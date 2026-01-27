Les bourses d'études Prochaine étape RBC remettront chaque année plus de 1,5 million de dollars à 640 Canadiens afin de les aider à se préparer à leur premier emploi, à entreprendre des études postsecondaires ou à acquérir de nouvelles aptitudes pour changer de carrière.

TORONTO, le 27 janv. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, RBC a annoncé le lancement de sa nouvelle gamme de bourses d'études Prochaine étape RBC, qui comprend trois bourses destinées à soutenir les étudiants et les jeunes Canadiens à chaque étape de leur parcours scolaire et professionnel. Les bourses d'études Prochaine étape RBC ont été créées en collaboration avec Universités Canada afin de s'attaquer à deux défis : la perturbation anticipée de 15 % de la main-d'œuvre canadienne1 au cours des dix prochaines années et l'accroissement des inégalités sociales et financières qui menacent la résilience de nos collectivités. Par l'entremise de ces bourses, RBC s'engage à verser chaque année plus de 1,5 million de dollars pour aider les Canadiens à se préparer à leur premier emploi, à entreprendre des études postsecondaires ou à acquérir de nouvelles aptitudes pour changer de carrière.

« À RBC, nous croyons que l'accès inclusif à l'éducation et l'acquisition d'aptitudes recherchées sont deux facteurs essentiels pour assurer la prospérité économique à long terme du Canada, explique Andrea Barrack, première vice-présidente, Impact et développement durable, de RBC. Voilà pourquoi nous sommes fiers de lancer trois nouvelles bourses d'études destinées à soutenir les jeunes Canadiens et les adeptes de l'apprentissage continu à chaque étape de leur carrière, qu'ils cherchent à décrocher leur premier emploi ou à rehausser leurs aptitudes dans une économie en pleine transformation. Cet investissement témoigne de l'engagement de longue date de RBC à doter les gens des aptitudes nécessaires pour réussir et à contribuer à la création d'une main-d'œuvre plus inclusive et prête pour l'avenir au Canada. »

« L'élargissement de l'accès à l'éducation est essentiel à la réussite sociale et économique du Canada, ajoute Julia Scott, vice-présidente des services aux membres à Universités Canada. Ces bourses contribueront à réduire les obstacles auxquels font face les étudiants afin qu'ils puissent accéder à l'enseignement postsecondaire, tout en renforçant la capacité du Canada à constituer et à maintenir une main-d'œuvre concurrentielle et qualifiée dans une économie mondialisée. Elles permettront aux récipiendaires d'explorer de nouveaux domaines, de suivre des programmes spécialisés et d'acquérir des aptitudes recherchées en phase avec les besoins évolutifs du marché du travail. »

Voici les bourses d'études Prochaine étape RBC :

Bourse d'études Étincelle RBC : favoriser le perfectionnement des aptitudes chez les jeunes

Personnes admissibles : Jeunes de 16 à 20 ans, citoyens canadiens ou résidents permanents au Canada, qui ont besoin d'un soutien financier pour poursuivre des programmes d'apprentissage qui leur permettront d'acquérir de nouvelles aptitudes

500 bourses par année, d'une valeur maximale de 1 500 $ chacune, pour aider les jeunes à acquérir de nouvelles aptitudes et à suivre une formation

Programmes d'apprentissage admissibles : Certifications professionnelles, cours de perfectionnement des aptitudes et formations pratiques (métiers ou professions spécialisées)

Bourse d'études Élan RBC : élargir l'accès aux études postsecondaires

Personnes admissibles : Citoyens canadiens ou résidents permanents au Canada de 17 à 29 ans inscrits ou acceptés dans un établissement d'enseignement postsecondaire canadien reconnu et qui ont besoin d'une aide financière

40 bourses par année, d'une valeur maximale de 15 000 $ par an, pour aider des personnes à poursuivre leurs études postsecondaires

Programmes d'apprentissage admissibles : Programmes de deux à quatre ans menant à un diplôme ou à un certificat dans des établissements canadiens reconnus

Bourse d'études Évolution RBC : appuyer les occasions de mise à niveau et de perfectionnement des aptitudes

Personnes admissibles : Citoyens canadiens ou résidents permanents au Canada âgés de 25 ans et plus qui ont cessé leurs études depuis au moins trois ans, qui sont sur le marché du travail ou à la recherche d'un emploi et qui ont besoin d'une aide financière

100 bourses par année, d'une valeur maximale de 5 000 $ chacune, destinées aux personnes souhaitant se perfectionner pour progresser dans leur carrière actuelle ou acquérir de nouvelles aptitudes pour changer de domaine

Programmes d'apprentissage admissibles : Programmes menant à un diplôme officiel, certifications professionnelles et en métiers spécialisés, ou microcertifications cumulables comprenant au moins 40 heures d'enseignement au total dans des établissements canadiens reconnus

Universités Canada, chef de file national depuis plus de 60 ans dans la gestion des bourses d'études, administre ces bourses d'études et aide les comités de sélection dans le processus d'attribution. Les candidatures ouvrent le 27 janvier 2026. Allez au www.rbc.com/bourses-etudes pour présenter votre candidature, obtenir plus de renseignements ou connaître tous les critères d'admissibilité.

