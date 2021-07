SURREY, BC, le 30 juill. 2021 /CNW/ - Les jeunes figurent parmi les groupes qui ont été les plus durement touchés tout au long de la pandémie et ont vécu plus de pertes d'emploi que toute autre tranche d'âge. Depuis le début de la pandémie, le gouvernement a agi rapidement pour mettre en place un certain nombre de mesures pour que les étudiants et les nouveaux diplômés aient accès l'aide financière dont ils ont besoin pour contribuer au financement de leurs études postsecondaires. Au nombre de ces mesures, il y a eu l'historique Prestation canadienne d'urgence pour les étudiants, qui a procuré un soutien au revenu à plus de 700 000 étudiants l'an dernier et la création de plus de 300 000 possibilités d'emploi pour les jeunes et les étudiants depuis le début de la pandémie.

Pendant la reprise de l'économie canadienne, le gouvernement continuera de réaliser des investissements sans précédent pour que les étudiants continuent d'avoir le soutien et les possibilités nécessaires pour se construire un avenir radieux.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, a visité l'Université polytechnique Kwantlen de Surrey, en Colombie-Britannique, pour discuter avec les étudiants du financement de 4,5 milliards de dollars annoncé dans le budget de 2021 afin d'appuyer un accès accru à des études postsecondaires. Au titre du nouveau Programme canadien d'aide financière aux étudiants, les étudiants auront accès à une aide financière directe sous la forme de bourses d'études canadiennes, de prêts d'études canadiens et de prêts canadiens aux apprentis qui leur permettra, à eux ainsi qu'aux nouveaux diplômés, de rembourser plus facilement leurs dettes d'études.

Plus de 580 000 étudiants chaque année comptent sur les prêts et bourses du gouvernement fédéral pour payer leurs frais de scolarité, leurs fournitures scolaires et leurs frais de subsistance. En 2020, le gouvernement a doublé les Bourses d'études canadiennes (BEC) pour une période d'un an et cet investissement a permis de couvrir environ 90 % des frais de scolarité moyens pour le premier cycle universitaire au Canada pour les étudiants qui en avait le plus besoin.

À compter du 1er août 2021, le gouvernement prolonge de deux années supplémentaires le doublement des bourses d'études canadiennes. Cela signifie que le montant maximal des BEC pourra atteindre 6 000 $ pour les étudiants à temps plein et 10 000 $ pour les étudiants en situation de handicap, et ce, jusqu'au 31 juillet 2023. De plus, le gouvernement rend permanente la marge de manœuvre relative à l'utilisation du revenu de l'année en cours pour les demandes de BEC, de sorte que les étudiants ayant des besoins financiers ne seront pas pénalisés du fait d'avoir été précédemment sur le marché du travail.

Le gouvernement reconnaît que de nombreux diplômés ont de la difficulté à amorcer leur carrière dans un marché du travail difficile. C'est pourquoi l'exonération des intérêts accumulés sur les prêts aux étudiants et aux apprentis a été prolongée jusqu'au 31 mars 2023, ce qui se traduira par des économies pour environ 1,5 million de Canadiens qui remboursent leurs prêts d'études ou prêts d'apprentis, dont une majorité de femmes.

Le budget de 2021 rendra les soutiens financiers pour les études postsecondaires plus accessibles à long terme. Les mesures de soutien offertes par le gouvernement aux personnes en situation de handicap dans le cadre du Programme canadien d'aide financière aux étudiants ne seront plus limitées aux bénéficiaires ayant une invalidité de longue durée; elles seront également offertes aux bénéficiaires dont l'invalidité est persistante et prolongée. Ce changement profitera chaque année à environ 40 000 bénéficiaires ayant une invalidité non permanente en leur donnant accès à des subventions pouvant atteindre 22 000 $, à des mesures de soutien en cours d'études et à une aide spécialisée au remboursement de leurs prêts.

Le gouvernement entend également bonifier le Programme d'aide au remboursement afin que toute personne ayant un revenu de 40 000 $ ou moins n'ait pas à rembourser ses prêts d'études. Annuellement, cette bonification aiderait environ 120 000 Canadiens de plus à composer avec leurs dettes d'études et d'apprentissage.

Collectivement, les mesures prises par le Canada en réponse à la crise actuelle constituent le plus important investissement jamais réalisé en faveur de la jeunesse du pays et forment l'un des plus importants trains de mesures de soutien aux jeunes dans le monde entier. En investissant aujourd'hui dans la jeunesse, nous assurerons la croissance et la prospérité économique du Canada pour les prochaines générations.

« Nous devons placer les jeunes Canadiens au cœur de la relance au Canada, non seulement pour les aider à reprendre leur élan aujourd'hui, mais aussi pour investir dans leur réussite future et dans la prospérité à long terme de notre pays. L'éducation postsecondaire est une occasion exceptionnelle; tous les Canadiens méritent de pouvoir en profiter. C'est pourquoi il est si important que nous réduisions les obstacles auxquels font face les jeunes Canadiens en situation de handicap pendant cette transition. L'investissement dans les études supérieures nous permet d'uniformiser les règles du jeu et de veiller à ce que tous les Canadiens aient une chance réelle et équitable de réussir. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough

« Pour de nombreux étudiants de l'Université polytechnique Kwantlen et de partout au pays, l'aide financière est un facteur déterminant dans leur capacité de faire des études et de réussir. L'Université polytechnique Kwantlen est un lieu où les idées se conjuguent à l'action, il est donc tout à fait à propos que la ministre Qualtrough soit ici pour non seulement pour discuter, mais aussi pour apporter une aide financière additionnelle aux étudiants. C'est merveilleux d'entendre dire que cette aide s'étend aux personnes qui ont des incapacités persistantes et de longues durées, aux nouveaux diplômés qui vivent des difficultés dans le marché du travail actuel et aux Canadiens touchés par la pandémie qui souhaitent améliorer leurs compétences. »

- Alan Davis, Ph. D., recteur et vice-chancelier, Université polytechnique Kwantlen

Les faits en bref

Le budget de 2021 investit plus de 5,7 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années pour aider les jeunes Canadiens à entamer et à terminer leurs études, à acquérir de nouvelles compétences et à accéder à de plus nombreuses possibilités d'emploi. Cette somme s'ajoute aux 7,4 milliards de dollars qui ont déjà été investis dans les jeunes du pays pendant la pandémie.

Chaque année, le gouvernement du Canada fournit une aide au remboursement à environ 350 000 emprunteurs. À l'heure actuelle, les emprunteurs participant au Programme d'aide au remboursement n'ont à faire de paiements que s'ils gagnent au moins 25 000 $ par année.

fournit une aide au remboursement à environ 350 000 emprunteurs. À l'heure actuelle, les emprunteurs participant au Programme d'aide au remboursement n'ont à faire de paiements que s'ils gagnent au moins 25 000 $ par année. Les provinces et les territoires qui ne participent pas déjà au PCAFE continueront de recevoir une compensation équivalente du gouvernement du Canada pour leurs propres programmes d'aide financière aux étudiants qui offrent des avantages comparables à ceux du PCAFE.

pour leurs propres programmes d'aide financière aux étudiants qui offrent des avantages comparables à ceux du PCAFE. Aussi, à compter du 1er août 2021, le gouvernement prolongera de deux ans la prestation complémentaire Action Compétences afin d'aider les Canadiens qui veulent retourner aux études et qui ont quitté l'école secondaire depuis dix ans ou plus.

