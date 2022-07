ST. JOHN'S, NL, le 13 juill. 2022 /CNW/ - Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) responsables de la culture et du patrimoine et les dirigeants des délégations ont tenu leur rencontre annuelle afin de discuter de leurs priorités communes pour 2022-2023. La rencontre était coprésidée par Steve Crocker, ministre du Tourisme, de la Culture, des Arts et des Loisirs de Terre-Neuve-et-Labrador, et Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien.

Comme les ministres en avaient convenu en 2021, la coopération entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux à ce forum était axée sur trois priorités stratégiques :

renforcer l'économie créative;

renforcer les ressources des secteurs de la culture et du patrimoine;

renforcer la mobilisation et la promotion dans les secteurs de la culture et du patrimoine.

Cette année, la rencontre portait principalement sur la relance de ces secteurs à la suite de la pandémie de COVID-19. Les ministres FPT responsables de la culture et du patrimoine ont discuté du renforcement de l'économie créative et des questions liées aux droits de revente des artistes en arts visuels. Ils ont partagé des informations quant aux pratiques exemplaires pour faire avancer l'équité, la diversité et l'inclusion au sein des secteurs de la culture et du patrimoine, et ont discuté des possibilités de collaboration en matière de préservation du patrimoine. Les ministres FPT et les dirigeants des délégations ont également eu une discussion informelle sur l'impact profond et la nature évolutive de la désinformation en ligne au Canada.

Lors d'une table ronde sur la relance, les gouvernements FPT ont échangé des informations au sujet de leurs initiatives et priorités respectives. Les effets persistants de la pandémie de COVID-19 et l'arrivée de nouveaux variants ont eu des répercussions négatives sur les moyens de subsistance des artistes et des travailleurs du secteur culturel. En même temps, les ministres trouvent encourageantes la résilience et l'innovation qu'ils ont observées et envisagent l'avenir avec optimisme.

Les ministres ont assisté à un exposé sur l'analytique des données, au cours duquel une analyse poussée des principales données et tendances dans les secteurs de la culture et du patrimoine a été présentée, notamment celles observées depuis le début de la pandémie de COVID-19. Selon les dernières données provinciales et territoriales, on observe pour le secteur canadien de la culture entre 2019 et 2020 une diminution de 6 % du produit intérieur brut (PIB) nominal pour atteindre 55,5 milliards de dollars, et une baisse de 10,6 % des emplois. En 2020, des pertes d'emplois liés à la culture sont observées dans toutes les provinces et tous les territoires. Néanmoins, le secteur montre des signes de reprise depuis le quatrième trimestre de 2021, le PIB nominal de celui-ci ayant affiché une hausse pour un sixième trimestre consécutif.

Les artistes jouent un rôle essentiel dans la structure sociale et économique du Canada. Les ministres ont convenu que le Canada devrait prévoir un droit de revente pour les artistes en arts visuels, ceci représentant une étape importante vers l'amélioration des conditions économiques des artistes canadiens, en leur permettant de retirer des avantages financiers de leur réputation croissante et des ventes secondaires au fil de leur carrière. Les ministres ont également reconnu que les discussions continues entre le gouvernement fédéral et les provinces et les territoires permettront de mieux comprendre les difficultés que rencontrent les artistes pour gagner leur vie grâce à leurs œuvres et appuieront la mise en œuvre future d'un droit de revente pour les artistes.

Les ministres ont discuté des occasions de collaboration en matière de conservation des lieux historiques ainsi que des pratiques exemplaires pour faire avancer l'équité, la diversité et l'inclusion dans les secteurs de la culture et du patrimoine. À cet égard, ils ont également réitéré leurs engagements respectifs à contribuer, de façon appropriée en fonction de leur situation unique, au renforcement de la capacité de ces secteurs à être diversifiés, de façon à ce qu'ils soient considérablement plus inclusifs, adaptés et pertinents pour l'ensemble des collectivités.

