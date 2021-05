Les ministres discutent des répercussions de la COVID-19 sur les secteurs de la culture et du patrimoine ainsi que des meilleures façons de favoriser la relance et la croissance

EDMONTON, AB, le 21 mai 2021 /CNW/ - Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) responsables de la culture et du patrimoine ont tenu leur rencontre annuelle afin de discuter de priorités communes pour 2021-2022. La rencontre a été coprésidée par l'honorable Leela Sharon Aheer, ministre de la Culture, du Multiculturalisme et de la Condition féminine de l'Alberta, et l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien. En raison de la pandémie de COVID-19, les entretiens se sont déroulés en mode virtuel et ont été agrémentés d'une vitrine virtuelle sur la richesse de la culture et du patrimoine de l'Alberta.

Cette année, la rencontre portait principalement sur le leadership gouvernemental pendant la pandémie de COVID-19; par ailleurs, les ministres ont discuté des moyens de soutenir et de rebâtir le secteur dans le sillage des fermetures et des reports causés par la COVID-19. Les ministres FPT responsables de la culture et du patrimoine sont restés en contact étroit depuis le début de la pandémie, et ils ont tenu quatre rencontres virtuelles depuis le 30 mars 2020.

Les ministres reconnaissent qu'un fort leadership gouvernemental et une collaboration accrue entre les gouvernements sont essentiels à la relance et à la vitalité des secteurs canadiens de la culture et du patrimoine. En particulier, les arts de la scène, les festivals et événements, les salles de spectacle et les organismes artistiques subissent toujours les conséquences graves de la pandémie. Ces secteurs ont été parmi les premiers et les plus durement touchés. La reprise de ces secteurs jouera un rôle déterminant dans la relance économique et sociale au Canada.

En travaillant ensemble, les gouvernements FPT ont contribué à définir les obstacles à surmonter et à répondre aux besoins variés des secteurs de la culture et du patrimoine, notamment en reconnaissant l'importance de soutenir la culture et le patrimoine des peuples autochtones.

Les ministres ont salué la résilience, l'ingéniosité et la créativité dont le secteur de la culture et du patrimoine fait preuve en dépit des épreuves engendrées par la pandémie. Ils ont échangé sur les leçons tirées, les pratiques exemplaires et les idées naissantes, surtout en ce qui a trait aux expériences et aux produits culturels numériques.

Les gouvernements provinciaux et territoriaux ont reconnu l'importance des fonds d'urgence mis en place par les différents gouvernements pour soutenir le secteur.

Les ministres ont reconnu le secteur culturel comme une force motrice du développement économique et social, ainsi que la nécessité de promouvoir la relance durable des activités.

Plusieurs gouvernements ont présenté leur plan de relance visant à renforcer la résilience et à soutenir l'adaptation et l'innovation. Les ministres ont convenu de l'importance de comprendre les besoins du secteur et de travailler en collaboration avec les partenaires et les intervenants, ainsi que de la nécessité de renforcer l'équité, la diversité et l'inclusion. À titre de coprésidente, l'Alberta a organisé une vitrine virtuelle d'artistes et d'interprètes pour démontrer la richesse et la diversité du secteur culturel de la province.

Conscients que la COVID-19 continuera d'avoir des incidences sur leurs travaux à court terme, les ministres se sont entendus sur le fait que leurs efforts de collaboration pour les cinq prochaines années (de 2021-2022 à 2025-2026) se concentreront sur les trois priorités stratégiques suivantes :

Renforcer l'économie créative au Canada ;

; Renforcer les ressources des secteurs de la culture et du patrimoine au Canada ;

; Renforcer la promotion et la mobilisation dans les domaines de la culture et du patrimoine au Canada .

Les ministres ont discuté des moyens de favoriser les expériences inclusives et équitables dans la création, la production et la distribution de la culture et de l'art au Canada. Ils ont aussi reconnu l'importance de célébrer la diversité et de soutenir les communautés racisées afin de lutter contre la discrimination et le racisme.

Le 14 mai 2021, les ministres provinciaux et territoriaux responsables de la culture et du patrimoine se sont rencontrés en prévision de la réunion fédérale-provinciale-territoriale du 21 mai. À cette occasion, ils ont discuté de la nécessité de maintenir une étroite collaboration entre les gouvernements des provinces et territoires et le gouvernement fédéral afin d'assurer la durabilité et la relance des secteurs des arts, de la culture et du patrimoine après la pandémie. Ils se sont aussi penchés sur les enjeux relatifs au développement de la législation fédérale sur le patrimoine et de la politique nationale des musées. Les ministres ont réitéré l'importance que les provinces et les territoires soient systématiquement associés et consultés lors du développement de telles initiatives pancanadiennes.

Avant leur réunion, les ministres FPT ont tenu une rencontre avec les dirigeants des quatre organisations autochtones nationales (OAN). Les discussions ont démontré l'importance pour toutes les parties de poursuivre le dialogue et d'échanger de l'information sur une base permanente afin de continuer à développer leurs relations. Les dirigeants des OAN ont souligné que la revitalisation des langues et des cultures autochtones est une grande priorité.

Terre-Neuve-et-Labrador accueillera la prochaine rencontre des ministres, en 2022.

« Il n'y a pas de meilleure occasion que cette rencontre annuelle pour discuter en profondeur des enjeux qui touchent nos secteurs des arts, de la culture et du patrimoine, car le pays entier y est représenté. Nous y avons non seulement un aperçu des préoccupations de l'ensemble du Canada, mais aussi la chance de nous familiariser avec les réalités propres aux provinces et territoires et de découvrir des exemples à suivre en cette période de pandémie. En poursuivant leur collaboration, nos gouvernements aideront les secteurs canadiens à mieux se positionner pour revenir en force en 2021. »

-- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« C'est un privilège de mettre en valeur la diversité exceptionnelle de l'Alberta auprès de mes homologues. La rencontre annuelle sur la culture et le patrimoine a été une bonne occasion pour nous de faire connaître nos réalisations et d'apprendre les uns des autres, alors que nous nous efforçons d'appuyer nos industries de la culture et du patrimoine pendant et après la pandémie de COVID-19. Nous apprécions tous la créativité, l'innovation et la résilience de ces secteurs, et nous sommes impatients de les voir prospérer dans un proche avenir. »

-- L'honorable Leela Sharon Aheer, ministre de la Culture, du Multiculturalisme et de la Condition féminine de l'Alberta

La culture est un moteur essentiel à la vitalité de l'ensemble de nos communautés, tout en contribuant considérablement à l'économie du pays. Au Canada, le produit intérieur brut (PIB) provenant de la culture s'élevait, en 2020, à 52,2 milliards de dollars, soit 9 % de moins qu'en 2019, année où il totalisait 57,5 milliards de dollars.

Au dernier trimestre de 2020, le nombre total d'emplois liés à la culture (596 281) a diminué de 11 % en comparaison avec le dernier trimestre de 2019 (671 764).

Le milieu culturel a été éprouvé fortement pendant la pandémie, et les gouvernements des provinces et des territoires ainsi que le gouvernement fédéral se sont empressés d'agir de façon efficace afin d'apporter un soutien adéquat qui favorisera la relance des différents secteurs de la culture.

