LES MURELLES SE MULTIPLIENT AU CENTRE-VILLE

MONTRÉAL, le 9 août 2023 /CNW/ - De nouvelles œuvres d'art métamorphosent maintenant la ruelle Palace et celles donnant sur les rues Chomedey et Sainte-Catherine en espaces publics conviviaux. Après les rues Peel et Stanley l'an passé, voilà que Tourisme Montréal, Montréal centre-ville et l'organisme MU, avec le soutien de la Ville de Montréal, poursuivent leur projet ayant pour objectif de hausser la propreté de ces espaces, de les rendre plus attrayants et ainsi, d'embellir le cœur de la métropole.

Ruelle Chomedey

Inaugurée aujourd'hui, en cette journée internationale des peuples autochtones, la murale NEHIROWISIW - ÉQUILIBRE a été conçue par les artistes Meky Ottawa et Manon Bédard. Cette œuvre murale d'envergure située sur le bâtiment du refuge pour femmes « Chez Doris » a été réalisée par Kaia'tanoron Dumoulin-Bush et Meky Ottawa, mentorées par les muralistes de MU, Melissa Del Pinto et Diane Roe. Produite avec la collaboration du refuge et de l'Éco-Quartier Peter-McGill, elle rend hommage à la nature grandiose de nos territoires, de l'eau douce qu'on y trouve en abondance et de la fragilité de nos ressources. NEHIROWISIW - ÉQUILIBRE est aussi une allégorie illustrant le fragile équilibre que l'on peut ressentir en situation de vulnérabilité.

" Nous sommes ravis de présenter cette remarquable œuvre d'art autochtone à Chez Doris. Non seulement la murale ajoute à l'esthétique de notre refuge de jour, mais elle est également un symbole significatif d'unité et d'appréciation pour la culture et le patrimoine autochtones. Il est important de souligner qu'un quart de notre clientèle à Chez Doris est constitué de femmes autochtones. Cette œuvre d'art reflète magnifiquement notre engagement envers l'accueil et le soutien des communautés autochtones " affirme Marina Boulos-Winton, directrice générale à Chez Doris

" Pour MU, professionnaliser les femmes artistes a toujours fait partie de notre mission. En offrant une vitrine de création et du mentorat à de jeunes artistes dans le cadre de ce projet, MU continue son engagement afin d'accroître la représentativité des femmes artistes autochtones et ainsi offrir une plus grande visibilité à l'art autochtone dans l'espace public. Nous sommes reconnaissantes envers notre partenaire Tourisme Montréal, qui valorise les initiatives culturelles innovantes", soutient Elizabeth-Ann Doyle, directrice générale et artistique de MU.

Ruelle Palace (1260, Boul. Robert-Bourassa)

La ruelle Palace s'ouvre sur la murale de l'artiste Lucas Saenger, alias LSNR, dont les formes graphiques et abstraites rappellent une cabane, entre ciel et terre. Les différentes cases décomposent le paysage en plusieurs points de vue. L'idée de cette murale est d'ouvrir une fenêtre sur de vastes vues, dans un milieu urbain qui limite le champ de vision. L'œuvre est complétée par des éléments de verdissement, contribuant à créer un environnement frais. L'espace étant restreint, la structure indiquant le nom de la ruelle est amplifiée d'un effet 3D invitant.

Ruelle Ste-Cath (488, rue Sainte-Catherine Ouest)

À quelques pas du métro McGill, une fresque célébrant l'amour inconditionnel, réalisée par le muraliste Peru Dyer, colore la ruelle. L'œuvre vibrante appelle à la compassion, l'empathie et à la solidarité pour toutes les personnes. Des structures en bois intrigantes derrière lesquelles pousseront des plantes rappellent le style de l'artiste, et bonifient la beauté de l'espace.

« Nous sommes choyés de pouvoir compter sur des partenaires comme Tourisme Montréal et MU, le milieu communautaire et des artistes de qualité pour réaliser des créations significatives au centre-ville. L'art permet de donner une valeur ajoutée aux lieux qui font notre ville, à se les approprier et générer de l'attractivité. C'est un secteur qui bénéficiera particulièrement de ces œuvres et je tiens à saluer l'inclusion de l'art autochtone et des espaces de verdissement dans ces projets » a déclaré Valérie Plante, mairesse de Montréal et de l'arrondissement de Ville-Marie

« L'art apporte une nouvelle lumière aux ruelles oubliées. Ce projet d'embellissement permet d'améliorer le sentiment de sécurité et l'indice de propreté de la destination. Ces œuvres sont des exemples concrets de notre volonté d'agrémenter de façon durable la métropole », mentionne Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

« D'après un récent sondage, les Montréalais et visiteurs qualifient le centre-ville de Montréal de beau, vert et propre, d'où la pertinence de poursuivre nos efforts communs d'embellissement et de propreté du quartier afin d'offrir la meilleure expérience possible à nos visiteurs et résidents » affirme Glenn Castanheira, directeur général de Montréal centre-ville.

