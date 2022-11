180 librairies représentant quelque 470 points de vente au Canada recevront 12 millions de dollars pour accroître leurs ventes de livres en ligne

MONTRÉAL, le 9 nov. 2022 /CNW/ - Les livres sont un moyen pour nous de renouer avec nos histoires, d'explorer, d'apprendre et de contribuer à la vitalité culturelle et économique de nos communautés. Patrimoine canadien tient à aider le secteur canadien du livre à continuer de s'adapter et d'innover pour atteindre les lecteurs et lectrices partout au pays. Aujourd'hui, le ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, Pablo Rodriguez, ainsi que Rachel Bendayan, députée d'Outremont, ont annoncé un financement de 12 millions de dollars pour aider les librairies canadiennes à accroître leur vente de livres en ligne.

Ces fonds seront accordés à 180 librairies qui exploitent 467 points de vente au Canada. Ils s'adresseront à un large éventail d'entreprises, notamment les librairies appartenant à des membres de communautés en quête d'équité au pays, ainsi que celles situées dans des communautés rurales et éloignées. C'est la première fois que des fonds sont distribués au moyen du nouveau volet Soutien aux librairies du Fonds du livre du Canada du gouvernement du Canada. Ce nouveau volet offrira aux librairies canadiennes un soutien de deux ans pour améliorer leurs modèles d'affaires en ligne là où cela sera le plus efficace et pour accroître leurs ventes en ligne de livres canadiens imprimés. Le montant du financement accordé se base sur les ventes antérieures de livres canadiens.

La pandémie de COVID-19 a entrainé une forte hausse de la demande de vente de livres en ligne, ce qui a occasionné des défis logistiques et des coûts supplémentaires en matière de main-d'œuvre, de technologie et d'expédition. Les investissements aideront les librairies canadiennes à continuer de mettre davantage de livres canadiens entre les mains du lectorat, où qu'il se trouve. La vente de livres canadiens en ligne profite à l'ensemble de l'industrie du livre, des gens de plume aux maisons d'édition, en passant par les librairies.

Dans l'Énoncé économique de l'automne de 2022, le gouvernement du Canada a souligné son intention de poursuivre sa saine gestion de l'économie et d'être présent pour la population canadienne.

Pour obtenir plus de détails et une liste complète des bénéficiaires, consulter le document d'information.

Citations

« Les librairies locales sont un lien important entre la population canadienne et nos histoires. Soutenir nos librairies dans le développement de leurs ventes en ligne c'est investir dans notre rayonnement culturel, mais aussi dans l'avenir de nos auteurs, autrices et maisons d'édition. Elles pourront joindre un public plus vaste au pays, où qu'il se trouve, et lui donner accès à un large éventail de livres canadiens. »

- Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

« Les librairies jouent un rôle fondamental dans nos communautés. Elles nous font découvrir des auteurs et autrices en devenir, mettent en valeur nos histoires et contribuent à notre vie culturelle et économique. Ce sont également des lieux privilégiés pour se réunir et faire des rencontres, par la place centrale qu'elles occupent au sein de nos quartiers. Ce sont à bien des égards le cœur de nos quartiers. Ce fonds fédéral complémentaire aidera nos librairies locales à se développer et leur permettra de toucher encore davantage de lectrices et lecteurs canadiens. Que pourrait-on souhaiter de mieux? »

- Rachel Bendayan, députée d'Outremont

Les faits en bref

Le Fonds du livre du Canada assure l'accès à une gamme diversifiée de livres canadiens à l'échelle nationale et internationale, en investissant dans une industrie du livre robuste qui publie et commercialise des livres canadiens.

Chaque année, le Fonds du livre du Canada aide les éditeurs à produire environ 6 500 nouveaux livres canadiens, à employer près de 2 500 personnes et à générer 400 millions de dollars de ventes, dont 125 millions de ventes à l'exportation vers près de 100 marchés internationaux.

Dans le budget de 2021, on annonçait un investissement de 32,1 millions de dollars sur deux ans pour aider les librairies à accroître leurs ventes en ligne. Ces fonds seront versés en 2022-2023 et 2023-2024.

Le nouveau volet Soutien aux librairies du Fonds du livre du Canada a été lancé en mars 2022. Il s'agit d'un volet du programme d'une durée de deux ans qui fournira un soutien en 2022-2023 et en 2023-2024 afin d'aider les librairies canadiennes à augmenter leurs ventes en ligne de livres imprimés canadiens et à améliorer leur modèle d'affaires pour les ventes en ligne.

