Bell annonce l'émission de billets hybrides d'un capital global de 1,5 milliard de dollars canadiens

MONTRÉAL, le 9 févr. 2026 /CNW/ - Bell Canada (Bell) a annoncé aujourd'hui l'émission de billets subordonnés de rang inférieur à taux fixe-fixe d'un capital global de 1,5 milliard de dollars canadiens en deux séries (l'émission).

Les billets subordonnés de rang inférieur à taux fixe-fixe de série D échéant en 2056 d'un capital de 750 millions de dollars canadiens seront émis au prix de 99,975 $ CA par tranche de 100 $ de capital et porteront initialement intérêt au taux annuel de 5,375 %, puis ce taux sera rajusté aux cinq ans à compter du 12 mai 2031 pour passer à un taux annuel équivalent au rendement des obligations du gouvernement du Canada à cinq ans, majoré d'un écart de 2,388 %, étant entendu que le taux d'intérêt en vigueur durant toute période de calcul des intérêts de cinq ans ne sera pas rajusté de manière à être inférieur à 5,375 % (les billets de série D). Les billets subordonnés de rang inférieur à taux fixe-fixe de série E échéant en 2056 d'un capital de 750 millions de dollars canadiens seront émis au prix de 99,970 $ CA par tranche de 100 $ de capital et porteront initialement intérêt au taux annuel de 5,875 %, puis ce taux sera rajusté aux cinq ans à compter du 12 mai 2036 pour passer à un taux annuel équivalent au rendement des obligations du gouvernement du Canada à cinq ans, majoré d'un écart de 2,440 %, étant entendu que le taux d'intérêt en vigueur durant toute période de calcul des intérêts de cinq ans ne sera pas rajusté de manière à être inférieur à 5,875 % (avec les billets de série D, les billets).

Les billets sont offerts au public dans toutes les provinces du Canada par l'entremise d'un syndicat de placeurs pour compte. La clôture de l'émission est prévue pour le 12 février 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Les billets seront garantis pleinement et inconditionnellement par BCE Inc.

Bell a l'intention d'affecter le produit net tiré de l'émission au rachat ou au remboursement, selon le cas, de sa dette prioritaire ou subordonnée ainsi qu'à d'autres besoins généraux de l'entreprise.

L'émission est réalisée en vertu du prospectus préalable de base simplifié modifié de Bell daté du 6 février 2025 (le prospectus préalable de base modifié). Bell déposera, auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières de toutes les provinces du Canada, un supplément de prospectus au prospectus préalable de base modifié relatif à cette émission.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres, et aucune vente de ces titres n'aura lieu, dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les billets n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la Loi de 1933), ou de toute loi sur les valeurs mobilières étatique américaine, et ils ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ni à des personnes des États-Unis (au sens donné à U.S. persons dans le règlement intitulé Regulation S pris en application de la Loi de 1933), pour leur compte ou à leur bénéfice.

L'accès au supplément de prospectus, au prospectus préalable de base modifié correspondant et à toute modification de ces documents relatifs à l'émission est fourni conformément à la législation en valeurs mobilières concernant les procédures d'accès à un supplément de prospectus, à un prospectus préalable de base et à toute modification de ces documents. Le supplément de prospectus, le prospectus préalable de base modifié correspondant et toute modification de ces documents relatifs à l'émission seront accessibles d'ici deux jours ouvrables à l'adresse www.sedarplus.ca.

Il est possible d'obtenir une version électronique ou papier du supplément de prospectus, du prospectus préalable de base modifié correspondant et de toute modification de ces documents gratuitement auprès de l'un des coteneurs de livres et cochefs de file, en communiquant avec BMO Nesbitt Burns Inc. par courriel au [email protected], avec Financière Banque Nationale inc. par courriel au [email protected], avec Scotia Capitaux Inc. par courriel au [email protected], et avec Valeurs Mobilières TD Inc. par courriel au [email protected], et en fournissant à la personne-ressource votre adresse courriel ou postale, selon le cas.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué constituent des « déclarations prospectives », notamment les déclarations concernant le moment et la conclusion prévus de la vente proposée des billets, l'utilisation visée du produit net de cette vente et d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Toutes ces déclarations prospectives sont faites conformément aux dispositions refuges prévues par la législation canadienne en valeurs mobilières applicable et la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. De telles déclarations prospectives, de par leur nature même, sont assujetties à des incertitudes et à des risques inhérents, et elles sont fondées sur plusieurs hypothèses, tant générales que précises, pouvant donner lieu à la possibilité que les résultats ou événements réels diffèrent de façon importante des attentes exprimées ou sous‑entendues dans de telles déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas une garantie du rendement ou d'événements futurs, et nous vous mettons en garde contre le risque de vous fier à ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué décrivent nos attentes en date du présent communiqué et, par conséquent, elles pourraient changer après cette date. Sauf dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué, même à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs, ni pour toute autre raison. Les déclarations prospectives sont incluses dans les présentes afin de fournir de l'information au sujet de l'émission susmentionnée. Le lecteur est prié de tenir compte du fait que cette information pourrait ne pas convenir à d'autres fins. Le moment et la conclusion de la vente proposée susmentionnée de billets sont assujettis aux conditions de clôture habituelles ainsi qu'à d'autres risques et incertitudes. En conséquence, rien ne peut garantir que la vente proposée des billets aura lieu ni qu'elle aura lieu au moment attendu qui est indiqué dans le présent communiqué.

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications au pays1 et un chef de file des réseaux évolués de fibre optique et sans fil, des services aux entreprises et des médias numériques. En offrant des technologies de nouvelle génération qui tirent parti de solutions infonuagiques et propulsées par l'IA, nous permettons à nos clients de rester connectés, informés et divertis, tout en aidant les entreprises à demeurer compétitives à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca.

1 En fonction du total des revenus et du total combiné de connexions clients.

