Les lumières de Noël au Canada illumineront nos soirées d'hiver

Du 8 décembre 2021 au 7 janvier 2022, célébrez la magie de l'hiver canadien

GATINEAU, QC, le 19 nov. 2021 /CNW Telbec/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien, a dévoilé aujourd'hui la programmation des Lumières de Noël au Canada qui permettra aux gens partout au pays de célébrer l'hiver d'ici. Du 8 décembre au 7 janvier, une toute nouvelle projection multimédia sera présentée sur la Colline du Parlement. Une émission de télévision nationale unira les Canadiens et Canadiennes le temps d'une soirée.

Les personnes qui seront dans la région de la capitale du Canada pourront profiter de la nouvelle projection multimédia sur la Colline du Parlement. Présenté gratuitement tous les soirs, du 8 décembre au 7 janvier, ce spectacle de 15 minutes jouera en boucle de 17 h 30 à 23 h. Il combinera une imagerie numérique et une trame musicale avec comme toile de fond l'architecture du Parlement. Vous pourrez y voir des étincelles lumineuses qui voyageront à travers les paysages canadiens afin d'ajouter de la lumière aux soirées d'hiver.

Tous pourront profiter de leur présence dans la région de la capitale du Canada pour sillonner La route des lumières qui longe le boulevard de la Confédération, un parcours d'honneur dans la capitale. Comme partout au pays, de nombreuses lumières mettront en valeur de multiples sites et monuments.

L'émission de télévision IllumiNATION - Une célébration du solstice d'hiver amènera les Canadiens et Canadiennes à découvrir, à partager et à célébrer les traditions et les légendes d'ici. Animée par Gregory Charles, IllumiNATION mettra de l'avant plusieurs prestations artistiques provenant d'un bout à l'autre du pays. Coproduite par Rogers TV Ottawa et Patrimoine canadien, cette émission vous fera voyager de l'Ontario au Manitoba, en passant par le Yukon, la Nouvelle-Écosse, l'Alberta et le Québec.

IllumiNATION - Une célébration du solstice d'hiver sera diffusée sur la chaîne YouTube de Patrimoine canadien le 21 décembre à 20 h (heure locale) et sur les chaînes de Rogers TV et OMNI Television. Cette télédiffusion sera accessible jusqu'au 7 janvier chez les câblodistributeurs participants et sur la chaîne YouTube de Patrimoine canadien.

Afin d'assurer la sécurité de tous durant la pandémie, des mesures de prévention contre la COVID-19 seront mises en place dans le respect des consignes de santé publique. Plus de détails seront dévoilés prochainement sur le site Internet Les lumières de Noël au Canada.

Citations

« Depuis 37 ans, Les lumières de Noël au Canada demeurent une tradition de fierté qui illumine le mois de décembre. Cette année, célébrons le début de l'hiver en assistant à la projection multimédia qui sera présentée gratuitement sur la Colline du Parlement et en parcourant La route des lumières qui longe le boulevard de la Confédération, un parcours d'honneur dans la capitale. Découvrons les traditions et les légendes canadiennes grâce à l'émission de télévision IllumiNATION - Une célébration du solstice d'hiver. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

« Manuvie est fière de parrainer cette grande tradition canadienne. IllumiNATION enchante d'innombrables Canadiens et Canadiennes reflétant notre diversité et notre inclusion, et cette année, les traditions et coutumes autochtones, et aident à commencer chaque nouvelle année sur une note lumineuse. »

- Peter Wilkinson, chef mondial, Affaires réglementaires et relations publiques, Manuvie

Les faits en bref

Le 37e programme Les lumières de Noël au Canada commencera le 8 décembre 2021.

Le principal mot-clic est #LumièresAuCanada.

Pour l'émission de télévision IllumiNATION - Une célébration du solstice d'hiver, utilisez le mot-clic #IllumiNATION.

Patrimoine canadien remercie :

Manuvie, commanditaire exclusif des Lumières de Noël au Canada .

. Rogers TV, coproducteur de l'émission de télévision IllumiNATION - Une célébration du solstice d'hiver