Les fonds du volet Soutien aux librairies sont attribués en fonction des ventes passées de livres imprimés canadiens pour une année de référence donnée. Cela permettra de diriger davantage de fonds vers les libraires qui ont fait leurs preuves en matière de présentation d'auteurs canadiens au lectorat canadien.

Produits connexes

Document d'information : Liste des librairies canadiennes qui bénéficieront des investissements du gouvernement du Canada pour accroître les ventes en ligne de livres canadiens

Le volet Soutien aux librairies du Fonds du livre du Canada du gouvernement du Canada fournira 12 millions de dollars à 180 librairies, dont 177 petites chaînes et librairies indépendantes, ainsi que 3 grandes chaînes de librairies, pour les aider à accroître leurs ventes de livres en ligne en 2022-2023 et 2023-2024. Au total, 467 points de vente partout au Canada bénéficieront de ce soutien, dont 50 librairies situées dans des communautés rurales ou éloignées, et 37 librairies appartenant à des membres de communautés autochtones, de communautés de langue officielle en situation minoritaire et de communautés racisées partout au pays.

LISTE DES BÉNÉFICIAIRES - PETITES CHAÎNES ET LIBRAIRIES INDÉPENDANTES AU CANADA

Nom Point de vente Province Financement Buropro Citation Beloeil 5 Québec 150 000 $ Librairie Monet PDV 1 Québec 150 000 $ Coop Zone Université Laval 4 Québec 150 000 $ Université de Toronto 4 Ontario 150 000 $ Goodminds.com 1 Ontario 150 000 $ York University Bookstore 1 Ontario 150 000 $ McNally Robinson Booksellers 3 Manitoba, Saskatchewan 150 000 $ Tinlids Inc. 1 Ontario 147 148 $ Coopsco Outaouais 5 Québec, Ontario 139 891 $ Librairie Coopérative Édouard-Montpetit 2 Québec 138 468 $ Biblairie GGC Magog 2 Québec 134 644 $ Librairie Carcajou 2 Québec 122 471 $ Librairie Moderne 1 Québec 121 350 $ Groupe Coopsco (Coopsco Granby et Librairie Montmorency) 2 Québec 119 137 $ Coopérative de l'Université de Sherbrooke 4 Québec 115 660 $ Coopsco des Laurentides 2 Québec 109 026 $ Librairie du Soleil Inc. (Gatineau) 1 Québec 108 204 $ Librairie Pantoute 2 Québec 100 598 $ Coop HEC Montréal 1 Québec 97 235 $ Librairie Martin Joliette 1 Québec 94 352 $ Coopsco Trois-Rivières 3 Québec 91 933 $ Saunders Book Company 1 Ontario 85 237 $ Librairie Raffin 3 Québec 75 380 $ Librairie Le Papetier 2 Québec 72 834 $ Munro's Bookstore Limited 1 Colombie-Britannique 72 398 $ Librairie l'Alphabet 1 Québec 67 239 $ Librairie Lu-Lu PDV 1 Québec 67 016 $ Coopsco Saint-Hyacinthe 3 Québec 65 425 $ Librairie de Verdun 3 Québec 64 665 $ Coop UQAM 3 Québec 64 655 $ Librairie Boyer 4 Québec 64 099 $ Kidsbooks 2 Colombie-Britannique 62 448 $ Book City 4 Ontario 61 951 $ Librairie Alire 1 Québec 57 239 $ Librairie Le Fureteur PDV 1 Québec 56 313 $ Bolen Books Incorporated 1 Colombie-Britannique 55 559 $ Bookmark 2 Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse 52 309 $ Association coopérative étudiante du Collège de Valleyfield PDV 1 Québec 51 107 $ DBA Black Bond Books 6 Colombie-Britannique 49 705 $ Librairie La Liberté Inc. 1 Québec 47 487 $ Another Story Bookshop 1 Ontario 46 905 $ Librairie Ste-Thérèse 1 Québec 46 608 $ Librairie Marie-Laura 1 Québec 46 038 $ Coopsco Sainte-Foy 1 Québec 45 696 $ Audreys Books Ltd. 1 Alberta 44 910 $ Librairie Au Boulon d'Ancrage 1 Québec 42 695 $ Librairie du Soleil d'Ottawa 1 Ontario 41 796 $ Coop Droit 1 Québec 41 406 $ Librairie du Portage 1 Québec 40 806 $ Librairie Paulines Montréal 1 Québec 38 870 $ Librairie Drawn & Quarterly 2 Québec 38 082 $ Librairie acadienne - Université de Moncton 1 Nouveau-Brunswick 35 996 $ Librairie Harvey 1 Québec 35 985 $ Librairie Pélagie 2 Nouveau-Brunswick 33 731 $ Type Books 3 Ontario 33 438 $ Librairie Le Port de tête 2 Québec 32 728 $ Librairie Côte-Nord 1 Québec 31 000 $ Coop Rosemont 1 Québec 30 863 $ Librairie Larico Inc,. 1 Québec 28 876 $ Librairie Carpe Diem, Coopérative de Solidarité 1 Québec 28 785 $ Service scolaire Rouyn-Noranda 1 Québec 28 770 $ Librairie L'Écuyer 1 Québec 28 432 $ Librairie Liber 1 Québec 27 119 $ Librairie Chouinard Inc. 1 Québec 26 223 $ Papeterie des Hautes-Rivières Inc. 1 Québec 26 147 $ Mosaic Books 1 Colombie-Britannique 26 000 $ Ben McNally Books 1 Ontario 25 737 $ Librairie Zone Libre PDV 1 Québec 25 462 $ Librairie Alpha 1 Québec 25 000 $ Perfect Books 1 Ontario 24 002 $ Librairie Michabou PDV 1 Québec 23 984 $ Librairie Livres en tête 1 Québec 23 900 $ Librairie Du Square 2 Québec 23 230 $ The Book Shelf of Guelph Ltd. 1 Ontario 23 024 $ Librairie Michel Fortin PDV 1 Québec 22 942 $ Papeterie Commerciale 2 Québec 22 149 $ Librairie boutique Venus 1 Québec 21 767 $ Librairie l'Exèdre PDV 1 Québec 21 549 $ Librairie Bertrand 1 Québec 21 042 $ Librairie Morency Inc. 1 Québec 20 504 $ Coopoly -- Coopérative étudiante de Polytechnique PDV 1 Québec 20 403 $ Librairie les Bouquinistes, Coopérative de Solidarité 1 Québec 20 120 $ Corporation Presse Commerce 2 Québec 20 012 $ Armchair Books 1 Colombie-Britannique 19 292 $ Librairie du Nord 1 Québec 19 211 $ UBC Bookstore 1 Colombie-Britannique 18 803 $ Librairie L'Option 1 Québec 18 800 $ Buro & Cie 2 Québec 18 384 $ Librairie L'Intrigue 1 Québec 17 982 $ Librairie Baie-St-Paul PDV 1 Québec 17 624 $ The Book Keeper 1 Ontario 17 609 $ The Beguiling Books & Art Inc. 1 Ontario 17 448 $ Librairie Matulu 1 Nouveau-Brunswick 17 444 $ Librairie Asselin 1 Québec 17 169 $ Russell Books Ltd. 1 Colombie-Britannique 17 110 $ Chouette Librairie PDV 1 Québec 16 166 $ Blue Heron Books 1 Ontario 15 820 $ Octopus Books 1 Ontario 15 339 $ Librairie Au Carrefour Promenades Montarville 1 Québec 15 302 $ Strong Nations Publishing Inc. 1 Colombie-Britannique 15 156 $ Misty River Books 1 Colombie-Britannique 14 907 $ Otter Books Inc.. 1 Colombie-Britannique 14 766 $ La Maison Anglaise 1 Québec 14 608 $ Coop de Solidarité l'Euguélionne, Librairie Féministe 1 Québec 14 267 $ Livres Lac-Brome Inc.. 1 Québec 13 766 $ Le Coin du Livre (Central) Limited 1 Ontario 13 484 $ Books & Company Ltd.. 1 Ontario 12 322 $ Banyen Books & Sound 1 Colombie-Britannique 11 316 $ Librairie Martin 1 Québec 11 225 $ Shelf Life Books 1 Alberta 11 048 $ Glass Bookshop 1 Alberta 10 681 $ Librairie Vaugeois 1 Québec 10 632 $ Booklore 1 Ontario 10 281 $ Librairie il était une fois 1 Ontario 10 246 $ Tattletales Books Limited 1 Nouvelle-Écosse 10 188 $ Guides de Voyage Ulysse Inc. 1 Québec 9 996 $ Librairie A.B.C. Inc. 1 Québec 9 961 $ A Different Booklist 1 Ontario 9 887 $ Bookingham Palace Bookstore 1 Colombie-Britannique 9 539 $ L'Hibou-Coup Inc. 1 Québec 9 501 $ Massy Books Inc. 1 Colombie-Britannique 9 135 $ Librairie Jeunesse le Repère 1 Québec 8 942 $ Epic Books 1 Ontario 8 795 $ Librairie Fleury PDV 1 Québec 8 457 $ 32 Books & Gallery 1 Colombie-Britannique 8 345 $ Mad Hatter Bookstore/Bainton's Tannery Outlet 1 Nouvelle-Écosse 7 792 $ Mabel's Fables Bookstore 1 Ontario 7 528 $ Ella Minnow Children's Bookstore 1 Ontario 7 486 $ The Mulberry Bush Book Store 1 Colombie-Britannique 7 325 $ Mill Street Books 1 Ontario 7 276 $ Woozles 1 Nouvelle-Écosse 7 178 $ Bouquinart Librairie & Galerie d'Art 1 Québec 7 152 $ Cartes, Timbres et Monnaies Ste-Foy 5 Québec 7 010 $ Tianji Inc. 1 Ontario 6 979 $ Pages Books 1 Alberta 6 938 $ Huckleberry Books 1 Colombie-Britannique 6 793 $ Librairie Hannenorak PDV 1 Québec 6 519 $ Glad Day Bookshop Inc. 1 Ontario 6 370 $ Block Shop Books 1 Nouvelle-Écosse 6 237 $ Turning the Tide Bookstore 1 Saskatchewan 6 154 $ Librairie l'Encre Noire 1 Québec 5 856 $ Chat Noir Books 1 Ontario 5 768 $ Librairie coopérative du Collège de Maisonneuve 1 Québec 5 656 $ Tidewater Books 1 Nouveau-Brunswick 5 621 $ La Librairie Donnaconna 1 Québec 5 616 $ Librairie En Marge 1 Québec 5 422 $ The Open Book 1 Colombie-Britannique 5 361 $ Biblioasis Inc.. 1 Ontario 5 094 $ King's Co-op Bookstore 1 Nouvelle-Écosse 5 000 $ Librairie Louis Fréchette 1 Québec 5 000 $ King W. Books 1 Ontario 5 000 $ Lunenburg Bound Books and Paper 1 Nouvelle-Écosse 5 000 $ The Inside Story 1 Nouvelle-Écosse 5 000 $ White Pine Books 1 Ontario 4 000 $ The Next Page 1 Alberta 4 000 $ Coopsco Aménagement 1 Québec 4 000 $ Wendel's Bookstore & Café Inc. 1 Colombie-Britannique 4 000 $ BMV Bookstores 1 Ontario 4 000 $ Forster's Book Garden 1 Ontario 3 000 $ Bacchus Books and Café 1 Colombie-Britannique 3 000 $ India Bookworld 1 Colombie-Britannique 3 000 $ Iron Dog Books 1 Colombie-Britannique 3 000 $ Singing Pebble Books 1 Ontario 3 000 $ Kerr's Corner Books 1 Ontario 2 000 $ Kinder Books 1 Colombie-Britannique 2 000 $ Windowseat Books 1 Colombie-Britannique 2 000 $ Whodunit Bookshop 1 Manitoba 2 000 $ People's Co-operative Bookstore Association 1 Colombie-Britannique 2 000 $ School House Teaching Supplies Incorporated 1 Colombie-Britannique 2 000 $ Kent Book Store Ltd.. 1 Ontario 2 000 $ Moonbeam Books Inc.. 1 Ontario 2 000 $ Once Upon A Bookstore 1 Colombie-Britannique 2 000 $ Jake's Co-op 1 Québec 2 000 $ The Bookstore on Perron Street 1 Alberta 1 000 $ O-Taku Manga Lounge Inc. 1 Québec 1 000 $ Kennedy's Parable 3 Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique 1 000 $ Knowledge Bookstore 1 Ontario 1 000 $

LISTE DES BÉNÉFICIAIRES - GRANDES CHAÎNES DE LIBRAIRIES AU CANADA

Nom Nombre de points de vente Province Financement Indigo Books & Music Inc. 178 Ontario 3 500 000 $ Librairie Renaud-Bray Inc. 32 Québec 1 891 383 $ Groupe Archambault Inc. 16 Québec 608 617 $

Liens connexes

Soutien aux librairies

Soutien aux organismes

Fonds du livre du Canada

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Laura Scaffidi, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Patrimoine canadien, [email protected] ; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]