la nature et l'aventure.

Aire ouverte Brossard et Saint-Jean-sur-Richelieu

Un jeu d'évasion pour les jeunes de 16 à 25 ans sera conçu pour renforcer la collaboration, la communication, la gestion du stress et d'autres compétences sociales clés liées à une santé mentale positive.

Ax.c

Ax.c, la destination incontournable pour l'entrepreneuriat technologique et innovant du Québec au cœur du centre-ville de Montréal, accueillera une journée complète d'activités conçues pour soutenir le bien-être et la performance de l'entrepreneuriat. La journée débutera par une séance de méditation Feldenkrais® dirigée par Nadia Genois pour améliorer la concentration et la créativité. Celle-ci sera suivie d'une table ronde exclusive des personnes fondatrices avec Sylvain Carle lors du dîner. En après-midi, les personnes sur place pourront découvrir les boissons sans caféine de NEO qui favorisent la clarté d'esprit et la gestion du stress. La journée se terminera par une conversation entre l'entrepreneur Dominic Gagnon et l'entraîneur olympique Jean-Paul Richard sur l'atteinte de la haute performance sans épuisement professionnel. Ensemble, ces activités reflètent la mission d'Ax.c d'intégrer l'entrepreneuriat, le bien-être et la communauté dans un environnement favorable à la santé mentale.

Visitez Bell.ca/Cause pour télécharger une trousse d'outils en ligne contenant des ressources créées par l'ACSM et Jeunesse, J'écoute, conçues pour aider les gens à créer des moments importants qui soutiennent le bien-être mental. Le contenu comprend des guides de conversation sur la santé mentale, des ressources scolaires, des activités d'autosoins et bien plus encore.

Bell remercie sincèrement les nombreux et précieux partenaires qui ont offert généreusement de l'espace publicitaire gratuit pour aider à amplifier le message de Bell Cause pour la cause de cette année, notamment Adapt Media, APTN, Bell Média, Branded Cities, Captivate, CBC/Radio-Canada, Cineplex, Crave, CTN, Eat It Up Media, Flipp, Fuel, G3 Media, GumGum, Imagi, Kijiji, La Presse, Le Devoir, LG, Mederi Media, MediaTonik, Meta, Montréal en Santé, National News Watch, NativeTouch, Pattison, Pelmorex, Pinterest, Postmedia, Réseau Sélect, Rogers Sports & Media, Roku, Sharethrough, Snap, Spotify, TikTok, Turtle Island News, Two Row Times, UB Media, Uber, le Winnipeg Free Press et YouTube.

À propos de Bell Cause pour la cause

L'engagement le plus important jamais pris par une entreprise envers la santé mentale au Canada, Bell Cause pour la cause, a pour vision un pays où chaque personne peut obtenir le soutien en santé mentale dont elle a besoin afin de s'épanouir. Il s'agit d'un pilier de l'initiative Mieux pour tous. Depuis son lancement en 2010, Bell Cause pour la cause a réalisé plus de 1 700 investissements dans des organismes offrant des services en santé mentale à l'échelle du Canada, dont des hôpitaux, des universités, des fournisseurs de services communautaires locaux et d'autres organismes de recherche et de soins. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause.

