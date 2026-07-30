La TD renforce ses principes d'IA responsable pour favoriser la confiance

Le cadre de la TD intègre l'équité, la transparence et la responsabilisation dans le cycle de vie de l'IA à mesure que son adoption s'accélère

TORONTO, July 30, 2026 /CNW/ -- Comme l'intelligence artificielle (IA) est de plus en plus intégrée dans le secteur bancaire, le Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque ») a lancé aujourd'hui ses principes d'IA responsable à l'échelle de l'entreprise, renforçant ainsi sa volonté de faire en sorte que l'innovation soit guidée par une surveillance, une transparence et une responsabilisation rigoureuses.

Les principes d'IA responsable de la TD reposent sur sept engagements qui orientent le développement, le déploiement et l'utilisation de l'IA à la Banque. Ces engagements portent sur les lois qui s'appliquent déjà aux institutions financières, ainsi que sur la transparence, l'explicabilité, l'utilisation des données, la protection des renseignements personnels, l'équité, la qualité, la responsabilisation, la fiabilité et la sécurité. La TD intègre aussi les principes d'IA responsable aux programmes de formation de ses collègues pour les aider à comprendre ses attentes à cet égard.

« L'avenir des services bancaires sera de plus en plus propulsé par l'IA, affirme Sumee Seetharaman, cheffe, pratique Intelligence artificielle et Apprentissage automatique à la TD. Nos principes d'IA responsable sont conçus pour aider la Banque à mettre en œuvre cette technologie de façon responsable, grâce à la gouvernance, à la surveillance et à la transparence nécessaires pour préserver la confiance que nos clients nous accordent chaque jour. »

Ces principes d'IA responsable établissent des attentes claires en matière d'équité, de transparence, d'explicabilité et de responsabilisation, tandis que les processus de gouvernance et de gestion des risques de la TD veillent à leur application uniforme dans tous les cas d'utilisation de l'IA. La Banque intègre ces principes d'IA responsable tout au long du cycle de vie de ses systèmes d'IA, de leur conception à leur déploiement, en passant par leur développement et leur surveillance continue. Chaque cas d'utilisation de l'IA approuvé à la TD doit respecter ces principes et faire l'objet d'évaluations portant sur son explicabilité, son équité et son rendement.

« La confiance a toujours été au cœur des services bancaires, et cela ne changera pas à mesure que l'IA prendra une place grandissante dans notre secteur, déclare Ajai Bambawale, chef de la gestion des risques à la TD. Nos principes d'IA responsable fournissent un cadre clair pour adopter ces technologies de manière responsable, en favorisant l'innovation tout en exigeant transparence, responsabilisation et confiance à chaque étape. Nous avons intégré nos principes d'IA responsable à des cas d'utilisation de l'IA à l'échelle de la Banque. Par exemple, dans le cas des assistants virtuels destinés aux collègues, nous appliquons des mesures de contrôle, comme l'ancrage sur des sources documentées, la supervision humaine et la surveillance continue, afin d'atténuer le risque que l'IA fournisse des conseils inexacts, non étayés ou inadéquats. »

Ce cadre s'appuie sur des processus de gouvernance et de gestion des risques, dont des évaluations du risque de modèle, des évaluations des répercussions sur la protection des renseignements personnels, et des examens indépendants de la surveillance, qui permettent d'assurer le respect des principes.

Les principes d'IA responsable sont intégrés au cadre et à la politique de gestion du risque lié à l'IA. Ils sont supervisés par l'équipe Gestion du risque lié à l'IA de la Banque et mis en œuvre par l'équipe Une IA digne de confiance, un groupe spécialisé de scientifiques qui se concentrent sur l'utilisation sécuritaire de la technologie à la TD.

Selon le cadre de gestion du risque lié à l'IA de la TD, les cas d'utilisation de l'IA doivent satisfaire à des exigences en matière d'équité, d'explicabilité, de protection des renseignements personnels et de rendement avant leur déploiement. L'équipe Une IA digne de confiance continue de surveiller les cas d'utilisation de l'IA après leur déploiement, en faisant le suivi du rendement, de l'équité et de l'explicabilité afin que les systèmes continuent de fonctionner comme prévu.

Grâce à ces mesures, la TD vise à offrir des capacités d'IA transparentes, responsables et résilientes, afin que les clients et les collègues puissent profiter de l'innovation en toute confiance.

Questions et réponses : comprendre l'IA responsable à la TD

Pourquoi les principes d'IA responsable de la TD sont-ils importants maintenant?

L'adoption de l'IA, de l'IA générative et de l'IA agentique s'accélère et crée de nouveaux risques. Des principes clairs contribuent à garantir une utilisation éthique, transparente et sécuritaire de l'IA.

Comment la TD peut-elle veiller à ce que l'IA demeure fiable au fil du temps?

Grâce à des processus de surveillance continue et d'examen des modèles qui réévaluent le risque et le rendement à mesure que les systèmes évoluent.

Qu'est-ce que cela signifie pour les clients et les investisseurs?

Les clients bénéficient de systèmes d'IA plus transparents et fiables, tandis que les investisseurs ont l'assurance que les risques liés à l'IA sont activement gérés et encadrés.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à 28,1 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services bancaires aux États-Unis, y compris Financement auto TD aux États-Unis et Gestion de patrimoine TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales banques numériques en Amérique du Nord, avec plus de 13 millions d'utilisateurs actifs du service mobile au Canada et aux États-Unis. Au 30 avril 2026, les actifs de la TD totalisaient 2,1 billions de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

Pour plus de renseignements: Victor Ferreira, Group Banque TD, [email protected]