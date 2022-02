Les jeunes investisseurs rétablissent les faits dans le sondage d'opinion de RBC Placements en Direct

Les investisseurs en ligne âgés de 18 à 34 ans ont des objectifs à long terme

Ils se soucient des questions d'argent

Ils ne pensent pas tout savoir

TORONTO, le 22 févr. 2022 /CNW/ - Les jeunes investisseurs veulent rétablir les faits. Contrairement à la croyance populaire, ils ne se précipitent pas tous en ligne en quête de gains rapides. Ils ont des objectifs à long terme et considèrent les placements comme un moyen de les atteindre. Même s'ils croient que leurs parents sous-estiment leurs connaissances en placement, ils ne pensent pas tout savoir.

Le nombre de jeunes adultes âgés de 18 à 34 ans qui s'intéressent aux placements autogérés a fortement augmenté depuis que la pandémie de COVID-19 a éclaté. En fait, selon le Sondage sur les jeunes investisseurs RBC Placements en Direct 2022, près de la moitié (48 %) des investisseurs autonomes de ce groupe d'âge se sont lancés pendant la pandémie.

« Même si de nombreux jeunes Canadiens ont rejoint la communauté des investisseurs autonomes, de fausses idées continuent de circuler à leur sujet, note Lori Darlington, présidente et chef de la direction, RBC Placements en Direct. D'après les réponses recueillies lors du sondage, ils n'investissent pas tous à court terme pour obtenir des gains instantanés. Ils font des placements à long terme. »

Mme Darlington ajoute que près de la moitié des clients qui ont adhéré aux services de courtage en ligne de RBC pendant la pandémie ont moins de 35 ans. « Ce changement générationnel devrait se poursuivre selon nous, étant donné que de plus en plus de jeunes cherchent à prendre leur avenir financier en main. »

Les jeunes investisseurs interrogés ont corrigé une autre perception erronée selon laquelle leur génération veut une satisfaction immédiate. En réalité, ils prennent beaucoup de temps à choisir leurs placements (77 %). Ils aiment faire des recherches et fondent leurs décisions sur les renseignements qu'ils recueillent (87 %). Ils considèrent également que les placements autogérés sont importants pour l'atteinte de leurs objectifs financiers à long terme (87 %) et pour leur sécurité financière (86 %).

« Nous avons été ravis de découvrir que beaucoup de jeunes adultes veulent en apprendre plus sur les placements », dit Mme Darlington. Elle souligne que les services de courtage en ligne de RBC offrent aux investisseurs, qu'ils soient novices ou chevronnés, des ressources considérables, notamment des analyses et recherches approfondies de tiers. « Nous avons toujours eu à cœur d'aider les Canadiens de tous âges à comprendre qu'ils pouvaient contribuer à leur avenir financier en effectuant leurs propres recherches et opérations. Nous présentons des idées inspirantes sur notre site d'une manière qui, nous l'espérons, intrigue et attire les investisseurs de toutes générations, peu importe leur expérience. »

Voici quelques publications récentes de la série Investisseur inspiré et de l'Académie des placements de RBC Placements en Direct : Que peut nous enseigner un hamster du Net sur les placements? ; Flambée de l'inflation : comment nous en sommes arrivés là et ce qui nous attend ; Valeur réelle d'une action : un professionnel présente 5 outils d'analyse fondamentale .

Mme Darlington fait aussi remarquer que la soif d'information financière des jeunes investisseurs ne date pas d'hier, comme l'indiquent leurs réponses à une autre question du sondage : « Quels conseils financiers auriez-vous aimé recevoir de la génération de vos parents? » « Les réponses fournies sont par ordre de priorité : "Comment investir", "Comment économiser", "Comment gérer un budget", "Comment gérer les dépenses quotidiennes tout en économisant pour l'avenir", et "Comment gérer sa dette". Si les jeunes investisseurs d'aujourd'hui donnent des astuces pratiques sur ces sujets à la prochaine génération, celle-ci sera bien outillée pour bâtir tôt son avenir financier. »

Pour plus de renseignements sur la série Investisseur inspiré et l'Académie des placements de RBC Placements en Direct, veuillez consulter le site https://www.rbcplacementsendirect.com .

APERÇU : SONDAGE SUR LES JEUNES INVESTISSEURS RBC PLACEMENTS EN DIRECT 2022

(Canadiens âgés de 18 à 34 ans qui investissent en ligne) ATTITUDES À L'ÉGARD DES PLACEMENTS : FAITS SAILLANTS Investissent en vue d'atteindre des objectifs financiers à long terme (85 %). Affirment que leurs investissements autogérés contribuent grandement à leur sécurité financière (86 %). Voient les investissements comme un moyen qui les aide à obtenir ce qu'ils veulent maintenant et à l'avenir (39 %). 20 % affirment mieux comprendre l'investissement que le pensent leurs parents (20 %), mais la majorité d'entre eux veulent en apprendre plus sur le sujet (soit 82 % de tous les jeunes investisseurs autonomes actuels et potentiels). LES SUJETS SUR LESQUELS LES JEUNES INVESTISSEURS AURAIENT SOUHAITÉ RECEVOIR DES CONSEILS DE LEURS PARENTS Investir (57 %) Épargner (46 %) Établir un budget (44 %) Gérer les dépenses courantes tout en épargnant pour le futur (43 %) Gérer les dettes (34 %) « Si les jeunes investisseurs d'aujourd'hui donnent des astuces pratiques sur ces sujets à la prochaine génération, celle-ci sera bien outillée pour bâtir tôt son avenir financier. »

Lori Darlington, présidente et chef de la direction, RBC Placements en Direct

Au sujet du Sondage sur les jeunes investisseurs RBC Placements en Direct 2022

Les résultats présentés sont ceux d'un sondage Ipsos mené pour le compte de RBC. Le sondage a été mené en ligne auprès d'un échantillon de n = 1 530 investisseurs âgés de 18 à 65 ans entre le 26 octobre et le 5 novembre, 2021. Cet échantillon est constitué de 900 investisseurs autonomes actuels et de 630 personnes intéressées par les placements autogérés. Les résultats présentés dans ce document sont fondés sur n = 529 investisseurs âgés de 18 à 34 ans. La marge d'erreur est de ± 2,9 points pour l'ensemble du sondage et de ± 4,9 points pour les résultats visant les investisseurs âgés de 18 à 34 ans.

