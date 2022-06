Les histoires présentées dans l'édition 2022 du rapport Un chemin tracé de RBC démontrent la résilience du savoir traditionnel autochtone et son rôle dans le façonnement d'un Canada plus fort et plus écologique

TORONTO, le 13 juin 2022 /CNW/ - Guidés par un précieux savoir transmis de génération en génération, les peuples autochtones du Canada ont vécu longtemps en harmonie avec leurs terres ancestrales. Au fil des pages du rapport Un chemin tracé de cette année, on découvre que ces connaissances traditionnelles participent encore aujourd'hui à assurer un avenir paisible, durable et prospère pour tous.

Lancé en 2008, Un chemin tracé témoigne de l'engagement de RBC envers la réconciliation par la signature en 2007 d'un protocole d'entente avec l'Assemblée des Premières Nations. Par cette convention, RBC promet de travailler en partenariat sur trois priorités, soit l'économie, les personnes et les collectivités autochtones. Chaque année, Un chemin tracé rend compte de l'avancement de cet important engagement et des promesses d'actions concrètes de RBC. Dans l'édition de cette année, on présente des partenariats pour chaque pilier du plan d'action de RBC, notamment des exemples de collaboration entre RBC et Autochtones pour bâtir des collectivités durables, stimuler la croissance économique et apporter des changements considérables dans des domaines importants comme le perfectionnement des aptitudes et le développement de carrière.

« Dans ses efforts de réconciliation, RBC est guidée par son profond respect pour les contributions sociales, culturelles et historiques des communautés autochtones, dit Dale Sturges, directeur général national, Services financiers aux Autochtones RBC. Nous savons que les consultations menées auprès des peuples autochtones sont non seulement essentielles à la création d'une société plus inclusive, mais aussi à la réussite de notre transition vers une économie carboneutre. Nous sommes fiers de communiquer dans ce rapport les progrès que nous réalisons en tant que banque pour favoriser la prospérité des collectivités, des économies et des peuples autochtones. »

Qu'il s'agisse de projets d'agriculture intergénérationnels visant à assurer la sécurité alimentaire ou d'un partenariat avec la Première Nation des Chipewyans d'Athabasca sur un nouveau projet d'énergie solaire soutenant la transition vers une énergie propre, le rapport de cette année attire l'attention sur des initiatives et des innovateurs autochtones qui inspirent un sentiment d'espoir pour les générations à venir. Profondément enracinés dans les valeurs autochtones et les connaissances ancestrales, ces programmes ont une incidence positive sur les communautés locales. En voici quelques exemples :

Northern Ontario School of Medicine (NOSM) : La NOSM ouvre de nouveaux débouchés en médecine rurale pour le bien-être futur des collectivités autochtones éloignées. Depuis 2006, la NOSM tient chaque année un camp d'été d'une semaine axé sur les sciences de la santé (CampMed), qui fait partie du parcours menant à la médecine. La NOSM croit que la formation offerte aux jeunes du Nord permettra à terme de fournir plus de services médicaux dans cette région.





Ce programme de l'organisme TakingITGlobal favorise la mobilisation et la réussite des élèves de collectivités autochtones isolées. Connexions Nord contribue à la réconciliation en assurant la participation de nombreuses personnes modèles autochtones à l'animation et à l'enseignement. Le programme propose également une série d'entretiens vidéo, intitulée « Future Pathways Fireside Chats », dans laquelle des adultes autochtones racontent leur vie. Three Nations Energy : Projet d'énergie renouvelable réalisé en partenariat avec la Première Nation des Chipewyans d' Athabasca (PNCA) qui comprend trois parcs solaires situés au sud-est de Calgary . Financées en partie par RBC, ces nouvelles centrales commerciales produiront environ 140 000 MWh d'électricité propre et renouvelable et contribueront au développement économique de la PNCA et d'autres nations.

« Alors que nous tentons encore de composer avec les vérités peu reluisantes de notre histoire nationale, les récits présentés dans Un chemin tracé célèbrent la résilience du savoir traditionnel autochtone et des générations qui le transmettront, souligne Dale Sturges. Solidaire des peuples indigènes du Canada, RBC demeure profondément engagée à bâtir un avenir plus inclusif, durable et prospère dont nous pourrons tous être fiers. »

Pour consulter la version intégrale du rapport dès sa publication, allez à rbc.com/unchemintrace .

