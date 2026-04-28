Près de la moitié des investisseurs pratiquant l'investissement responsable prévoient d'augmenter leurs allocations ; parmi l'ensemble des investisseurs, 43 % sont plus enclins à investir dans des entreprises ayant leur siège social au Canada

TORONTO, le 28 avril 2026 /CNW/ - Les investisseurs qui pratiquent l'investissement responsable continuent de faire preuve d'un engagement sans faille : près de la moitié d'entre eux prévoient d'augmenter leurs allocations au cours de l'année à venir, alors que les préférences d'investissement générales évoluent en réponse à des facteurs économiques, géopolitiques et environnementaux, selon le Sondage d'opinion des investisseurs 2026 de l'Association pour l'investissement responsable.

D'après un sondage mené auprès de 1 001 investisseurs canadiens, les résultats montrent que 47 % des personnes interrogées qui détiennent actuellement des placements responsables prévoient d'augmenter la part de leur portefeuille consacrée à ces placements au cours de l'année à venir, tandis qu'une proportion équivalente prévoit de maintenir cette part. Seulement 1 % s'attendent à une baisse et 5 % ne sont pas sûrs.

Parallèlement, 43 % des investisseurs déclarent être plus enclins qu'il y a un an à investir dans des entreprises ayant leur siège au Canada, contre 37 % pour les entreprises du secteur de l'énergie et des services publics liées aux infrastructures et 25 % pour les entreprises du secteur de la défense, ce qui met en évidence une tendance générale à privilégier les opportunités nationales et la résilience économique.

Si 67 % des investisseurs se disent intéressés par l'investissement responsable, sans changement par rapport à 2025, cet intérêt soutenu ne s'accompagne pas encore d'une compréhension approfondie, ce qui souligne la nécessité de disposer d'informations plus claires, d'une plus grande transparence et d'une communication plus accessible.

Principaux constats

Les intentions d'allocation restent fortes : Parmi les investisseurs qui détiennent actuellement des placements responsables, 47 % prévoient d'augmenter leurs allocations au cours de l'année à venir, tandis qu'une proportion équivalente prévoit de les maintenir. Seulement 1 % s'attendent à une baisse et 5 % ne sont pas sûrs.

Parmi les investisseurs qui détiennent actuellement des placements responsables, 47 % prévoient d'augmenter leurs allocations au cours de l'année à venir, tandis qu'une proportion équivalente prévoit de les maintenir. Seulement 1 % s'attendent à une baisse et 5 % ne sont pas sûrs. L'intérêt reste vif : 67 % des investisseurs canadiens se disent intéressés par l'investissement responsable, un chiffre comparable à celui de 2025.

67 % des investisseurs canadiens se disent intéressés par l'investissement responsable, un chiffre comparable à celui de 2025. Le manque de connaissances persiste : 71 % des personnes interrogées déclarent ne savoir que peu ou rien sur l'investissement responsable, ou n'en avoir jamais entendu parler.

71 % des personnes interrogées déclarent ne savoir que peu ou rien sur l'investissement responsable, ou n'en avoir jamais entendu parler. Le recours à ces produits reste stable : 28 % des personnes interrogées déclarent détenir des placements responsables, tandis que 38 % ne savent pas si c'est le cas.

28 % des personnes interrogées déclarent détenir des placements responsables, tandis que 38 % ne savent pas si c'est le cas. Le manque de clarté et de confiance reste un obstacle majeur : l'écoblanchiment et la méconnaissance des fonds d'investissement responsables (66 %), suivis par le manque de clarté des appellations des fonds (64 %), constituent les principaux facteurs dissuasifs.

l'écoblanchiment et la méconnaissance des fonds d'investissement responsables (66 %), suivis par le manque de clarté des appellations des fonds (64 %), constituent les principaux facteurs dissuasifs. Évolution des préférences d'investissement : en réponse à des facteurs économiques, géopolitiques et environnementaux, 43 % des investisseurs déclarent être plus enclins qu'il y a un an à investir dans des entreprises ayant leur siège au Canada, contre 37 % pour les entreprises du secteur de l'énergie et des services publics liées aux infrastructures et 25 % pour les entreprises du secteur de la défense.

