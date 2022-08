OTTAWA, ON, le 29 août 2022 /CNW/ - Les Canadiens ainsi que ceux qui veulent visiter le Canada, y travailler, y étudier ou y commencer une nouvelle vie, méritent de bénéficier de services gouvernementaux de qualité, efficients, accessibles et opportuns qui leur facilitent la vie. Le 25 juin 2022, le premier ministre a annoncé la création d'un nouveau Groupe d'intervention ministériel pour améliorer les services gouvernementaux en mettant l'accent sur la réduction des délais de traitement des demandes de passeport, des services d'immigration et dans les aéroports canadiens. Le Groupe d'intervention s'est rencontré à plusieurs reprises au cours de l'été afin de préciser les secteurs d'intervention prioritaires et de présenter des solutions à court et à long terme pour mieux servir les Canadiens.

Aujourd'hui, les coprésidents du Groupe d'intervention, les ministres Ien et Miller, accompagnés des ministres Gould, Alghabra et Fraser, ont fait le point sur les mesures prises au cours des derniers mois pour régler les problèmes touchant la prestation des services aux Canadiens. Le Groupe d'intervention a examiné les raisons fondamentales, liées à la pandémie, des augmentations considérables de la demande de voyages et d'autres services gouvernementaux, qui ont été bien plus importantes que prévu. Ces augmentations sans précédent sont un phénomène mondial, elles ont contribué aux délais et aux problèmes des Canadiens mais aussi des citoyens des autres pays.

La ministre Gould a souligné les mesures importantes prises pour améliorer le traitement des demandes de passeport, dont :

une augmentation considérable de l'effectif de Service Canada. Plus de 2 000 employés offrent maintenant des services de passeport pour faire face à la forte augmentation de la demande;

l'élargissement du renouvellement simplifié des passeports pour inclure les adultes qui se sont vu délivrer un passeport au cours des 15 dernières années;

un nouveau système de triage a été mis en place dans les régions métropolitaines afin de gérer les files d'attente et de faire en sorte que les Canadiens dont le voyage est imminent reçoivent leur passeport à temps;

l'élargissement du service de cueillette de passeports est maintenant offert dans presque tous les bureaux des passeports et dans quatre Centres Service Canada. Ce service sera offert dans neuf autres Centres Service Canada dans les semaines à venir; et

l'élargissement des services de passeport à 24 sites de services mobiles réguliers en Ontario , au Québec et au Canada atlantique. D'autres sites seront annoncés dans les semaines à venir pour aider à répondre aux besoins des communautés rurales et éloignées.

Le ministre Alghabra a souligné les mesures importantes que le gouvernement du Canada prend en collaboration avec ses partenaires de l'industrie pour réduire les temps d'attente des voyageurs et la congestion dans les plus grands aéroports du Canada, notamment :

en embauchant 1 800 nouveaux agents de contrôle de l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) dans les aéroports depuis avril;

en participant à plus de 20 réunions avec de hauts dirigeants des aéroports et transporteurs aériens de toutes tailles, et ce, d'un bout à l'autre du pays, pour veiller à ce que la poursuite de la collaboration et les mesures continues puissent contribuer à réduire les retards pour les voyageurs;

en tenant des rencontres hebdomadaires, menées par Transports Canada, avec les compagnies aériennes, les aéroports, l'ACSTA, NAV CANADA , l'ASFC et l'ASPC afin de trouver et de surmonter les obstacles; plus de 20 rencontres ont eu lieu jusqu'à présent;

en ajoutant jusqu'à présent 12 nouvelles portes électroniques, 4 portes électroniques dédiées au NEXUS et 30 nouvelles bornes d'inspection primaire (BIP) à l'aéroport international Toronto Pearson pour faciliter l'entrée et accélérer le traitement des voyageurs;

en accordant des exemptions pour permettre aux nouveaux agents de contrôle de travailler tout en formant plus d'agents pour être sur le terrain dans les aéroports;

en triplant le nombre d'habilitations de sécurité en matière de transport délivrées au cours de la dernière année, afin de favoriser l'intégration rapide des nouveaux employés dans le secteur;

en améliorant les temps d'attente pour le contrôle de sécurité avant l'embarquement à l'échelle du pays. Du 18 au 21 août, la plupart des passagers, soit 85 %, ont été contrôlés dans un délai de 15 minutes. Il s'agit d'une amélioration par rapport à 79 % pour la première semaine de juillet; et

en améliorant le nombre d'aéronefs maintenus en attente sur l'aire de trafic de l'aéroport international Toronto Pearson, l'aéroport le plus achalandé du Canada. Au cours d'une semaine seulement en mai, plus de 370 avions ont été maintenus en attente, mais à la troisième semaine d'août, ce nombre était tombé à seulement 47 aéronefs.

