Les pressions budgétaires poussent un Canadien sur trois à envisager de réduire sa couverture d'assurance, même si beaucoup ignorent les risques auxquels ils s'exposent

Selon un sondage de TD Assurance, une forte proportion des répondants (84 %) affirme ne pas pleinement comprendre leur couverture, ce qui témoigne d'un manque de confiance important en matière d'assurance

TORONTO, le 5 août 2026 /CNW/ -- Alors que les Canadiens cherchent des moyens de gérer la hausse des coûts, un nouveau sondage de TD Assurance indique que certains d'entre eux pourraient prendre des risques financiers qu'ils ne comprennent pas entièrement. En effet, un tiers des Canadiens affirment qu'ils envisageraient de réduire leur couverture d'assurance pour économiser de l'argent, même s'ils ne comprennent pas pleinement ce que leurs polices couvrent et ne couvrent pas.

Principales constatations de ce sondage de TD Assurance :

33 % des Canadiens disent qu'ils envisageraient de réduire leur couverture d'assurance pour économiser de l'argent.

Les membres de la génération Z (55 %) sont plus susceptibles de réduire leur couverture d'assurance pour atténuer les pressions sur leur budget.

62 % ne pensent pas que leur couverture les protégerait complètement face à une situation imprévue.

84 % ne comprennent pas pleinement ce que leur police couvre et ne couvre pas.

Les résultats révèlent un écart de confiance grandissant en matière d'assurance. En effet, les Canadiens cherchent des moyens d'économiser de l'argent, alors que beaucoup d'entre eux ne comprennent pas pleinement ce que couvre leur assurance ou si elle les protégerait adéquatement face à une situation imprévue. Si 85 % des Canadiens reconnaissent l'importance de l'assurance comme filet de protection financière, la moitié (50 %) admettent ne pas savoir quelle couverture d'assurance ils détiennent.

« Le coût des articles essentiels continuant de grimper, on peut comprendre que les Canadiens regardent les dépenses de leur ménage de plus près, affirme Kristen Gill, vice-présidente, Assurances générales, TD Assurance. Quand les budgets sont serrés, il est naturel de chercher des moyens d'économiser. Mais avant de réduire sa couverture d'assurance, il faut prendre le temps de comprendre ce qui est couvert et ce qui ne l'est pas, afin d'éviter les surprises plus tard. Prendre le temps de passer votre couverture en revue peut vous aider à faire des choix éclairés, à repérer les lacunes potentielles et à éviter des surprises coûteuses en cours de route. »

Les pressions liées à l'abordabilité mènent à des compromis difficiles

Les Canadiens continuent de ressentir une pression face à la hausse des coûts de la vie. Plus de la moitié d'entre eux (56 %) craignent qu'une dépense imprévue les force à faire des choix financiers difficiles, tandis que 7 Canadiens sur 10 (71 %) s'inquiètent qu'une seule dépense inattendue puisse ruiner des mois de progrès vers leurs objectifs d'épargne.

Les constats suggèrent que les Canadiens doivent concilier deux priorités concurrentes : gérer les coûts d'aujourd'hui tout en préservant leur sécurité financière de demain.

« L'assurance ne sert pas seulement à protéger ce que vous avez aujourd'hui, mais aussi à vous préparer aux imprévus, ajoute madame Gill. Sans la bonne couverture, un événement inattendu pourrait vous forcer à puiser dans des économies destinées à d'autres objectifs. Passer régulièrement votre couverture en revue et poser des questions vous permet de vous assurer que votre protection reflète vos besoins actuels, et vous donne davantage confiance en votre couverture. »

Les jeunes Canadiens pourraient être particulièrement vulnérables

Les membres de la génération Z sont plus susceptibles de réduire leur couverture d'assurance et indiquent éprouver de la confusion et de l'incertitude :

55 % affirment qu'ils envisageraient de réduire leur couverture si leur budget était serré.

58 % disent avoir repoussé l'examen de leur couverture d'assurance.

44 % estiment que l'assurance est difficile à comprendre.

Ces constats laissent entendre que les jeunes Canadiens pourraient être particulièrement vulnérables, puisqu'ils sont les plus susceptibles d'envisager une réduction de leur couverture, et parmi les plus susceptibles de trouver l'assurance difficile à comprendre.

