Le nouveau rapport de l'AIR met en évidence un marché résilient, où le débat passe désormais de la quantité à la qualité de la mise en œuvre de l'IR.

TORONTO, le 25 nov. 2025 /CNW/ - L'investissement responsable (IR) demeure une caractéristique déterminante de l'écosystème financier canadien, selon le Rapport de tendances de l'investissement responsable canadien 2025, publié aujourd'hui par l'Association pour l'investissement responsable (AIR). Malgré une surveillance accrue à l'échelle mondiale et des discours de plus en plus polarisés autour des critères ESG, les investisseurs canadiens continuent de manifester une forte conviction dans l'investissement responsable comme moteur de la valeur à long terme et de la gestion des risques.

Produit dans le cadre de l'Initiative de recherche sur l'investissement responsable de l'AIR, le rapport montre que l'intégration ESG est utilisée par 96 % des répondants sur 87 % des actifs sous gestion (AUM). Bien que les attentes en matière de croissance se soient atténuées par rapport aux années précédentes d'expansion accélérée, les deux tiers (66 %) des personnes interrogées s'attendent toujours à une croissance de l'IR, soulignant la pérennité de l'investissement responsable et son rôle intégré dans les processus d'investissement.

« Le débat mondial sur la finance durable est peut-être en train de changer, mais nos données montrent que les investisseurs canadiens restent fermement engagés en faveur de l'investissement responsable », déclare Patricia Fletcher, cheffe de la direction de l'Association pour l'investissement responsable. « Les investisseurs ne se demandent plus si la durabilité fait partie de l'analyse financière. L'accent est maintenant mis sur la manière dont l'IR est mise en œuvre avec intégrité et impact. »

Principaux constats pour 2025

Intégration quasi universelle des critères ESG : 96 % des répondants ont recours à l'intégration des critères ESG, ce qui représente 87 % des actifs sous gestion et renforce le rôle central de l'IR dans les pratiques d'investissement canadiennes.

96 % des répondants ont recours à l'intégration des critères ESG, ce qui représente 87 % des actifs sous gestion et renforce le rôle central de l'IR dans les pratiques d'investissement canadiennes. Niveau élevé de confiance dans les rapports : 69 % des personnes interrogées se disent confiantes dans la qualité globale des rapports ESG, tandis que 91 % ont confiance dans les rapports de leur propre organisation ; les appels en faveur d'une plus grande normalisation et d'une assurance indépendante restent forts.

69 % des personnes interrogées se disent confiantes dans la qualité globale des rapports ESG, tandis que 91 % ont confiance dans les rapports de leur propre organisation ; les appels en faveur d'une plus grande normalisation et d'une assurance indépendante restent forts. Le risque climatique comme facteur déterminant : les risques liés au changement climatique sont désormais le principal moteur de la croissance des investissements responsables, soulignant l'importance financière des considérations climatiques.

les risques liés au changement climatique sont désormais le principal moteur de la croissance des investissements responsables, soulignant l'importance financière des considérations climatiques. Les discours négatifs dans les médias constituent un obstacle : 46 % des personnes interrogées citent la couverture médiatique négative d'autres juridictions comme principal frein à la croissance de l'IR, dépassant l'écoblanchiment comme principale préoccupation.

46 % des personnes interrogées citent la couverture médiatique négative d'autres juridictions comme principal frein à la croissance de l'IR, dépassant l'écoblanchiment comme principale préoccupation. La gestion responsable et la collaboration restent fortes : 76 % des répondants continuent de participer activement à des initiatives de collaboration.

76 % des répondants continuent de participer activement à des initiatives de collaboration. Prévisions de croissance stable : 66 % s'attendent à ce que l'IR continue de croître, 31 % s'attendent à ce que les niveaux d'IR restent stables et presque personne ne s'attend à une contraction.

66 % s'attendent à ce que l'IR continue de croître, 31 % s'attendent à ce que les niveaux d'IR restent stables et presque personne ne s'attend à une contraction. Engagement envers l'IR : 75 % déclarent que l'IR reste une priorité dans leurs processus de gestion de portefeuille, 24 % déclarent qu'il s'agit d'une priorité plus importante.

Les résultats soulignent que les investisseurs canadiens considèrent la durabilité comme essentielle à la mise en place de cadres d'investissement et à la prise de décisions judicieuses, malgré les discours ou les tendances externes.

Fondée en 1991 sous le nom de Social Investment Organization (SIO), l'Association pour l'investissement responsable et ses membres jouent un rôle central dans le développement du paysage canadien de l'IR depuis plus de trois décennies. Grâce à ses activités de recherche, de plaidoyer et de mobilisation, l'AIR soutient les praticiens de l'ensemble du secteur et renforce le leadership du Canada en matière de finance durable.

Accédez au rapport complet ici.

Pour les messages des partenaires de l'Initiative de recherche sur l'investissement responsable, rendez-vous à la page 4 du rapport.

À propos du Rapport de tendances de l'investissement responsable canadien

Le Rapport de tendances de l'investissement responsable canadien, publié par l'Association pour l'investissement responsable (AIR) dans le cadre de l'Initiative de recherche sur l'investissement responsable, est un outil permettant de suivre l'évolution des pratiques d'investissement responsable (IR) au Canada. L'édition 2025 du rapport s'appuie sur les réponses recueillies lors d'un sondage mené auprès de gestionnaires d'actifs institutionnels et de propriétaires d'actifs canadiens entre le 7 mai et le 9 juillet 2025. Le sondage précédent a été mené en 2024.

À propos de l'Initiative de recherche sur l'investissement responsable

L'Initiative de recherche sur l'investissement responsable, un programme de l'Association pour l'investissement responsable, fournit des informations objectives et fondées sur des données concernant les tendances en matière d'investissement responsable au Canada dans trois rapports annuels :

Sondage d'opinion des investisseurs Étude sur les perspectives des conseillers en IR Rapport de tendances de l'investissement responsable canadien

L'Initiative est généreusement soutenue par les partenaires Addenda Capital, Desjardins, Placements Mackenzie, Investissements Banque Nationale, RBC Services aux investisseurs et Gestion de placements TD. Pour en savoir plus, visitez la page www.ri-research-initiative.ca.

À propos de l'AIR

L'Association pour l'investissement responsable (RIA) est l'association industrielle canadienne pour l'investissement responsable, qui se consacre à l'intégration de l'investissement responsable dans l'écosystème financier du pays. Les membres de l'AIR comprennent des gestionnaires d'actifs, des propriétaires d'actifs, des conseillers et des prestataires de services qui gèrent collectivement plus de 45 000 milliards de dollars d'actifs à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page www.riacanada.ca.

SOURCE Association Pour l'Investissement Responsable

Contact pour les médias : Ady Jonsohn, Vice-présidente du développement et de la diffusion du contenu, Association pour l'investissement responsable, [email protected]