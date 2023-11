Les parcs nationaux ouvrent de nouveau gratuitement leurs portes cet hiver

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER, QC, le 28 nov. 2023 /CNW/ - Afin d'offrir à tous les Québécois un meilleur accès à la nature, d'encourager la pratique d'activités physiques extérieures et de faire découvrir les joyaux naturels du Québec, le gouvernement du Québec offrira de nouveau à l'ensemble de la population plusieurs journées d'accès gratuit dans les parcs nationaux au cours de la saison hivernale. À la suite du succès de la première édition de l'hiver dernier, alors que plus de 57 000 visites gratuites avaient été offertes, une journée supplémentaire par semaine s'ajoute, faisant ainsi passer l'offre de gratuité de deux à trois journées par semaine, pour un total de 39 journées. La mesure représente un investissement de 800 000 $ par le gouvernement du Québec.

La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et la présidente-directrice générale par intérim de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq), Mme Nelly Rodrigue, en ont fait l'annonce aujourd'hui à la Station touristique Duchesnay. Ainsi, les droits d'accès quotidiens des visiteurs des parcs nationaux seront gratuits du 18 décembre 2023 au 13 mars 2024, selon un calendrier prédéfini et disponible en ligne sur le site de la Sépaq, où il sera également possible de réserver son accès.

Citations :

« Les bienfaits de bouger en nature et de maintenir un mode de vie actif ne sont plus à prouver, d'autant plus qu'au Québec, nous avons la chance de profiter du terrain de jeu exceptionnel que représentent nos parcs nationaux et notre vaste territoire. Je suis donc fière que nous puissions offrir de nouveau cet hiver 39 journées d'accès gratuit dans nos magnifiques parcs nationaux. Je vous invite à remplir vos poumons d'air frais et vos yeux, de paysages grandioses! »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Favoriser l'accès à la nature pour tout le monde, aux tout-petits comme aux plus grands, aux visiteurs du Québec comme de l'international, et ce, en plein hiver dans ces espaces magnifiques, ça fait partie des priorités de notre gouvernement. On souhaite qu'encore plus de visiteurs d'ici et d'ailleurs puissent admirer les beautés de l'hiver québécois et profiter des nombreuses activités qu'il offre. Le tourisme hivernal génère d'importantes retombées économiques au Québec et en ce sens, cette mesure aura des répercussions positives sur nos régions. Je vous invite tous à en profiter pleinement!

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Nous sommes fiers que le rôle joué par les territoires naturels protégés dans l'amélioration de la santé publique soit reconnu et mis en valeur. Comme l'année dernière, l'initiative du gouvernement du Québec incitera certainement plus de gens à venir profiter des bienfaits de la nature, tout en découvrant des paysages à couper le souffle qui leur appartiennent. Nous espérons que les mesures annoncées aujourd'hui donneront envie à plusieurs de prendre rendez-vous avec la nature en semaine pour une journée de ressourcement et de plaisir en plein air. »

Nelly Rodrigue, présidente-directrice générale par intérim de la Sépaq

Faits saillants :

Les gratuités sont offertes pour un deuxième hiver consécutif. L'an passé, 24 journées ont été offertes à la population.

Les journées d'accès gratuit varient d'une semaine à l'autre de façon qu'elles soient le plus accessibles possible au plus grand nombre en fonction des différentes réalités individuelles.

Il en coûte généralement 9,55 $ par jour à un adulte pour accéder à un parc national de la Sépaq et l'entrée est gratuite pour les jeunes de 17 ans et moins.

La Sépaq invite les intéressés à réserver leur journée gratuite en ligne jusqu'à 30 jours à l'avance afin qu'ils puissent s'assurer une admission dans leur parc national préféré à la date de leur choix.

La mesure gouvernementale offre l'accès gratuit aux parcs nationaux à certains moments, mais pas à l'ensemble des activités tarifées des établissements, ni à la location d'équipement.

Liens connexes :

Pour consulter le calendrier des journées de gratuité et les modalités d'accès à cette mesure, visitez le site Web de la Sépaq.

Semaine débutant le Journée 1 Journée 2 Journée 3 18 décembre 2023 18 décembre 2023 19 décembre 2023 20 décembre 2023 25 décembre 2023 27 décembre 2023 28 décembre 2023 29 décembre 2023 1er janvier 2024 3 janvier 2024 4 janvier 2024 5 janvier 2024 8 janvier 2024 8 janvier 2024 9 janvier 2024 10 janvier 2024 15 janvier 2024 17 janvier 2024 18 janvier 2024 19 janvier 2024 22 janvier 2024 24 janvier 2024 25 janvier 2024 26 janvier 2024 29 janvier 2024 31 janvier 2024 1er février 2024 2 février 2024 5 février 2024 5 février 2024 6 février 2024 7 février 2024 12 février 2024 12 février 2024 13 février 2024 14 février 2024 19 février 2024 21 février 2024 22 février 2024 23 février 2024 26 février 2024 27 février 2024 28 février 2024 29 février 2024 4 mars 2024 5 mars 2024 6 mars 2024 7 mars 2024 11 mars 2024 11 mars 2024 12 mars 2024 13 mars 2024 Total des jours 13 journées 26 journées 39 journées

