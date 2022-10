Les ministres Kamal Khera et Jean-Yves Duclos célèbrent la Journée nationale des aînés

GATINEAU, QC, le 1er oct. 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, la ministre des Aînés, Kamal Khera, et le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, ont fait la déclaration suivante :

« Bonne Journée nationale des aînés!

Chaque année, le 1er octobre, nous célébrons les aînés du Canada et leur exprimons notre gratitude pour leurs réalisations et contributions inestimables, qui ont contribué à faire du Canada le pays fort et inclusif qu'il est aujourd'hui.

Les aînés canadiens méritent une retraite sûre et digne après avoir travaillé dur toute leur vie. Cependant, certains d'entre eux ont de plus en plus de difficulté à joindre les deux bouts en raison de l'augmentation du coût de la vie. Le gouvernement est conscient des effets concrets que les problèmes d'accessibilité financière ont sur les aînés du pays, et il sera toujours à leurs côtés pour les soutenir.

Voilà pourquoi, à la rentrée parlementaire de cet automne, la toute première chose que nous avons faite a été de déposer un projet de loi pour aider les aînés les plus vulnérables. Nous avons établi des dispositions qui prévoient de doubler, pendant six mois, le crédit pour la TPS, ce qui permettra de redonner jusqu'à 233 $ aux aînés. Nous prenons également des mesures pour verser un paiement de 500 $ à près de deux millions de locataires à faible revenu qui ont de la difficulté à payer leur loyer, dont des aînés.

L'été dernier, nous avons augmenté de 10 % le montant de la Sécurité de la vieillesse pour les personnes âgées de 75 ans et plus. Les retraités qui touchent la pension complète recevront donc plus de 800 $ de plus par année, ce qui les aidera à payer leurs factures et leur épicerie. De plus, nous avons augmenté les prestations du Supplément de revenu garanti pour les personnes âgées vivant seules d'un montant pouvant atteindre 947 $ par année, et nous avons augmenté les paiements du Régime de pensions du Canada pour les futurs retraités.

Nous avons accompli beaucoup de choses pour aider les aînés, mais nous sommes également conscients qu'il reste encore beaucoup à faire.

Les événements des deux dernières années ont mis en lumière certaines des difficultés systémiques et de longue date auxquelles se heurtent les aînés canadiens dans les établissements de soins de longue durée, et le gouvernement demeure déterminé à améliorer le bien-être général et la qualité de vie de tous les aînés, quel que soit l'endroit où ils vivent.

C'est pour cette raison que le gouvernement a investi un milliard de dollars par l'entremise du Fonds pour la sécurité des soins de longue durée afin d'aider les provinces et les territoires à protéger les personnes qui vivent ou qui travaillent dans des établissements de soins de longue durée, ainsi qu'à améliorer les mesures de contrôle et de prévention des infections.

Dans le budget de 2021, le gouvernement a annoncé un investissement additionnel de 3 milliards de dollars à compter de 2022-2023 pour aider les provinces et les territoires à s'assurer que les normes en matière de soins de longue durée sont appliquées et que des changements permanents sont apportés. Ce financement aidera à assurer la stabilité de l'effectif et à renforcer la capacité de conformité ainsi qu'à apporter des améliorations au chapitre de la qualité et de la sécurité, de manière à se conformer aux normes en vigueur, grâce notamment à une approche d'accréditation et à des inspections régulières.

Par ailleurs, en décembre 2020, les Nations Unies ont publié une déclaration pour désigner la période allant de 2021 à 2030 comme étant la Décennie pour le vieillissement en bonne santé.

À titre d'État membre des Nations Unies et de l'Organisation mondiale de la santé, le Canada a approuvé la proposition relative à la Décennie pour le vieillissement en bonne santé, étant donné qu'elle concorde bien avec les efforts qu'il déploie pour donner suite aux besoins de notre population vieillissante, de même qu'avec son engagement à accroître constamment le bien-être et la qualité de vie des aînés.

Nous savons que ce que les Canadiens désirent vraiment est de vieillir chez eux ou dans leur communauté, près de leur famille et de leurs proches. Par conséquent, le gouvernement investit dans un large éventail de travaux de recherche portant sur les aînés afin de constituer la base de données probantes dont nous avons besoin pour améliorer les programmes, les services et les produits offerts aux aînés canadiens. Cela inclut par exemple le programme Nouveaux Horizons pour les aînés, qui finance des projets ayant des effets positifs sur la vie des aînés et de leur collectivité, ou encore l'initiative Bien vieillir chez soi, qui offre un soutien pratique aux aînés souhaitant continuer de vivre chez eux.

De plus, le gouvernement fournit depuis 2017 un financement totalisant 6 milliards de dollars sur 10 ans à l'intention des provinces et des territoires dans le but d'améliorer l'accès aux services de soins à domicile et de soins communautaires, ce qui inclut les soins palliatifs. Cet investissement permettra à un plus grand nombre de Canadiens de recevoir les soins et les services dont ils ont besoin pour pouvoir demeurer à la maison avec leurs êtres chers plus longtemps.

Aujourd'hui et chaque jour, il est important de se remémorer les générations de Canadiens qui nous ont précédés et de rendre hommage aux aînés qui font partie de nos vies, de leur témoigner notre reconnaissance et d'établir des liens avec eux. Si nous sommes ici, c'est grâce au courage dont ils ont fait preuve dans leur volonté de bâtir un avenir meilleur.

Nous vous invitons à célébrer la Journée nationale des aînés en exprimant votre reconnaissance envers un aîné qui enrichit votre vie. Téléphonez-lui ou faites une promenade ensemble ou aidez un aîné à faire ses courses. Tous les gestes comptent.

Participez à la conversation en utilisant le mot-clic #JournéeNationaleDesAînés et visitez la page Facebook Aînés au Canada ou encore la page Web de la Journée nationale des aînés. »

