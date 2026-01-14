Le stress lié à la préparation est bien réel : selon les données d'Ownr, près du tiers des entrepreneurs en herbe ne savent pas par où commencer, et seuls 11 % se déclarent être « très prêts à se lancer ».

TORONTO, le 14 janv. 2026 /CNW/ - Un afflux de nouvelles entreprises pourrait voir le jour en 2026, alors que de plus en plus de Canadiens envisagent de devenir leur propre patron. Selon une nouvelle étude de Ownr* (en anglais seulement), près de la moitié des Canadiens affirment que démarrer une petite entreprise fait partie de leurs objectifs pour l'année à venir. L'étude a été menée par Pollfish pour le compte d'Ownr, une plateforme qui aide les entrepreneurs canadiens à démarrer, à gérer et à faire croître leur petite entreprise.

Mais passer de l'intention à l'action ? C'est là que le travail commence réellement.

Les conclusions du sondage Perspectives entrepreneuriales 2026 d'Ownr font état d'un sentiment d'anxiété lié à la préparation chez les aspirants entrepreneurs. Bien que 87 % des futurs propriétaires d'entreprise envisagent de quitter leur emploi actuel pour se lancer (et que 17 % y pensent chaque jour), près du tiers (31 %) des répondants affirment ne pas savoir par où commencer. Ces résultats montrent que l'ambition d'entreprendre est forte, mais que le parcours à suivre pour devenir propriétaire d'une entreprise demeure flou.

« L'ambition n'est pas un problème au Canada ; c'est plutôt le passage à l'action qui est brisé, explique Jordan Casey, chef de la direction d'Ownr. Les données montrent que les Canadiens sont prêts à travailler à leur compte, mais qu'ils se heurtent à la complexité des démarches administratives ainsi qu'à un manque d'information et de soutien. »

Faits saillants du sondage Perspectives entrepreneuriales 2026 d'Ownr :

Principales barrières à l'entrée : Interrogés sur ce qui les empêche de démarrer une entreprise, les Canadiens citent le fait de ne pas se sentir prêts financièrement (45 %) et la peur de l'échec (41 %) comme les principales raisons qui les ont dissuadés de passer à l'action.

Interrogés sur ce qui les empêche de démarrer une entreprise, les Canadiens citent le fait de ne pas se sentir prêts financièrement (45 %) et la peur de l'échec (41 %) comme les principales raisons qui les ont dissuadés de passer à l'action. Confusion liée à la conformité : 32 % des répondants ont indiqué que la conformité figurent parmi leurs principales préoccupations (p. ex., exigences juridiques, impôt), ce qui met en évidence la nécessité de disposer d'outils facilitant la documentation et les déclarations

32 % des répondants ont indiqué que la conformité figurent parmi leurs principales préoccupations (p. ex., exigences juridiques, impôt), ce qui met en évidence la nécessité de disposer d'outils facilitant la documentation et les déclarations Bien plus que de l'argent: Les entrepreneurs en herbe recherchent plus qu'un simple financement. Interrogés sur les domaines où ils ont le plus besoin de soutien, ils citent d'abord la conformité (43 %) et la mise sur pied de l'entreprise (42 %).

Dans ce contexte, M. Casey propose quatre conseils simples pour aider les Canadiens à concrétiser leur projet de petite entreprise cette année :

Élaborez votre plan, puis rendez-le officiel

Pour de nombreux aspirants entrepreneurs, le défi n'est pas de trouver des idées, mais de savoir comment passer de la planification à l'exécution. Un plan d'affaires clair sert de cadre concret : il offre une base pratique qui permet de développer, d'ajuster et de peaufiner son projet au fur et à mesure de son évolution, sans se perdre dans des révisions interminables. L'objectif est de passer d'une vision à un projet exécutable. Viennent ensuite deux étapes déterminantes : le choix de la structure juridique et l'enregistrement de l'entreprise. Avec les bons outils et les bonnes démarches, les entrepreneurs peuvent transformer une idée en entreprise viable et avancer avec assurance.

Démystifier la conformité pour réduire la confusion

La peur d'un audit ou d'une déclaration erronée paralyse souvent les nouveaux entrepreneurs. Ne laissez pas l'incertitude concernant les règles de conformité vous arrêter : tournez-vous plutôt vers des plateformes qui automatisent vos tâches, telles que la préparation de vos déclarations et procès-verbaux, pour simplifier le processus de documentation et de dépôt. Ces outils peuvent vous apporter une certaine tranquillité d'esprit afin quevous puissiez vous concentrer sur ce qui génère réellement des revenus : votre produit et vos clients.

Misez sur un lancement minimal viable

Vous n'avez pas besoin de quitter votre emploi du jour au lendemain pour vous lancer en affaires. Créer une entreprise n'est pas un parcours unique et linéaire, surtout si vous développez votre projet en parallèle de vos autres engagements. Découpez plutôt votre démarche en microétapes : cela rend la progression plus gérable et accessible.

Pour certains, cela peut vouloir dire enregistrer l'entreprise dans les premières semaines, mettre en place une présence numérique simple un mois ou deux mois plus tard, puis commencer à approcher des clients lorsque le temps le permet. En vous donnant le droit d'y aller étape par étape, vous réduisez la pression et augmentez vos chances de surmonter les blocages liés au manque de temps et à la peur de l'échec qui empêchent bon nombre de futurs entrepreneurs de se lancer.

Réservez vos actifs numériques dès le début

En 2026, votre présence en ligne est votre vitrine. Même avant d'être prêt à vendre, vous pouvez rapidement renforcer votre crédibilité en sécurisant votre nom d'entreprise, votre nom de domaine et vos comptes sur les réseaux sociaux. En vous y prenant tôt, votre marque sera prête quand vous le serez.

Pour en savoir plus sur Ownr, visitez le site www.ownr.co/fr.

Méthodologie du sondage

Ces conclusions sont tirées d'un sondage en ligne mené par Prodege entre le 18 et le 22 décembre 2025 au nom de Craft Public Relations, à la demande d'Ownr. Le sondage visait 1 000 Canadiens de 18 ans ou plus. Les répondants reflètent la répartition démographique normale des membres du panel de recherche de Prodege. Aucun autre quota démographique ni aucune autre méthodologie post-sondage n'ont été appliqués. Pour un échantillon de 1 000 personnes, la marge d'erreur de l'étude est de plus ou moins 3,1 points de pourcentage, avec un niveau de confiance de 95 % ; elle est plus élevée parmi les sous-ensembles de la population. Tous les questionnaires et sondages peuvent être touchés par d'autres types d'erreurs, notamment l'erreur de couverture et l'erreur de mesure.

