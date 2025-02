GATINEAU, QC, le 26 févr. 2025 /CNW/ - Le Forum des ministres du marché du travail a tenu une réunion virtuelle hier pour échanger alors que tous les gouvernements préparent une réponse adéquate afin d'atténuer les répercussions sur la main-d'œuvre d'une possible imposition de droits de douane par les États-Unis.

La réunion faisait suite aux discussions ministérielles tenues le 31 janvier 2025, où les ministres avaient étudié des solutions possibles aux problèmes touchant le marché du travail canadien associés à une éventuelle imposition de droits de douane. À cette occasion, les ministres avaient aussi discuté des mesures que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pourraient mettre en place pour contribuer activement à renforcer la main-d'œuvre et l'économie canadiennes.

Les ministres ont convenu que pour protéger l'économie, il est nécessaire d'adopter une réponse coordonnée et efficace qui tiendra compte des besoins des marchés du travail provinciaux et territoriaux. Ils ont aussi évoqué la nécessité de constituer une main‑d'œuvre plus résiliente et de favoriser une plus forte croissance intérieure. À cette fin, les ministres comptent collaborer avec le Comité du commerce intérieur en ce qui concerne des mesures concrètes que les gouvernements pourraient prendre afin de soutenir la mobilité de la main-d'œuvre. Les ministres entendent d'ailleurs présenter une mise-à-jour au Comité la prochaine fois qu'il se réunira.

Pour sa part, le ministre MacKinnon a rappelé l'importance des programmes fédéraux essentiels qui permettent d'intervenir efficacement en première ligne, dont le programme de Travail partagé, grâce auquel les travailleurs admissibles à l'assurance-emploi peuvent recevoir un soutien du revenu partiel de l'assurance-emploi pendant que leurs heures de travail sont réduites; les prestations régulières de l'assurance-emploi. Dans le cadre d'une réponse de première ligne, les ministres ont également souligné le rôle essentiel des services d'aide à l'emploi et du recyclage professionnel offerts par les provinces et les territoires aux termes des ententes sur le développement du marché du travail (EDMT).

De leur côté, les ministres provinciaux et territoriaux ont répété au gouvernement fédéral qu'ils sont les mieux placés pour prendre en charge les besoins particuliers de leur marché du travail respectif. Faisant remarquer que les EDMT sont principalement financées par les cotisations d'assurance-emploi des employeurs et des travailleurs, ils ont également souligné les avantages pour les travailleurs d'un financement supplémentaire de ces mesures de soutien de la main-d'œuvre qui seraient cruciales pour les entreprises et les travailleurs du Canada en cas d'imposition de droits de douane. Ils ont reconnu que par le passé, le programme de Travail partagé, les prestations régulières de l'assurance-emploi et le financement supplémentaire pour les EDMT ont permis d'éviter des mises à pied et de maintenir en poste des travailleurs qualifiés dans des secteurs touchés par des droits de douane, notamment de 2017 à 2021 dans les secteurs de la foresterie, de l'acier et de l'aluminium.

De plus, les ministres ont convenu de se pencher sur des mesures additionnelles pour soutenir les travailleurs et les employeurs touchés par les perturbations économiques, en insistant sur la nécessité d'intervenir rapidement en cette période d'incertitude.

En ce qui concerne les solutions à long terme, les ministres ont souligné les progrès réalisés jusqu'à maintenant pour éliminer les obstacles à la mobilité de la main‑d'œuvre et ils collaboreront pour cerner des mesures supplémentaires permettant de soutenir les travailleurs et les employeurs et d'améliorer la productivité et la compétitivité économique du Canada. Ils ont également reconnu l'importance de respecter les besoins uniques des provinces et des territoires, notamment la spécificité linguistique du Québec.

Les ministres responsables du marché du travail ont conclu la réunion en s'engageant à nouveau à travailler en collaboration afin de suivre la situation attentivement et d'être prêts à intervenir en cas de répercussions immédiates sur la main-d'œuvre et à trouver des solutions à long terme dans l'intérêt de l'ensemble de la population canadienne.

L'Ontario n'est pas signataire du présent communiqué, car la province est en période électorale.

À propos du Forum

Créé en 1983, le Forum des ministres du marché du travail (FMMT) est un forum intergouvernemental qui vise à renforcer la collaboration entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux dans le dossier du marché du travail.

Citations

« Toute menace pour les emplois canadiens exige une réponse calculée et coordonnée. Ainsi, les ministres responsables du marché du travail du Canada sont prêts à protéger les travailleurs, les industries et la prospérité du pays contre une éventuelle imposition de droits de douane. La réunion d'aujourd'hui montre d'ailleurs que nous sommes mobilisés et unis. »

- Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main‑d'œuvre et du Travail et coprésident du FMMT, l'honorable Steven MacKinnon

Liens connexes