Aider les Canadiens à prendre des décisions d'assurance éclairées

Les Canadiens devraient passer en revue leur couverture d'assurance régulièrement ou lors de changements importants dans leur vie. Voici des exemples :

Achat d'une maison

Déménagement

Rénovation d'une propriété

Achat d'un véhicule

Utilisation de véhicules

Démarrage d'une entreprise

Changements à la composition du ménage

Changement d'état matrimonial

Acquisition de biens de grande valeur

L'examen de la couverture permet de s'assurer que la police continue de refléter ses besoins actuels et constitue une occasion de mieux comprendre les options de protection offertes.

Foire aux questions (FAQ)

Pourquoi les Canadiens envisagent-ils de réduire leur couverture d'assurance?

Selon le sondage, les pressions liées à l'abordabilité continuent de peser sur de nombreux ménages. Près de 3 Canadiens sur 10 affirment qu'ils seraient plus susceptibles de réduire leur couverture si leur budget était serré. Parallèlement, plus de la moitié s'inquiètent du fait qu'une seule dépense inattendue pourrait les forcer à choisir entre des biens essentiels, ce qui met en lumière les compromis difficiles auxquels de nombreux Canadiens font face.

Pourquoi devrait-on passer en revue sa police avant de réduire sa couverture?

Si la réduction de la couverture peut faire baisser les primes, elle peut aussi réduire la protection financière. Passer sa police en revue avec son assureur peut aider à mieux comprendre les répercussions potentielles des changements apportés à la couverture et à explorer d'autres options qui pourraient permettre de gérer les coûts.

La réduction de la couverture d'assurance est-elle une bonne façon d'économiser de l'argent?

Les besoins d'assurance varient d'une personne à l'autre. Avant d'apporter des changements, les Canadiens devraient revoir leur couverture auprès de leur assureur pour comprendre ce qui est couvert, ce qui ne l'est pas, et si la police actuelle reflète leur mode de vie et leurs besoins.

À quelle fréquence les Canadiens devraient-ils passer en revue leur couverture d'assurance?

Un examen s'impose lorsque surviennent des changements de vie importants, comme l'achat d'une maison, un déménagement, des rénovations, l'achat d'un véhicule, l'ajout d'enfants à sa couverture, le changement d'un propriétaire de véhicule, un mariage, une séparation, un départ à la retraite, le démarrage d'une entreprise ou l'acquisition de biens de valeur dans un ménage.

Que peuvent faire les Canadiens pour économiser de l'argent avant de réduire leur couverture d'assurance?

Avant de réduire leur couverture, les Canadiens devraient passer en revue leur police et poser des questions sur les rabais offerts et les occasions d'économies. Selon leur situation, ils pourraient obtenir des économies en regroupant leurs assurances auto et habitation, ou au moyen de taux préférentiels pour diplômés et professionnels, de Récompense bon dossier, de rabais multivéhicule, de rabais pour faible kilométrage, ou pour véhicule hybride ou véhicule électrique. Prendre le temps de comprendre les options offertes peut aider les Canadiens à gérer leurs coûts et à maintenir une protection qui leur convient.

Pourquoi est-il important de comprendre ce que couvre mon assurance?

Le sondage révèle que de nombreux Canadiens estiment ne pas bien comprendre ce que couvre leur assurance, ou si leur police les protégerait entièrement dans le cas d'une situation inattendue. Comprendre leur couverture peut aider les clients à prendre des décisions plus éclairées et à éviter les surprises s'ils doivent présenter une réclamation.

Que peuvent faire les Canadiens qui ne comprennent pas bien leur couverture actuelle?

Les Canadiens qui ont des questions sur leur couverture gagneraient à passer en revue leur police et à parler à leur assureur ou à leur conseiller. Un tel examen peut contribuer à repérer les changements qui peuvent être requis et à s'assurer que leur couverture convient toujours à leur situation.

À propos du sondage de TD Assurance

Ce sondage de la TD, réalisé par le panel Léger Opinion, s'est déroulé du 19 au 29 juin 2026 auprès d'un échantillon représentatif à l'échelle nationale de 1 500 adultes canadiens. Les résultats ont été pondérés par âge, genre et région pour refléter la population, selon les données de recensement. À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de 1 500 personnes aurait une marge d'erreur (qui mesure la variabilité de l'échantillon) estimée d'environ 2,5 %, 19 fois sur 20.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à 28,1 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services bancaires aux États-Unis, y compris Financement auto TD aux États-Unis et Gestion de patrimoine TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales banques numériques en Amérique du Nord, avec plus de 13 millions d'utilisateurs actifs du service mobile au Canada et aux États-Unis. Au 30 avril 2026, les actifs de la TD totalisaient 2,1 billions de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Assurance

Personne-ressource pour les médias : Caroline Phemius, [email protected]