Avant leur réunion, les ministres FPT ont tenu une rencontre avec des dirigeants d'organisations autochtones nationales. Les discussions ont démontré l'importance de poursuivre le dialogue et d'échanger de l'information sur une base régulière, et toutes les parties ont souligné l'importance de faire avancer la réconciliation.

L'Ontario accueillera la prochaine rencontre des ministres en 2023.

Citations

« Le monde change et nous sommes confrontés à de nombreux défis. Les secteurs des arts, de la culture et du patrimoine ont fait preuve d'une résilience remarquable - nous devons continuer à les épauler. C'est pourquoi nous travaillons également à faciliter l'accès à la culture canadienne, à soutenir une presse libre et indépendante, et à faire en sorte que les Canadiens et Canadiennes puissent s'exprimer librement en ligne sans craindre de subir des préjudices. Grâce à nos efforts combinés avec les provinces et les territoires, je suis persuadé que nous pouvons soutenir une industrie culturelle forte et dynamique ici au Canada. »

--Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

« La province de Terre-Neuve-et-Labrador est reconnue partout au Canada et dans le monde pour son identité culturelle et son art uniques. Ce fut un privilège d'accueillir les ministres FPT responsables de la culture et du patrimoine ici même à Terre-Neuve-et-Labrador. J'espère que vous avez apprécié votre séjour dans notre province et que vous avez eu l'occasion de découvrir une partie de ce que nous avons à offrir. Ces réunions ont renforcé notre engagement collectif à continuer de collaborer à des objectifs communs et nous ont donné l'occasion de travailler ensemble et d'explorer des initiatives futures qui profiteront à nos industries alors qu'elles continuent de se rétablir. »

--Steve Crocker, ministre du Tourisme, de la Culture, des Arts et des Loisirs, gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador.

Faits en bref

Le milieu culturel a été éprouvé fortement pendant la pandémie. Les gouvernements des provinces et des territoires ainsi que le gouvernement fédéral se sont empressés d'agir de façon ponctuelle et efficace afin d'apporter un soutien qui favorisera la relance des différents sous-secteurs de la culture.

Le secteur de la culture soutient environ 677 448 emplois, soit une hausse de 1,3 % depuis le quatrième trimestre de 2021.

Le produit intérieur brut (PIB) du secteur de la culture a connu une hausse pour un septième trimestre consécutif au premier trimestre de 2022. Le PIB nominal de la culture a augmenté de 2,5 % pour atteindre 16,0 milliards de dollars au cours du premier trimestre de 2022, le PIB étant en hausse constante depuis le troisième trimestre de 2020. Le secteur de la culture a continué de gagner des emplois, grâce aux hausses enregistrées dans les sous-secteurs des arts visuels et appliqués (+ 3 953 emplois ou 2,6 %) et des spectacles sur scène (+ 3 027 emplois ou 4,9 %).

Alors que 6 des 9 sous-secteurs ont retrouvé des totaux trimestriels de PIB supérieurs aux niveaux d'avant la pandémie, d'autres secteurs continuent d'être aux prises avec des difficultés. Le sous-secteur des spectacles sur scène a vu son PIB diminuer de près de la moitié (-45,4 %) au deuxième trimestre de 2020 et ne s'est pas encore totalement rétabli. Le PIB et les emplois de ce sous-secteur se situent actuellement à 10,3 % et 12,3 %, respectivement, en dessous des niveaux d'avant la pandémie.

Bien qu'il soit en retard par rapport à d'autres sous-secteurs, le secteur du spectacle sur scène a affiché une croissance du PIB parmi les plus rapides, avec une hausse de 46,8 % depuis le quatrième trimestre de 2020. Le sous-secteur des spectacles sur scène a enregistré trois hausses trimestrielles consécutives du PIB et de l'emploi depuis la deuxième moitié de 2021, en raison de l'assouplissement des restrictions et du fait que les gens se sentaient plus à l'aise d'assister à de grands rassemblements en intérieur et en extérieur.

SOURCE Patrimoine canadien

