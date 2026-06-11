Les investisseurs canadiens accordent la priorité à l'accessibilité financière, à l'inflation et à la résilience économique dans le nouveau Baromètre des investisseurs de l'AIR

Une nouvelle série d'études offre un aperçu des facteurs qui influencent le sentiment des investisseurs et leur prise de décision

TORONTO, le 11 juin 2026 /CNW/ - L'Association pour l'investissement responsable (AIR) a publié aujourd'hui sa première édition du Baromètre des investisseurs, une nouvelle série d'études visant à cerner le sentiment des investisseurs canadiens et l'évolution de leurs priorités en matière d'investissement.

Réalisé dans le cadre de l'Initiative de recherche sur l'investissement responsable, ce premier Baromètre des investisseurs intervient dans un contexte d'incertitude économique persistante et examine les facteurs qui influencent le plus les décisions d'investissement, la compréhension qu'ont les investisseurs de l'investissement responsable, ainsi que les types d'informations que les Canadiens attendent de leurs conseillers financiers.

Les résultats, issus d'un sondage mené auprès de 1 001 investisseurs canadiens, révèlent que l'accessibilité financière et l'inflation sont actuellement les facteurs qui influencent le plus les décisions d'investissement, suivis par la résilience économique du Canada et l'incertitude géopolitique mondiale. La responsabilité des entreprises et la gouvernance, le développement des secteurs de l'énergie et des infrastructures, ainsi que les risques liés au climat et à l'environnement restent également des facteurs importants pour de nombreux investisseurs.

« Le paysage de l'investissement évolue rapidement, sous l'effet des pressions économiques, des développements géopolitiques et de l'évolution des attentes des investisseurs, a déclaré Patricia Fletcher, cheffe de la direction de l'Association pour l'investissement responsable. À une époque où les enjeux d'accessibilité financière, l'incertitude économique et les développements géopolitiques continuent d'influencer le comportement des investisseurs, il est plus important que jamais de comprendre comment les Canadiens composent avec ces réalités. La série Baromètre des investisseurs a été créée afin d'offrir un portrait plus fréquent du sentiment des investisseurs entre nos grandes études annuelles. Les résultats soulignent l'importance de bien comprendre les priorités des investisseurs et de veiller à ce que les discussions sur l'investissement demeurent pertinentes, adaptées et ancrées dans les réalités que vivent les Canadiens aujourd'hui. »

L'étude a également révélé que les investisseurs réagissent favorablement à des expressions telles que « investissement responsable », « investissement durable » et « investissement aligné sur les valeurs » lorsqu'il s'agit de décrire des approches d'investissement qui prennent en compte des facteurs allant au-delà de la seule performance financière. Par ailleurs, les résultats indiquent qu'il existe encore des divergences considérables dans la manière dont les investisseurs interprètent la notion d'« investissement responsable », ce qui souligne l'importance constante de l'éducation des investisseurs et d'une communication claire.

D'autres résultats indiquent un intérêt croissant pour des entretiens plus personnalisés avec les conseillers financiers. Les investisseurs ont indiqué que les questions liées aux valeurs personnelles, aux préférences d'investissement et aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) constituent des éléments essentiels d'une planification financière globale. Les personnes interrogées ont également désigné les ressources pratiques, notamment les exemples d'options d'investissement, les explications sur les implications en matière de risque et de rendement, ainsi que les études de cas concrets, comme des outils précieux pour prendre des décisions d'investissement éclairées.

Principaux constats

L'accessibilité financière et l'inflation sont les principaux facteurs qui influencent les décisions des investisseurs ; près de la moitié des investisseurs canadiens les citent comme ayant le plus grand impact sur leurs choix d'investissement.

près de la moitié des investisseurs canadiens les citent comme ayant le plus grand impact sur leurs choix d'investissement. Les investisseurs restent très attentifs à la résilience économique et aux incertitudes géopolitiques, ce qui met en évidence des préoccupations qui vont au-delà des finances personnelles et de la performance des marchés.

ce qui met en évidence des préoccupations qui vont au-delà des finances personnelles et de la performance des marchés. Plusieurs termes liés à l'investissement responsable trouvent un écho auprès des investisseurs, notamment « investissement responsable », « investissement durable » et « investissement aligné sur les valeurs ».