Dans l'ensemble, ces résultats indiquent que, si l'intérêt pour l'investissement responsable reste élevé et que la conviction des investisseurs actuels est forte, l'évolution des conditions du marché influence également les préférences d'investissement de manière plus générale.

Les investisseurs continuent d'aborder l'investissement responsable sous un angle pratique. La majorité cite les opportunités d'investissement (91 %) et la réduction des risques (88 %) comme considérations clés, aux côtés des valeurs personnelles et de l'impact sociétal.

Bien que la plupart des investisseurs travaillent avec un conseiller financier (68 %), les conversations sur l'investissement responsable ne font pas encore partie intégrante du processus de conseil. Près des trois quarts (73 %) disent qu'ils aimeraient que ces considérations soient incluses dans le processus Know Your Client, mais seulement 28 % déclarent avoir été interrogés.

« Les jeunes investisseurs continuent de montrer plus d'intérêt et d'adopter davantage ces produits, tout en se montrant plus sensibles à des questions telles que l'écoblanchiment et la transparence des produits, déclare Patricia Fletcher, cheffe de la direction de l'AIR. Cela souligne l'importance de disposer d'informations claires, de communications crédibles et de conseils éclairés pour renforcer la confiance des investisseurs. »

Le Sondage d'opinion des investisseurs 2026 a été réalisé dans le cadre de l'Initiative de recherche sur l'investissement responsable de l'AIR, qui fournit des analyses fondées sur des données concernant l'évolution de l'investissement responsable au Canada.

Accédez au rapport complet ici.

* Pour les messages des partenaires de l'Initiative de recherche sur l'investissement responsable, rendez-vous à la page 4 du rapport.

À propos du Sondage d'opinion des investisseurs de l'AIR

L'Association pour l'investissement responsable publie chaque année le Sondage d'opinion des investisseurs de l'AIR afin de connaître le point de vue des investisseurs individuels sur l'investissement responsable et sur diverses questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Le sondage de 2026 est basé sur des données recueillies par Ipsos auprès de 1 001 investisseurs individuels canadiens entre le 11 et le 16 février 2026. Les investisseurs sont définis comme des personnes qui possèdent actuellement des investissements tels que des fonds communs de placement, des fonds négociés en bourse, des actions, des obligations ou d'autres titres. Le sondage a un intervalle de crédibilité bayésien de ±3,5 %.

À propos de l'Initiative de recherche sur l'investissement responsable

L'Initiative de recherche sur l'investissement responsable, un programme de l'Association pour l'investissement responsable (AIR), fournit des informations objectives et fondées sur des données couvrant l'ensemble du spectre de l'investissement responsable au Canada par le biais d'une série de rapports complets :

L'initiative et la production des rapports sont généreusement soutenues par les partenaires Addenda Capital, Desjardins, Placements Mackenzie, Banque Nationale Investissements, RBC Gestion mondiale d'actifs et Gestion de placements TD. Pour en savoir plus, visitez la page www.ri-research-initiative.ca

À propos de l'Association pour l'investissement responsable (AIR)

L'AIR est l'association canadienne du secteur de l'investissement dont l'objectif est d'ancrer l'investissement responsable (IR) dans l'écosystème financier du Canada. Les membres de l'AIR sont des gestionnaires d'actifs, des propriétaires d'actifs, des conseillers et des prestataires de services. Nos membres institutionnels gèrent collectivement approximativement 47 billions de dollars d'actifs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page www.riacanada.ca.

SOURCE Association Pour l'Investissement Responsable

Contact pour les médias : Ady Jonsohn, Vice-présidente du développement et de la diffusion du contenu, Association pour l'investissement responsable, [email protected]