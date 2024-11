CHARLOTTETOWN, PE, le 28 nov. 2024 /CNW/ - Les ministres fédérale, provinciaux et territoriaux* principalement responsables de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants se sont réunis aujourd'hui à Charlottetown pour faire avancer les priorités communes. La réunion était coprésidée par la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds, et par le ministre de l'Éducation et de la Petite Enfance de l'Île‑du‑Prince‑Édouard, l'honorable Rob Lantz.

Les ministres ont reconnu qu'une main-d'œuvre épanouie est essentielle pour assurer des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants inclusifs et de haute qualité. S'appuyant sur les travaux réalisés lors de la réunion de l'an dernier, les ministres ont révisé une stratégie multilatérale préliminaire sur la main-d'œuvre des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, élaborée conjointement, et ont discuté de la voie à suivre pour travailler ensemble à des objectifs communs afin de stabiliser et de soutenir la main-d'œuvre du secteur des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Les ministres ont reconnu que chaque ordre de gouvernement peut mener ses propres activités de mobilisation et obtenir les approbations nécessaires au sujet de la stratégie, comme des échanges supplémentaires avec les gouvernements, les communautés et les organisations autochtones. Les ministres ont également reconnu qu'ils conservaient la responsabilité et le pouvoir concernant la manière dont la stratégie sera mise en œuvre sur leur territoire respectif.

La stratégie préliminaire s'appuie sur le travail que toutes les provinces et tous les territoires ont accompli au cours des trois dernières années pour renforcer leur main-d'œuvre, comme la mise en place d'incitatifs salariaux et d'avantages pour le personnel. La stratégie offre un cadre visant à soutenir les ministres, conformément à leurs priorités et plans respectifs, dans la poursuite du travail entrepris afin de concrétiser leur objectif commun, qui consiste à offrir à un plus grand nombre de familles canadiennes, où qu'elles vivent, un accès à des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants de qualité, abordables, souples et inclusifs. La stratégie préliminaire s'articule autour de trois piliers : le recrutement, la rétention du personnel et la reconnaissance. À la lumière des conclusions d'un groupe de travail dirigé par l'Ontario sur la mobilité de la main-d'œuvre et la reconnaissance des titres de compétences étrangers (sous le pilier « recrutement »), la stratégie souligne également les possibilités dont on peut tirer parti dans le secteur de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants.

Au cours de la réunion, les ministres fédérale, provinciaux et territoriaux se sont penchés sur le travail considérable réalisé pour renforcer l'apprentissage et la garde des jeunes enfants d'un bout à l'autre du Canada. À partir de là, les ministres ont discuté de l'importance critique de mettre en priorité la collaboration en vue de la durabilité à long terme et du financement adéquat par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux d'un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada. Comme il s'y est engagé dans le cadre de la Loi sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants au Canada, le gouvernement fédéral est déterminé à maintenir le financement à long terme pour les programmes et services touchant l'apprentissage et la garde des jeunes enfants.

Les ministres ont également profité de la réunion pour souligner les réalisations collectives de l'année écoulée, soulignant que les familles de quelque 750 000 enfants partout au Canada profitent déjà de services de garde abordables et de haute qualité. Ils ont également discuté de l'importance critique de répondre aux besoins propres à leurs collectivités locales, y compris aux besoins des communautés autochtones, en ce qui concerne les systèmes d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.

Les discussions d'aujourd'hui représentent la troisième réunion du Forum fédéral, provincial et territorial des ministres principalement responsables de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants. Créé en 2022, le Forum permet aux ministres principalement responsables de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants de discuter de priorités communes, d'échanger des renseignements ainsi que des pratiques exemplaires et d'établir des priorités en matière de collaboration multilatérale dans des domaines d'intérêt commun. C'est cette année que se termine le mandat de l'Île-du-Prince-Édouard, qui assumait la coprésidence du Forum; ce rôle incombera désormais au Manitoba. Toutes les provinces et tous les territoires sont membres du Forum, sauf le Québec, qui y participe uniquement à titre d'observateur.

À l'approche du quatrième Forum des ministres fédérale, provinciaux et territoriaux principalement responsables de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants, les ministres ont convenu d'établir les prochaines étapes des travaux du Forum. Il s'agit notamment de poursuivre la collaboration visant à renforcer les approches communes de la collecte de données, ce qui comprend la communication des pratiques exemplaires, des priorités respectives et des défis, de même que de continuer de reconnaître le rôle clé et la contribution des éducatrices et éducateurs de la petite enfance dans la prestation des services de garde d'enfants de haute qualité.

* Soucieux de préserver sa compétence exclusive en matière de garde d'enfants et de conserver l'entière responsabilité de la planification, de l'organisation, de la prestation et du déploiement des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants sur son territoire, le Québec participe au Forum uniquement à titre d'observateur. Le Québec n'est donc pas lié par le présent communiqué, ne reconnaît pas le système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada et ne participe à aucun des travaux qui en découlent.

* Les ministres de la Saskatchewan et de la Nouvelle-Écosse n'étaient pas présents et leurs représentants ont participé à titre d'observateurs seulement. La Saskatchewan n'endosse aucune politique ou initiative énoncée dans le présent communiqué qui n'étaient pas déjà des engagements en cours.

Citations

« Se rencontrer est important, mais ce qui l'est plus encore, c'est qu'on livre la marchandise. Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux sortent de cette rencontre unis, avec un but commun d'agir de manière urgente et de faire des services de garde à 10 $ par jour une réalité d'un bout à l'autre du pays d'ici mars 2026. Pour rendre ces services abordables et réduire les listes d'attente, il est essentiel de recruter et de maintenir en poste la main-d'œuvre nécessaire et de reconnaître son travail, qui soutient un système durable de garde d'enfants. Nous avons la responsabilité de faire en sorte que les éducateurs de la petite enfance aient le salaire, la formation et les possibilités de perfectionnement dont ils ont besoin et qu'ils méritent d'avoir. Les familles comptent sur nous. »

- La ministre fédérale de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds

« Faire croître et stabiliser le secteur de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants représente un investissement essentiel dans la santé et le bien-être de nos enfants, de nos familles et des collectivités. Grâce à une meilleure collaboration entre les différents ordres de gouvernement, nous continuerons à offrir des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants de haute qualité, abordables et accessibles à nos résidents. Parallèlement, nous ferons en sorte que la main-d'œuvre de ce secteur soit pleinement valorisée et qu'elle ait les possibilités nécessaires pour répondre aux normes élevées de cette profession. »

- Le ministre de l'Éducation et de la Petite Enfance de l'Île-du-Prince-Édouard, l'honorable Rob Lantz