notamment « investissement responsable », « investissement durable » et « investissement aligné sur les valeurs ». La compréhension de l'investissement responsable reste fragmentée, les investisseurs associant ce terme à toute une série de concepts, notamment les facteurs ESG, l'alignement sur les valeurs, l'atténuation des risques et l'impact.

les investisseurs associant ce terme à toute une série de concepts, notamment les facteurs ESG, l'alignement sur les valeurs, l'atténuation des risques et l'impact. Les investisseurs souhaitent avoir des échanges plus personnalisés avec leurs conseillers, notamment des discussions portant sur leurs valeurs, leurs préférences et les questions liées aux facteurs ESG, parallèlement à leurs objectifs financiers.

notamment des discussions portant sur leurs valeurs, leurs préférences et les questions liées aux facteurs ESG, parallèlement à leurs objectifs financiers. Les conseils pratiques sont essentiels, car les investisseurs recherchent des exemples, des études de cas et des informations sur les risques et les rendements pour étayer leurs décisions d'investissement.

La série « Investor Pulse Check » vient compléter les études phares de l'Initiative de recherche sur l'investissement responsable, notamment le Rapport de tendances de l'investissement responsable canadien, le Sondage d'opinion des investisseurs et l'Étude sur les perspectives des conseillers en IR, en offrant des analyses plus régulières sur les tendances émergentes et l'évolution du marché.

Une courte vidéo présentant les principales conclusions de la première édition du Baromètre des investisseurs a également été publiée aujourd'hui.

Le Baromètre des investisseurs et les vidéos qui l'accompagnent sont disponibles à l'adresse www.ri-research-initiative.ca.

Les prochains Baromètres des investisseurs continueront d'examiner les enjeux émergents qui influencent le sentiment des investisseurs, leurs préférences en matière d'investissement et l'investissement responsable au Canada.

L'Association pour l'investissement responsable tient à remercier chaleureusement les partenaires de l'Initiative de recherche sur l'investissement responsable - Addenda Capital, Desjardins, Placements Mackenzie, Banque Nationale Investissements, RBC Gestion mondiale d'actifs et Gestion de placements TD - dont l'engagement continu contribue à faire avancer ces travaux de recherche essentiels.

Méthodologie

Le premier Baromètre des investisseurs est basé sur les données recueillies par Ipsos auprès de 1 001 investisseurs individuels canadiens entre le 1er et le 6 mai 2026. Les investisseurs sont définis comme des personnes qui possèdent actuellement des investissements tels que des fonds communs de placement, des fonds négociés en bourse, des actions, des obligations ou d'autres titres. Le sondage a un intervalle de crédibilité bayésien de ±3,5 %.

À propos de l'Initiative de recherche sur l'investissement responsable

L'Initiative de recherche sur l'investissement responsable, un programme de l'Association pour l'investissement responsable (AIR), fournit des recherches objectives et fondées sur des données couvrant l'ensemble du spectre de l'investissement responsable au Canada par le biais d'une série d'études et de rapports complémentaires.

L'initiative et la production de ses recherches sont généreusement soutenues par les partenaires Addenda Capital, Desjardins, Placements Mackenzie, Banque Nationale Investissements, RBC Gestion mondiale d'actifs et Gestion de placements TD.

Pour en savoir plus, visitez la page www.ri-research-initiative.ca.

À propos de l'Association pour l'investissement responsable

L'Association pour l'investissement responsable (AIR) est l'association canadienne du secteur de l'investissement dont l'objectif est d'ancrer l'investissement responsable dans l'écosystème financier du Canada. Les membres de l'AIR sont des gestionnaires d'actifs, des propriétaires d'actifs, des conseillers et des prestataires de services. Les membres institutionnels de l'AIR gèrent collectivement plus de 47 billions de dollars d'actifs à l'échelle mondiale.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page www.riacanada.ca.

SOURCE Association Pour l'Investissement Responsable

Contact pour les médias : Ady Jonsohn, Vice-présidente du développement et de la diffusion du contenu, Association pour l'investissement responsable, [email protected]