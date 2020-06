OTTAWA, le 20 juin 2020 /CNW/ - L'honorable Marco E.L. Mendicino, député, C. P., ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, l'honorable François-Philippe Champagne, député, ministre des Affaires étrangères, et l'honorable Karina Gould, députée, ministre du Développement international ont fait la déclaration suivante aujourd'hui :

« Depuis des générations, le Canada exprime son soutien à l'égard des réfugiés d'une manière forte et inébranlable. Le pays est connu partout dans le monde comme une destination accueillante pour les personnes fuyant les conflits et la persécution.

« La Journée mondiale des réfugiés est une occasion pour nous tous de reconnaître les difficultés auxquelles les réfugiés sont confrontés, ainsi que le courage inouï dont ils font preuve dans la quête d'un nouveau départ. Il s'agit d'un moment qui permet de souligner les contributions incroyables qu'ont apportées les réfugiés à la société canadienne, particulièrement dans les moments comme ceux que nous vivons.

« Il s'agit également d'une occasion de réfléchir aux moments où nous avons abandonné les personnes qui étaient le plus dans le besoin -- comme celles qui se trouvaient à bord du Komagata Maru et du M.S. St. Louis -- et de nous assurer que cela ne se reproduise plus jamais.

« Lorsque nous songeons à l'avenir, nous acceptons que beaucoup de choses seront différentes; cependant, la nature chaleureuse et accueillante des Canadiens demeurera une constante. Grâce à cette valeur fondamentale, le Canada demeure un chef de file mondial en matière de réinstallation des réfugiés, ce qui n'aurait pas été possible sans la compassion des Canadiens qui ont ouvert leurs portes aux nouveaux arrivants.

« Cette année a été marquée par des changements sans précédent. La propagation de la COVID-19 a modifié de nombreux aspects de notre mode de vie. Cependant, nous demeurons résolus à offrir une protection aux réfugiés, y compris aux femmes et aux filles, aux enfants, aux personnes LGBTI et aux membres d'autres groupes marginalisés et ciblés.

« Grâce à l'aide humanitaire, nous continuons également à appuyer les réfugiés dans les pays qui les ont généreusement accueillis. Jusqu'à présent, le Canada a versé neuf millions de dollars, en supplément aux investissements réguliers, au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dans le cadre de l'intervention canadienne d'aide humanitaire visant la COVID-19.

« À l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés, nous nous rappelons que le Canada est encore un endroit qui peut et devrait donner de l'espoir aux réfugiés qui cherchent une protection contre l'intolérance, l'oppression et le préjudice. »

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

