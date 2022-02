GATINEAU, QC, le 25 févr. 2022 /CNW/ - Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables du Travail se sont rencontrés virtuellement aujourd'hui pour échanger des informations et poursuivre leurs travaux sur les questions prioritaires qui touchent les milieux de travail partout au pays.

Le ministre fédéral du Travail, Seamus O'Regan Jr, a présidé la réunion, laquelle a porté sur les difficultés et les possibilités à venir pour les travailleurs alors que le Canada continue à se remettre de la pandémie de COVID-19.

Les ministres ont discuté de questions liées au travail dans le contexte de la COVID-19 et de la nature changeante du travail. Ils ont présenté les réussites ainsi que les leçons apprises concernant les politiques en matière de travail, et tous les ordres de gouvernement ont reconnu que les milieux de travail ont subi de profondes transformations en raison de la pandémie. Les ministres ont aussi abordé la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, les mesures de protection des travailleurs à la demande et les changements apportés aux dispositions relatives aux congés.

Les congés de maladie payés ont été un sujet de discussion. Les ministres ont noté l'importance de protéger les travailleurs et de prévenir la transmission des maladies en milieu de travail, et plusieurs ministres ont fait le point sur les changements apportés dans leur gouvernement. Les discussions se poursuivent concernant les congés de maladie payés à travers le pays.

Lors des discussions, les participants ont aussi fait le point sur la ratification, par le Canada, de la Convention sur la violence et le harcèlement, 2019 de l'Organisation internationale du Travail. De plus, des fonctionnaires ont partagé les progrès quant à la mise en œuvre de l'Entente d'harmonisation pancanadienne en matière de santé et de sécurité au travail, la deuxième entente de ce type.

Les ministres se sont engagés à continuer de collaborer et à déployer des efforts pour mettre en œuvre des politiques à l'appui de milieux de travail sûrs et sains à l'échelle du pays.

Citation

« Lorsque les travailleurs, les employeurs et les gouvernements travaillent ensemble, on crée des milieux de travail plus sûrs et plus sains. La pandémie de COVID-19 a mis en évidence les lacunes du filet de sécurité sociale du Canada, notamment le manque de congés de maladie payés à l'échelle du pays. On a l'occasion de les combler si on travaille ensemble. La réunion que les ministres responsables du travail ont tenue aujourd'hui est un autre exemple de collaboration menant à l'amélioration des politiques s'adressant aux travailleurs canadiens. »

- Le ministre fédéral du Travail, Seamus O'Regan Jr.

Les faits en bref

Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables du travail se rencontrent régulièrement pour discuter d'enjeux d'intérêt commun auxquels ils peuvent s'attaquer en collaboration. Leur collaboration se poursuit toute l'année avec l'appui des sous-ministres, par l'intermédiaire de l'Association canadienne des administrateurs de la législation ouvrière.

En janvier 2018, les ministres responsables du travail ont approuvé un accord de principe qui clarifiait les principes et considérations clés associés à l'harmonisation des normes de santé et de sécurité au travail. L'Entente d'harmonisation pancanadienne en matière de santé et de sécurité au travail a été approuvée en janvier 2019 et a été signée, par la suite, par toutes les administrations.

Liens connexes

Association canadienne des administrateurs de la législation ouvrière

Organisation internationale du Travail

Programme du Travail - Affaires internationales

Conciliation et coopération en matière de réglementation

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Daniel Pollak, Attaché de presse, Cabinet du ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr., 343-551-7558, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]