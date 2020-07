OTTAWA, ON, le 24 juill. 2020 /CNW/ - Le Forum des ministres responsables de l'immigration s'est réuni virtuellement aujourd'hui pour discuter du rôle de l'immigration en cette période sans précédent dans l'histoire du Canada. L'immigration était un avantage canadien avant la pandémie, les immigrants aident les Canadiens à traverser la pandémie en ce moment et l'immigration sera essentielle à la reprise économique du Canada. Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux se sont entendus pour continuer de bâtir un système d'immigration fort qui est valorisé par les Canadiens et en lequel ils ont confiance.

Les ministres se sont engagés à faire avancer les priorités communes en matière d'immigration et à améliorer les politiques et les programmes d'immigration du Canada en approuvant le Plan stratégique fédéral-provincial-territorial pour l'immigration 2020-2023. Ce plan définit une vision en matière d'immigration et met en valeur la façon dont les nouveaux arrivants contribuent à bâtir des communautés dynamiques et un Canada inclusif et prospère, appuyé par un système d'immigration solide et adapté.

Les ministres ont salué la réponse d'« Équipe Canada » à la COVID-19 pour soutenir un système d'immigration souple axé sur la réponse aux besoins pressants du marché du travail --pus précisément dans le secteur agricole -- et assurer la prestation continue des services essentiels aux nouveaux arrivants, tout en soulignant les défis ainsi que les mesures collectives qui ont été prises pour protéger la santé et le bien-être des travailleurs étrangers temporaires. Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont collectivement pris des mesures pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs étrangers temporaires et des autres nouveaux arrivants vulnérables, et cela continuera d'être une priorité absolue.

Les ministres ont réaffirmé l'importance des nouveaux arrivants, et en particulier les étudiants étrangers, en vue de continuer à faire avancer l'économie et les communautés du Canada. L'immigration favorise la croissance économique et démographique, qui sont essentielles à la reprise économique du Canada et à sa réussite à long terme. Bien que la capacité du Canada d'accueillir et d'intégrer les nouveaux arrivants avec succès soit éprouvée à court terme, les moteurs à long terme de l'augmentation responsable des niveaux d'immigration perdurent.

De surcroît, les ministres ont discuté des défis que présente l'attraction de nouveaux arrivants dans des communautés à l'extérieur des grands centres urbains partout au Canada. Ils ont convenu de l'importance de faire avancer l'atteinte des objectifs en matière d'immigration économique dans les régions et ont reconnu le succès des programmes provinciaux dans la répartition des bénéfices de l'immigration à travers le Canada ainsi que les avantages des projets pilotes fédéraux pour répondre aux besoins de régions ciblées (Canada Atlantique) et des communautés locales (rurales et du Nord). Reconnaissant que l'immigration est une compétence partagée, les ministres ont fait mention au nouveau Programme de Nomination Municipale, et ont convenu de la nécessité d'une collaboration continue pour coordonner une réponse aux besoins des communautés et à la pénurie de main d'oeuvre tout en appuyant le succès reconnu des Programmes des Nominés Provinciaux.

Remarque : À la demande du gouvernement du Québec, le ministre québécois responsable de l'immigration a le statut d'observateur à la table des ministres fédéral-provinciaux-territoriaux. Conformément à l'Accord Canada-Québec, le Québec assume pleinement ses responsabilités exclusives en matière d'établissement des niveaux d'immigration, et de la sélection, de la francisation et de l'intégration des immigrants. Dans les domaines relevant de sa compétence, le Québec définit sa politique et ses programmes, légifère, réglemente et établit ses propres normes.

« Tout au long de la réponse du Canada à la COVID-19, l'immigration a joué un rôle vital. L'immigration contribue non seulement à fournir de la nourriture, du carburant et des produits de santé, mais elle sera également essentielle à notre reprise économique à long terme. Nous avons fait progresser cet objectif lors de la réunion fédérale-provinciale-territoriale d'aujourd'hui grâce à notre collaboration continue sur un certain nombre de priorités, y compris la meilleure façon de recruter des travailleurs qualifiés, d'attirer des étudiants étrangers et de renforcer l'immigration régionale. Ensemble, nous continuerons d'accueillir les nouveaux arrivants pour nous assurer de bâtir une nation diversifiée, prospère et forte. »

« Bien que nous ayons eu une perturbation cette année en raison de la COVID-19, le moment est plus que jamais venu de travailler ensemble pour attirer, accueillir et retenir les nouveaux Canadiens. La collaboration fédérale-provinciale-territoriale demeure solide, les provinces et les territoires examinant plus en détail les avantages et les voies à suivre pour l'immigration économique dans nos régions. Ensemble, nous pouvons devenir un pays encore plus prospère où les nouveaux arrivants et leurs familles peuvent s'établir, réussir et contribuer à nos communautés. »

