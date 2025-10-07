Malgré un ralentissement dans l'adoption de l'IR, les conseillers engagés restent fidèles à cette approche, les prévisions de croissance sont positives et près de la moitié des répondants soutiennent l'intégration de l'IR dans les formulaires « Know Your Client » (connaissez votre client).

TORONTO, le 7 oct. 2025 /CNW/ - L'adoption de l'investissement responsable (IR) par les conseillers financiers canadiens a diminué depuis 2023, mais le nombre d'utilisateurs engagés reste stable. En outre, des opportunités émergent pour combler les lacunes en matière de services et aligner les pratiques des conseillers sur la forte demande des clients, selon une nouvelle étude publiée aujourd'hui par l'Association pour l'investissement responsable (AIR).

L'Étude des aperçus des conseillers en IR 2025 de l'AIR, basée sur un sondage national mené auprès de 300 conseillers en placement de détail canadiens, montre que, bien que l'adoption de l'IR ait diminué depuis 2023, les prévisions de croissance globale restent positives. L'étude souligne également l'existence de « lacunes persistantes en matière de services liés à l'IR », les clients intéressés par l'IR ne bénéficiant pas des services qu'ils souhaitent. Près de la moitié des conseillers sont toutefois favorables à l'ajout de questions relatives à l'IR dans le processus « Know Your Client » (KYC), une étape importante pour combler cette lacune.

« Alors que l'adoption s'est stabilisée, la demande des investisseurs pour les IR reste forte et les conseillers restent ouverts à combler les lacunes en matière de services », déclare Patricia Fletcher, cheffe de la direction de l'AIR. « En mobilisant les grossistes et en fournissant aux conseillers des outils et des formations, nous pouvons leur donner les moyens d'aligner les portefeuilles sur les valeurs de leurs clients. »

Cette étude est publiée dans le cadre de l'Initiative de recherche sur l'investissement responsable, un programme de l'AIR qui fournit des informations objectives et fondées sur des données couvrant tout le spectre de l'investissement responsable au Canada à travers trois rapports complets.

Les principales conclusions de l'étude comprennent :

Modération de l'adoption de l'IR : 64 % des conseillers déclarent avoir recours à l'investissement responsable en 2025, contre 73 % en 2023, ce qui reflète une diminution du nombre de nouveaux entrants dans ce domaine.

64 % des conseillers déclarent avoir recours à l'investissement responsable en 2025, contre 73 % en 2023, ce qui reflète une diminution du nombre de nouveaux entrants dans ce domaine. Stabilité chez les conseillers engagés : les conseillers qui ont recours à l'IR restent constants, avec en moyenne 13 % des actifs sous gestion (AUM) alloués à l'IR, un chiffre inchangé par rapport aux années précédentes.

les conseillers qui ont recours à l'IR restent constants, avec en moyenne 13 % des actifs sous gestion (AUM) alloués à l'IR, un chiffre inchangé par rapport aux années précédentes. Perspectives de croissance positives : 75 % des conseillers prévoient une croissance de l'IR au cours des deux prochaines années, même si les attentes sont moins élevées qu'en 2023.

75 % des conseillers prévoient une croissance de l'IR au cours des deux prochaines années, même si les attentes sont moins élevées qu'en 2023. Lacunes persistantes en matière de service : les clients restent plus enclins que les conseillers à engager des conversations sur l'IR, ce qui souligne la nécessité pour les conseillers d'adopter une attitude plus proactive.

les clients restent plus enclins que les conseillers à engager des conversations sur l'IR, ce qui souligne la nécessité pour les conseillers d'adopter une attitude plus proactive. Le KYC comme opportunité : près de la moitié (46 %) des conseillers sont favorables à l'ajout de questions sur l'IR dans les formulaires « Know Your Client » (KYC), ce qui pourrait contribuer à combler les lacunes en matière de service.

près de la moitié (46 %) des conseillers sont favorables à l'ajout de questions sur l'IR dans les formulaires « Know Your Client » (KYC), ce qui pourrait contribuer à combler les lacunes en matière de service. Les grossistes comme catalyseurs : les grossistes restent la principale source d'information et d'éducation sur l'IR, tant pour les utilisateurs que pour les non-utilisateurs, ce qui souligne leur rôle central dans l'adoption de cette technologie par les conseillers.

À propos de l'Étude des aperçus des conseillers en IR

L'Association pour l'investissement responsable publie l'Étude des aperçus des conseillers en IR afin de saisir les tendances évolutives dans l'utilisation et la perception de l'IR par les conseillers financiers canadiens. L'étude de 2025 est basée sur un sondage mené auprès de 300 conseillers par Environics Research entre le 2 et le 9 juillet 2025.

À propos de l'Initiative de recherche sur l'investissement responsable

L'Initiative de recherche sur l'investissement responsable, un programme de l'Association pour l'investissement responsable (AIR), fournit des informations objectives et fondées sur des données couvrant l'ensemble du spectre de l'investissement responsable au Canada par le biais de trois rapports de recherche exhaustifs : 1) le Sondage d'opinion des investisseurs, 2) l'Étude des aperçus des conseillers en IR et 3) le Rapport de tendances de l'investissement responsable canadien.

L'initiative et la production des rapports sont généreusement soutenues par les partenaires Addenda Capital, Desjardins, Placements Mackenzie, Banque Nationale Investissements, RBC Gestion mondiale d'actifs et Gestion de placements TD. Pour en savoir plus, visitez la page www.ri-research-initiative.ca.

À propos de l'Association pour l'investissement responsable (AIR)

L'AIR est l'association canadienne du secteur de l'investissement dont l'objectif est d'ancrer l'investissement responsable (IR) dans l'écosystème financier du Canada. Fondée en 1991, l'AIR soutient ses membres qui s'engagent à promouvoir l'IR au Canada, notamment en intégrant les facteurs ESG dans la prise de décisions d'investissement.

L'AIR rassemble des membres issus de tous les secteurs de l'industrie IR, des conseillers et gestionnaires d'actifs aux propriétaires d'actifs et prestataires de services, favorisant ainsi le développement d'une communauté, proposant des formations et s'engageant au plus haut niveau en matière de politique et de pratique.

Les membres de l'AIR gèrent collectivement plus de 45 000 milliards de dollars d'actifs à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page www.riacanada.ca.

