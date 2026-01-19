La Journée Bell Cause pour la cause invite chacun à accorder la priorité à la santé mentale, un moment à la fois, lors de la 16 e journée nationale de la santé mentale au Canada.

MONTRÉAL, le 19 janv. 2026 /CNW/ - La 16e édition de la Journée Bell Cause pour la cause aura lieu le mercredi 21 janvier 2026.

Quoi : la Journée Bell Cause pour la cause est la journée nationale consacrée à la sensibilisation à la santé mentale au Canada. Le thème de cette année est Prenons un moment pour la santé mentale. Les Canadiens seront invités à accorder la priorité à la santé mentale, un moment à la fois. Faire des exercices de respiration, se promener dans la nature, se déconnecter du numérique ou exprimer sa gratitude : prendre un moment pour la santé mentale contribue à renforcer la résilience, à réduire le stress et l'anxiété, à favoriser les liens sociaux, à améliorer l'humeur et bien plus encore.

Comment : la Journée Bell Cause pour la cause est l'occasion pour chacun de s'accorder une pause et de :

prendre un moment pour faire le point et prendre soin de soi;

tendre la main aux gens de son entourage et prendre soin de leur santé mentale;

reconnaître et célébrer le rôle essentiel de la santé mentale dans nos communautés, notamment à travers les conversations, l'apprentissage et l'écoute.

Bell Cause pour la cause propose une trousse en ligne qui comprend des ressources créées par l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) et Jeunesse, J'écoute. Elle est conçue pour aider les gens à créer des moments significatifs qui favorisent le bien-être mental. On y trouve un guide de conversation sur la santé mentale, des ressources pour la classe, des activités de bien-être et bien plus encore.

Où : des activités de la Journée Bell Cause pour la cause, des émissions et des événements spéciaux auront lieu dans les communautés partout au pays. Tout le monde est invité à prendre un moment pour la santé mentale. Pour en savoir plus, consultez le site Bell.ca.

Occasions d'entrevues : des entrevues seront possibles avec des intervenants en santé mentale, partout au pays.

Comment participer : plusieurs activités seront offertes, notamment des ateliers, des rencontres, des séances de sport, des levées de drapeau et des événements locaux. Bell Cause pour la cause invite tout le monde à prendre un moment pour la santé mentale. Voici quelques faits saillants :

Des installations téléphoniques seront présentes au Carrefour Laval à Montréal, au Toronto Eaton Centre, au CF Pacific Centre à Vancouver, au CF Chinook Centre à Calgary, au West Edmonton Mall et au CF Rideau Centre à Ottawa. Ces installations inviteront les passants à décrocher le combiné pour un exercice de respiration guidée.

Une fête techno tropicale matinale aura lieu dans une boulangerie locale. Cet événement éphémère est organisé par la filiale du Yukon de l'ACSM.

Des séances de zoothérapie avec St-John Ambulance auront lieu au Dartmouth Seniors Service Centre, en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard; et la Winnipeg Humane Society organisera des séances au Riverview Health Centre.

Crave propose une collection axée sur la sensibilisation à la santé mentale qui met en avant des titres explorant des sujets liés à la santé mentale.

L'événement « Medicine for the Mind: Soup, Bannock & Stories » au Elders' Lodge, organisé par le Aboriginal Friendship Centre of Calgary.

Un concert éphémère en plein air aura lieu à 16 h (HE) dans le stationnement des studios Bell Média (299 Queen Street West) à Toronto. Présenté par Universal Music, il mettra en vedette l'artiste musicale canadienne Jamie Fine.

Des événements régionaux sont organisés partout au pays par des organismes de santé mentale comme Aire ouverte, Anchor, l'ACSM, la Fondation Jeunes en Tête, l'Association nationale des centres d'amitié, YWHO et bien d'autres.

Bell avait précédemment annoncé un engagement de 10 millions $ en faveur de la santé mentale au Canada en 2026, portant son investissement total à 194 millions $ depuis le lancement de Bell Cause pour la cause en 2010.

Visitez Bell.ca/Cause pour télécharger la trousse Bell Cause pour la cause et les guides de conversation, et partagez vos propres actions en utilisant le mot-clic #BellCause. Faisons en sorte que la journée du 21 janvier 2026 ait un impact positif notable sur la santé mentale au pays!

À propos de Bell Cause pour la cause

L'engagement le plus important jamais pris par une entreprise envers la santé mentale au Canada, Bell Cause pour la cause a pour vision un pays où chaque personne peut obtenir le soutien en santé mentale dont elle a besoin afin de s'épanouir. Il s'agit d'un pilier de l'initiative Mieux pour tous. Depuis son lancement en 2010, Bell Cause pour la cause a fait plus de 1 700 investissements auprès d'organismes offrant des services en santé mentale à l'échelle du pays, dont des hôpitaux, des universités, des fournisseurs de services communautaires locaux et d'autres organismes de recherche et de soins Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause.

