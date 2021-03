GATINEAU, QC, le 1er mars 2021 /CNW/ - Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables du Travail se sont rencontrés virtuellement aujourd'hui pour discuter d'enjeux importants concernant les milieux de travail. Cette rencontre, présidée par la ministre fédérale du Travail, Filomena Tassi, a notamment permis d'échanger sur les difficultés suscitées par la pandémie, la ratification possible par le Canada de la Convention sur la violence et le harcèlement, 2019 de l'Organisation internationale du Travail et l'harmonisation des normes en matière de santé et de sécurité au travail.

Les ministres ont discuté de moyens pour continuer à aider les travailleurs à surmonter les perturbations causées par la COVID-19. Tous les gouvernements reconnaissent le fait que la pandémie a énormément changé les milieux de travail. Dans cette optique, les ministres ont échangé sur les politiques et les normes en matière de travail qui favorisent un retour sécuritaire au travail. Ils ont également discuté de la nouvelle réalité de nombreux Canadiens, soit le télétravail, et de la nécessité de poursuivre les efforts pour protéger la santé mentale au travail, un sujet particulièrement important pour eux. D'autres thèmes de discussion ont été abordés, notamment les questions liées aux travailleurs étrangers temporaires, aux initiatives de formation et aux congés de maladie.

En ce qui concerne la santé mentale au travail, Anne Tennier, présidente et première dirigeante du Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail, a donné aux ministres un aperçu des travaux réalisés par l'organisme dans ce dossier.

Les ministres ont manifesté leur soutien à la poursuite des travaux relatifs à l'harmonisation des normes en matière de santé et de sécurité au travail, dont la conclusion d'un deuxième accord du genre au cours des prochains mois. Ils se sont également engagés à poursuivre leur collaboration sur les questions relatives au travail, reconnaissant qu'il est essentiel que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux travaillent de concert pour le bien de tous les travailleurs canadiens.

*Terre-Neuve-et-Labrador se trouve actuellement en période de transition en raison d'une élection provinciale et a participé à la réunion à titre d'observatrice.

« La COVID-19 a provoqué d'immenses difficultés pour les travailleurs au Canada, entraînant des changements dans les milieux de travail. Pour surmonter cette pandémie, nous devons tous unir nos efforts afin de protéger les travailleurs et rendre leurs milieux de travail aussi sécuritaires que possible. »

- La ministre du Travail, Filomena Tassi

Les faits en bref

Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables du Travail se rencontrent régulièrement pour discuter d'enjeux d'intérêt commun sur lesquels ils peuvent travailler en collaboration. Tout au long de l'année, leur travail est appuyé par les sous-ministres par l'intermédiaire de l'Association canadienne des administrateurs de la législation ouvrière.





En janvier 2018, les ministres responsables du Travail ont convenu d'une entente de principe qui clarifiait les principes et considérations clés associés à l'harmonisation des normes de santé et de sécurité au travail. L'Entente d'harmonisation nationale en matière de santé et de sécurité au travail a été approuvée en janvier 2019. Tous les gouvernements ont maintenant signé l'Accord, et des progrès ont été réalisés en vue de sa mise en œuvre.

