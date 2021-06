EDMONTON, AB, le 9 juin 2021 /CNW/ - Ministres fédérale, provinciaux et territoriaux responsables des aînés

Les ministres fédérale, provinciaux et territoriaux (FPT) responsables des aînés se sont rencontrés aujourd'hui pour discuter des principales priorités et de moyens constructifs pour soutenir les générations actuelles et futures d'aînés au Canada. La rencontre était présidée par la ministre fédérale des Aînés, Deb Schulte, et la ministre des Aînés et du Logement de l'Alberta, Josephine Pon.

Les ministres ont parlé des mesures en place sur leurs territoires respectifs qui visent à soutenir les aînés au Canada, particulièrement à la lumière des impacts majeurs qu'a eu la pandémie de COVID-19 sur les aînés. Les ministres ont également discuté d'un rapport, demandé par le Forum, qui traite de l'isolement social chez les adultes âgés pendant la pandémie. Le rapport sera accessible sur le site Web du Forum au cours des prochains mois.

En outre, les ministres ont convenu des priorités pour le Forum pour les trois prochaines années. Les priorités touchant le vieillissement dans la communauté et l'âgisme demeurent, et trois nouvelles priorités seront ajoutées :

le rôle de la technologie pour permettre aux aînés de mieux vieillir chez soi;

la maltraitance des personnes âgées : pendant la pandémie et au-delà;

les logements avec services de soutien pour une population d'aînés diversifiée.

Le 8 juin, le Forum a tenu un symposium des intervenants avec des organismes de partout au pays qui offrent du soutien aux aînés. Cet événement a fourni aux participants une l'occasion de discuter de l'avenir de la santé et du bien-être des aînés au Canada.

Reconnaissant la diversité de la population aînée et le fait que celles-ci forment le segment démographique connaissant la croissance la plus rapide au Canada, le Forum est déterminé à étudier chacune des priorités du point de vue de la diversité. Les membres du Forum continuent de se tenir au courant des enjeux clés et collaborent afin de soutenir le bien-être social et économique des aînés. Les ministres se réuniront de nouveau à l'automne 2021 pour la prochaine réunion du Forum FPT des ministres responsables des aînés.

*Tous les gouvernements contribuent au Forum FPT des ministres responsables des aînés, dans le cadre duquel ils mettent en commun renseignements, expertise et pratiques innovantes. Toutefois, le Québec ne souscrit pas aux approches pancanadiennes concernant les aînés puisqu'il entend continuer d'assumer pleinement ses responsabilités auprès des aînés au Québec.

Citations

« La pandémie de COVID-19 continue d'avoir des répercussions disproportionnées sur les aînés. Elle a mis en lumière le fait que notre qualité de vie dépend de la collaboration entre tous les ordres de gouvernement. Pour cette raison, les provinces, les territoires et le gouvernement fédéral se sont réunis pour apprendre les uns des autres, et avancer vers notre objectif commun : faire du Canada un meilleur endroit où vivre et vieillir. Je suis reconnaissante envers mes collègues pour leur collaboration et leur partenariat. »

- La ministre des Aînés, Deb Schulte, gouvernement du Canada

« Le gouvernement de l'Alberta était ravi d'accueillir virtuellement les collègues fédéraux, provinciaux et territoriaux pour étudier des enjeux concernant les aînés, partager des idées et trouver des solutions. La pandémie de COVID-19 a mis en lumière la nécessité d'adopter une approche transversale afin d'appuyer les aînés et leurs familles. Le gouvernement de l'Alberta est déterminé à travailler étroitement avec les différents ordres de gouvernement d'un bout à l'autre du Canada, de même qu'avec les secteurs privé et sans but lucratif, afin d'offrir à notre population croissante d'aînés les programmes et les services qui les garderont en santé, en sécurité et connectés à leurs communautés. »

- La ministre des Aînés et du Logement, Josephine Pon, gouvernement de l'Alberta

Liens connexes

Forum fédéral, provincial, territorial des ministres responsables des aînés

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Daniel Pollak, Attaché de presse, Cabinet de la ministre des Aînés, 343-551-7558, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]; Natalie Tomczak, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Aînés et du Logement de l'Alberta, 587-596-8187, [email protected]

Liens connexes

www.hrsdc-rhdsc.gc.ca