Le ministre Fraser a souligné comment le Canada s'efforce de renforcer son système d'immigration et de réduire les arriérés de demandes, en mettant l'accent sur les pénuries de main-d'œuvre, l'amélioration de l'expérience client et le regroupement familial. Comme démarches, on y trouve notamment :

l'embauche de près de 1 250 nouveaux employés d'ici la fin de l'automne afin d'augmenter sa capacité de traitement et de s'attaquer aux arriérés à court terme;.

la modernisation et la simplification des opérations pour rendre notre système canadien plus durable à long terme;

l'accueil de plus de 300 000 nouvelles admissions de résidents permanents en 2022 d'ici le 22 août, atteignant le jalon plus tôt que lors de toute année précédente;

la délivrance de plus de 349 000 nouveaux permis de travail du 1er janvier au 31 juillet de cette année, contre environ 112 000 délivrés au cours de la même période en 2021;

la finalisation de près de 360 000 permis d'études entre le 1er janvier et le 31 juillet 2022, contre environ 306 000 finalisés au cours de la même période en 2021;

l'approbation de plus de 216 000 demandes d'autorisation de voyage d'urgence Canada- Ukraine du 17 mars au 24 août 2022 pour les Ukrainiens et les membres de leur famille cherchant à trouver la sécurité au Canada;

l'introduction des outils de suivi de l'état des demandes de citoyenneté et de certains demandeurs de résidence permanente, afin d'avoir des renseignements opportuns sur leurs cas, qui seront étendus à un plus grand nombre de clients au cours de l'année à venir;

la publication des données mensuelles sur notre site Web afin de tenir les Canadiens au courant de nos progrès.

Le gouvernement du Canada s'efforce d'améliorer la prestation des services sur lesquels les Canadiens comptent tous les jours. Le groupe d'intervention continuera de prendre des mesures et de mettre en œuvre des solutions à court et à long terme qui réduira les temps d'attente, éliminera des arriérés et améliorera la qualité globale des services offerts aux Canadiens.

« Le groupe d'intervention fait des progrès dans la prestation aux Canadiens de services gouvernementaux qui soient accessibles, rapides et efficaces. Nous travaillons en collaboration pour offrir aux Canadiens les services de haute qualité dont ils ont besoin et qu'ils méritent. Nous changeons notre façon de faire les choses pour répondre aux besoins des Canadiens là où ils se trouvent, tout en tenant compte des nouvelles réalités. »

- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse et coprésidente du Groupe d'intervention sur la prestation des services, l'honorable Marci Ien

« Les Canadiens méritent une prestation de services efficace de la part de leur gouvernement, et c'est ce à quoi ils doivent s'attendre. Aussi, il est important de reconnaître que les besoins en matière de prestation de services varient. Les communautés, qu'elles soient éloignées, du Nord, racisées, des Premières Nations, des Inuits et des Métis, font face à des défis hors du commun. Le Groupe de travail continuera de favoriser les améliorations immédiates et concrètes, de même que les mesures à long terme qui vont au devant des réalités complexes et en évolution rapide qui font obstacle à la prestation de services. »

- Le ministre des Relations Couronne-Autochtones et co coprésident du Groupe d'intervention sur la prestation des services, l'honorable Marc Miller

« En raison de l'augmentation dans les demandes de passeport et les délais de traitement, nous sommes conscients que plusieurs Canadiens ont vécu des moments difficiles et stressants. Nous ne sommes pas encore tirés d'affaire en ce qui concerne la prestation des services de passeport, mais une tendance positive se fait sentir. Nous continuerons de mettre en place toutes les options possibles pour aider les Canadiens à recevoir leur passeport en temps opportun et, grâce au personnel supplémentaire, le traitement des demandes a augmenté et nous faisons de réels progrès dans la réduction de l'arriéré. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Karina Gould

« Les délais dans les aéroports sont inacceptables. Notre gouvernement est conscient et c'est pourquoi, depuis le début, nous travaillons avec nos partenaires de l'industrie afin de régler la situation. Nous avons vu des progrès dans les aéroports du pays mais nous savons qu'il reste du travail à faire. Nous continuerons d'ajouter des ressources pour réduire les temps d'attente et de rendre les déplacements aériens plus efficaces, tout en assurant la sécurité et la sûreté des voyageurs. »

- Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra

« Les familles, les communautés et les entreprises méritent un système d'immigration qui fonctionne pour tous. Grâce à des investissements ciblés, à l'embauche de 1 250 employés pour régler l'arriéré et à l'amélioration de nos systèmes et processus en ligne, nous tiendrons notre promesse aux Canadiens. Nous réduirons les temps d'attente et travaillerons d'arrache-pied pour attirer et garder les travailleurs qualifiés, tout en continuant d'aider les communautés du pays à accéder aux talents dont elles ont besoin. »

- Le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, l'honorable Sean Fraser

Les faits en bref

Depuis la création du Groupe d'intervention en juin 2022, les ministres se sont réunis 10 fois pour trouver des solutions aux problèmes de prestation des services aux Canadiens.

Depuis le 1er avril 2022, Service Canada a délivré plus de 850 000 passeports.

Le temps d'attente au centre d'appels du Programme de passeport a grandement réduit depuis ce printemps, passant de 108 minutes à 24 minutes le 21 août.

Le système de triage des passeports a été mis en œuvre dans les régions suivantes : Montréal, Québec, Gatineau , la région du Grand Toronto, Calgary , Edmonton , Vancouver , Surrey et Richmond .

, la région du Grand Toronto, , , , et . Le service de cueillette après 10 jours est maintenant disponible dans les Centres Service Canada suivants : Trois-Rivières, Sault Ste. Marie , Charlottetown et Red Deer .

, et . L'Office des transports du Canada a mis au point une ressource d'information pour aider les passagers qui rencontrent des difficultés pendant leur voyage. Ce guide fournit des réponses à de nombreuses questions fréquemment posées sur les voyages et informe les passagers de leurs droits en vertu du Règlement sur la protection des passagers aériens si leur vol est retardé ou annulé, ou si leurs bagages sont perdus, endommagés ou retardés.

À tout moment, IRCC gère plus d'un million de demandes à partir de ses inventaires. En 2021, 1,7 million de demandes ont été finalisées dans tous les secteurs d'activité.

