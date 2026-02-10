Une nouvelle collaboration vise à offrir une infrastructure souveraine unifiée, des applications en nuage et une IA hébergée au Canada dans un environnement centralisé.

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives.

MONTRÉAL, le 10 févr. 2026 /CNW/ - Bell Canada (« Bell ») et SAP Canada (« SAP ») ont annoncé aujourd'hui la signature d'un protocole d'entente visant à mettre en place conjointement une solution en nuage complète gérée au Canada. Cette solution répondra à des normes élevées en matière de protection des données et renforcera la souveraineté numérique du pays.

Ce partenariat tirera profit du réseau national sécurisé, de la puissance de calcul et de la couverture des centres de données du Réseau d'IA tissé de Bell. Ces capacités seront combinées à celles de la solution Sovereign Cloud On-Site (SCOS) de SAP et de son équipe d'exploitation basée au Canada. Ensemble, les entreprises offriront une solution en nuage fiable, entièrement canadienne et complètement isolée, pour le secteur public et les secteurs réglementés qui exigent un contrôle strict des renseignements sensibles et les charges de travail essentielles à leurs opérations.

Cette solution aidera à assurer que les données sensibles du gouvernement, des citoyens et des entreprises restent à l'intérieur des frontières canadiennes, à l'abri de tout accès extraterritorial. Mise en place par du personnel certifié en matière de sécurité dans des installations spécialisées, la plateforme aide les clients à répondre aux exigences en matière de résidence et de souveraineté des données. Elle leur permet aussi de moderniser leurs applications, d'adopter des services en nuage et de stimuler l'innovation et l'adoption de l'IA.

SAP Canada intégrera aussi la plateforme d'IA avancée de Cohere destinée aux entreprises dans sa solution Sovereign Cloud pour proposer une offre souveraine intégrée et unique. De concert avec le Réseau d'IA tissé de Bell, Cohere permet aux organisations canadiennes d'exploiter la puissance de l'IA tout en s'assurant que leurs données sensibles, leurs modèles et leurs agents d'IA restent sous leur contrôle.

Citations

« La mise en place d'une infrastructure numérique souveraine est essentielle à la compétitivité économique du pays. Ce partenariat regroupe le Réseau d'IA tissé de Bell et la plateforme en nuage souveraine de SAP pour fournir aux gouvernements et aux secteurs réglementés canadiens une solution sécurisée, gérée localement, qui protège les données sensibles, accélère l'adoption de l'IA et aide le pays à devenir un leader de l'économie à l'ère de l'IA. »

- John Watson, président, Bell Marchés Affaires, Bell Cyber, Réseau d'IA tissé et Ateko

« Les entreprises canadiennes, en particulier celles du secteur public et des secteurs réglementés, recherchent davantage de garanties en matière de résidence des données, de souveraineté technique et de contrôle opérationnel. La solution Sovereign Cloud On-Site de SAP, gérée entièrement au Canada par du personnel canadien, vise précisément à répondre à ces besoins. Notre partenariat avec Bell nous permet d'offrir conjointement une solution en nuage sécurisée et souveraine qui donne à la clientèle les moyens de gérer ses charges de travail les plus sensibles. »

- Cathy Tough, directrice nationale, SAP Canada

« Cohere a hâte de collaborer avec SAP et Bell sur cette initiative importante d'infrastructure souveraine en nuage. En intégrant nos solutions d'IA de pointe pour les entreprises à l'environnement sécurisé de SAP, nous allons en faciliter l'adoption pour les entreprises et les organismes du secteur public tout en assurant la protection des données. »

- François Chadwick, chef des affaires financières, Cohere

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canadai. Elle fournit un ensemble évolué de services Internet, sans fil, de télévision, de médias et de communications d'entreprise large bande partout au pays. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca .

Dans le cadre de Mieux pour tous , nous investissons pour créer un présent et un avenir meilleurs en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par le versement de dons importants pour les soins et l'accès communautaires, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause .

À propos de SAP

Leader mondial des applications d'entreprise et de l'IA d'affaires, SAP (NYSE : SAP ) se situe à la croisée des affaires et de la technologie. Depuis plus de 50 ans, les entreprises font confiance à SAP pour optimiser leurs performances en regroupant leurs opérations stratégiques dans les domaines de la finance, de l'approvisionnement, des ressources humaines, de la chaîne logistique et de l'expérience client. Pour en savoir plus, visitez www.sap.com .

